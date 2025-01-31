Спасатели нашли тела 40 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

Спасатели обнаружили тела 40 жертв столкновения самолета и вертолета в США

Tекст: Мария Иванова

При столкновении пассажирского самолета авиакомпании American Airlines с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне погибли по меньшей мере 40 человек. Тела были обнаружены как под водой, так и на берегу реки Потомак, сообщает ТАСС.

Катастрофа произошла вечером 29 января в небе у аэропорта имени Рональда Рейгана. На борту самолета, выполнявшего рейс из штата Канзас, находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, а на борту вертолета – трое военнослужащих. Оба воздушных судна рухнули в реку после столкновения.

По данным источника, среди погибших числятся члены юниорской сборной США по фигурному катанию и известные российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель граждан РФ, и власти США уже связались с российскими представителями по вопросу передачи тел.

Спасатели считают, что обнаружены все останки, которые можно безопасно извлечь. Однако в хвостовой части самолета, которая остается недоступной, могут находиться еще тела.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бортовые самописцы самолета, потерпевшего крушение в Вашингтоне, переданы в NTSB для расшифровки на экспертизу.

Выяснилось, что в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне смена диспетчеров была неполной на момент столкновения самолета с вертолетом, что усложняло координацию полетов.

Между тем президент США Дональд Трамп уже заявил, что авиакатастрофу над Потомаком спровоцировал вертолет, находившийся на одной высоте с самолетом.