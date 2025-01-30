Трамп назвал виновника авиакатастрофы под Вашингтоном

Трамп назвал вертолет виновником авиакатастрофы под Вашингтоном

Tекст: Дарья Григоренко

Трамп, выступая в Белом доме, обвинил экипаж вертолета в провокации авиакатастрофы над рекой Потомак в Вашингтоне. По его словам, экипаж самолета авиакомпании American Airlines действовал верно и следовал установленному курсу при посадке, передает ТАСС.

Президент США подчеркнул, что вертолет, по какой-то причине, находился на той же высоте, что и самолет в момент столкновения. «Очевидно, в момент столкновения они находились примерно на одной высоте, он [вертолет] двигался под углом. Это было ужасно», – заявил президент.

Ранее Трамп подтвердил, что среди жертв авиакатастрофы в Вашингтоне оказались граждане России, выразив соболезнования их семьям в ходе выступления в Белом доме.

Напомним, в Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Blackhawk, на борту самолета находились 64 человека. В крушении погибли российские фигуристы и другие российские граждане.