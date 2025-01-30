Над Вашингтоном пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом

В США на подлете к аэропорту имени Рейгана рядом с городом Вашингтоном столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 с 60 пассажирами и четырьмя членами экипажа и вертолет армии США Blackhawk с тремя военными на борту (фото: AP/TASS)

Около 300 спасателей ищут людей в ледяной воде реки Потомак. Помощь им оказывает группа ФБР по подводному поиску и извлечению улик (USERT). Она состоит из специально обученных агентов, которым поручено искать и извлекать затопленные доказательства (фото: AP/TASS)

Начальник пожарной охраны и службы скорой помощи округа Колумбия Джон А. Доннелли – старший заявил, что поисково-спасательные работы ведутся в «опасных» условиях. «Там ветер и куски льда. Вода темная, мутная. Река представляет собой большое черное пятно, за исключением нескольких огней на буях», – сказал он (фото: AP/TASS)

По некоторым данным, на борту разбившегося самолета находились чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов (фото: AP/TASS)

В момент крушения около аэропорта Рейгана в воздухе находилось около 19 самолетов, которые были перенаправлены в Международный аэропорт Даллеса, расположенный примерно в 35 км к западу (фото: AP/TASS)

Авиадиспетчеры пытались связаться с вертолетом, следует из переговоров, опубликованных сервисом LiveATC. Диспетчер спрашивал экипаж вертолета, видит ли он Bombardier. После этого на записи слышен вздох операторов в момент крушения (фото: AP/TASS)

Президент США Дональд Трамп назвал авиакатастрофу над Вашингтоном плохой ситуацией, которую можно было предотвратить, упрекнув диспетчерскую службу в неэффективности (фото: EPA/TASS)

Президент США Дональд Трамп заявил о «плохой ситуации, которую, похоже, следовало предотвратить». «Самолет находился на идеальной и обычной линии захода на посадку в аэропорт. Вертолет летел прямо на самолет в течение длительного периода времени. Это была ясная ночь, огни на самолете горели, почему вертолет не поднялся или не опустился, или не повернул? Почему диспетчерская вышка не сказала вертолету, что делать, вместо того чтобы спросить, видели ли они самолет», – написал Трамп на своей платформе Truth Social (фото: EPA/TASS)