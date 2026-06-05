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Дюков назвал Россию одним из самых надежных поставщиков энергоресурсов в мире
Текущая ситуация на мировом нефтяном рынке напомнит покупателям о надежности России как поставщика энергоресурсов, заявил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.
Глава компании выступил с соответствующим заявлением в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Он прокомментировал последствия конфликта на Ближнем Востоке для глобального рынка нефти, передает РИА «Новости».
«Эта ситуация напомнит некоторым покупателям о том, что Российская Федерация является одним из самых надежных поставщиков энергоресурсов в мире, с которым выгодно выстраивать долгосрочные партнерские отношения», – подчеркнул Дюков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о стремлении европейских стран к восстановлению энергетического партнерства с Москвой.
Глава корпорации Shell Ваэль Саван оценил потери мирового нефтяного рынка на фоне ближневосточного конфликта почти в один миллиард баррелей.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков зафиксировал существенное повышение спроса на отечественные энергоресурсы.