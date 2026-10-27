Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.0 комментариев
Путин поздравил Бутмана с 65-летием
Президент Владимир Путин поздравил народного артиста России, художественного руководителя Академии джаза Игоря Бутмана с 65-летием, пожелав ему неиссякаемой творческой энергии.
Владимир Путин отметил высокое и заслуженное признание Игоря Бутмана как талантливого музыканта и яркого представителя отечественной джазовой школы, сообщается на сайте Кремля.
«Особо отмечу ваш плодотворный вклад в профессиональную подготовку одаренной молодежи, активное участие в реализации значимых культурных, просветительских, патриотических инициатив», – говорится в поздравительном послании.
Владимир Путин также пожелал музыканту вдохновения и дальнейших успехов в работе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман заявил о победе приезжающих в Россию иностранных музыкантов над маразмом на Западе.