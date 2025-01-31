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Спасатели нашли тела 40 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне
Спасатели обнаружили тела 40 жертв столкновения самолета и вертолета в США
Сотрудники экстренных служб обнаружили тела 40 погибших после столкновения пассажирского самолета с вертолетом в Вашингтоне, некоторые тела вынесло на берег.
При столкновении пассажирского самолета авиакомпании American Airlines с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне погибли по меньшей мере 40 человек. Тела были обнаружены как под водой, так и на берегу реки Потомак, сообщает ТАСС.
Катастрофа произошла вечером 29 января в небе у аэропорта имени Рональда Рейгана. На борту самолета, выполнявшего рейс из штата Канзас, находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, а на борту вертолета – трое военнослужащих. Оба воздушных судна рухнули в реку после столкновения.
По данным источника, среди погибших числятся члены юниорской сборной США по фигурному катанию и известные российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель граждан РФ, и власти США уже связались с российскими представителями по вопросу передачи тел.
Спасатели считают, что обнаружены все останки, которые можно безопасно извлечь. Однако в хвостовой части самолета, которая остается недоступной, могут находиться еще тела.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бортовые самописцы самолета, потерпевшего крушение в Вашингтоне, переданы в NTSB для расшифровки на экспертизу.
Выяснилось, что в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне смена диспетчеров была неполной на момент столкновения самолета с вертолетом, что усложняло координацию полетов.
Между тем президент США Дональд Трамп уже заявил, что авиакатастрофу над Потомаком спровоцировал вертолет, находившийся на одной высоте с самолетом.