В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.0 комментариев
При ударе дрона ВСУ по белгородскому предприятию погиб один человек
В результате удара беспилотника ВСУ по территории промышленного объекта в Краснояружском округе Белгородской области погиб один сотрудник, еще один получил серьезные ранения, сообщили в оперштабе региона.
«При атаке со стороны ВСУ один человек погиб, еще один получил ранения. В Краснояружском округе в поселке Отрадовский FPV-дрон ударил по предприятию. Мужчина, находившийся на территории, скончался от полученных травм. Выражаем соболезнования семье погибшего», – говорится в канале оперштаба на платформе Max.
Бойцы подразделения «БАРС-Белгород» оперативно доставили второго пострадавшего с осколочными ранениями головы и ног в местное медицинское учреждение. После оказания первой помощи раненого перевезут во вторую городскую больницу Белгорода для дальнейшего лечения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня трое мужчин получили осколочные ранения при детонации беспилотника в поселке Красная Яруга.
В середине мая мирный житель погиб в результате целенаправленного удара дрона по легковому автомобилю в этом же населенном пункте.
Несколькими днями ранее атаки украинских беспилотников унесли жизни еще двух жителей Белгородской области.