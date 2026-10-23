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Путин поручил внедрить поддержку нейротехнологий для профориентации школьников
Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать условия для тестирования и внедрения разработок в сфере нейротехнологий, в том числе для профессиональной ориентации школьников.
Поручение вошло в перечень по итогам посещения в августе выставки «Знай наших» и форума «Сильные идеи для нового времени», передает ТАСС. К созданию условий для испытания и внедрения нейротехнологий предполагается привлечь образовательный фонд «Талант и успех». Разработки могут использоваться для профориентации учащихся по программам основного общего и среднего общего образования.
Еще один пункт касается внедрения платформы «Цифровой рудник» в крупных горнодобывающих компаниях. В перечне названы «Норильский никель», «Полюс», «Алроса», «Металлоинвест» и Уральская горно-металлургическая компания.
Кроме того, правительство рассмотрит поддержку производства программно-аппаратного комплекса для обнаружения потерь при транспортировке воды в водоканалах и тепловых сетях. К проекту планируется привлечь «Иннопрактику» и другие заинтересованные организации.
Доклад о выполненной работе необходимо представить к 1 декабря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин поручил включить специальности в области обороны и безопасности в атлас новых профессий. В августе глава государства призвал сформировать в стране систему поддержки инновационных разработок. Владимир Путин заявил о зависимости суверенитета и развития России от скорости внедрения инноваций.