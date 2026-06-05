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Мужчина пострадал при взрыве украинского беспилотника в Белгородской области
Детонация дрона ВСУ в Валуйском округе Белгородской области обернулась тяжелыми травмами для местного жителя, которого экстренно доставили в районную больницу, сообщили в оперштабе региона.
«В Валуйском округе в поселке Уразово от детонации дрона мужчина получил осколочные ранения предплечья, спины, лица и голени. Бригада скорой доставляет его в Валуйскую ЦРБ. На месте атаки повреждена надворная постройка», – говорится в канале оперштаба на платформе Max.
Помимо этого, атакам подверглись и другие населенные пункты. В селе Первое Цепляево Шебекинского округа на территории местного предприятия взорвался FPV-дрон. В Нежеголи удар беспилотника привел к повреждению объекта инфраструктуры.
Также сообщается о происшествии в Борисовском округе. В селе Хотмыжск детонация вражеского аппарата вывела из строя оборудование.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара беспилотника ВСУ по территории промышленного объекта в Краснояружском округе погиб один сотрудник, еще один получил серьезные ранения.
В конце мая в результате атак вражеских дронов на автомобили пострадали трое мирных жителей.
За день до этого в Шебекинском округе из-за ударов беспилотников получили ранения еще три человека.