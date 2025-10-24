Кремль согласился «посмотреть через шесть месяцев» на результат новых санкций

Tекст: Дмитрий Зубарев

Кремль выразил согласие оценить результаты американских санкций против России по истечении шести месяцев, передает ТАСС.

Песков прокомментировал напоминание президента США Дональда Трампа о том, что последствия новых ограничений проявятся именно в этом временном отрезке.

«Мы действительно посмотрим, даст Бог, увидим, что будет через шесть месяцев. Мы видим то, что есть сейчас, мы видим то, что было год назад, два года назад и, даст Бог, увидим, что будет через шесть месяцев, через год», – заявил представитель Кремля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что новые санкции США оказывают незначительное влияние на экономику страны. Дональд Трамп прокомментировал высказывание Путина об устойчивости России к санкционному давлению. Белый дом уверял о значительном эффекте американских санкций для российской экономики.