Набиуллина заявила о зависимости экономики от адаптации к санкциям

Tекст: Елизавета Шишкова

Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, передает РИА «Новости». По ее словам, западные санкции ориентированы на сокращение экспорта сырьевых товаров из России и являются отрицательным фактором для экономики.

«Мы видим, что санкции направлены на ограничение прежде всего экспорта наших сырьевых товаров. Предсказать точно влияние этих санкций вряд ли кто-то может, но мы рассматриваем это как некий негативный внешний фактор. Многое будет зависеть от того, как будет происходить адаптация к этим санкциям», – заявила Набиуллина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил готовность властей оценить эффект недавно введенных ограничительных мер в течение полугода.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что очередные меры ограничения не способны принципиально изменить экономическую ситуацию в стране.

