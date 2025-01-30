Песков подтвердил гибель россиян в авиакатастрофе в США

Песков сообщил о гибели известных российских фигуристов в авиакатастрофе в Вашингтоне

Tекст: Елизавета Шишкова

Песков отметил, что это печальные данные, которые, к сожалению, подтверждаются. Он подчеркнул: «Там были и другие наши сограждане. Плохие новости сегодня из Вашингтона», передает ТАСС.

Кроме того, Песков сообщил, что пока нет планов по контактам между лидерами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, несмотря на авиакатастрофу. Он добавил: «Пока никаких планов по контактам на высшем уровне нет».

Кремль выразил соболезнования родным и близким погибших российских и американских граждан в авиакатастрофе. Песков заявил: «Мы сожалеем и соболезнуем родным и близким, которые потеряли своих родных, и тех, кто из наших сограждан погиб в этой авиакатастрофе».

Напомним, несколько фигуристов, включая тренеров и членов их семей, находились на борту самолета рейса 5342 American Airlines, который столкнулся с вертолетом над Вашингтоном, на борту которого также находились чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Военный вертолет и гражданский самолет, столкнувшиеся в небе над Вашингтоном, ушли под воду в реке Потомак, и спасатели продолжают поисковую операцию в сложных погодных условиях.