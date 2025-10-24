80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.0 комментариев
Набиуллина заявила о зависимости экономики от адаптации к санкциям
Глава Центробанка Эльвира Набиуллин подчеркнула, что ключевым становится вопрос адаптации экономики России к действующим ограничениям экспорта сырья.
Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, передает РИА «Новости». По ее словам, западные санкции ориентированы на сокращение экспорта сырьевых товаров из России и являются отрицательным фактором для экономики.
«Мы видим, что санкции направлены на ограничение прежде всего экспорта наших сырьевых товаров. Предсказать точно влияние этих санкций вряд ли кто-то может, но мы рассматриваем это как некий негативный внешний фактор. Многое будет зависеть от того, как будет происходить адаптация к этим санкциям», – заявила Набиуллина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил готовность властей оценить эффект недавно введенных ограничительных мер в течение полугода.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что очередные меры ограничения не способны принципиально изменить экономическую ситуацию в стране.
Американский президент Дональд Трамп объяснил, почему ввел антироссийские санкции именно сейчас и на какую реакцию России рассчитывает.