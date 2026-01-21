Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.0 комментариев
Саратовский аэропорт Гагарин ввёл временные ограничения полётов
Аэропорт Гагарин в Саратове ввёл временные ограничения полётов, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.
«Аэропорт Саратова (Гагарин) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он.
Напомним, ранее вечером вторника аэропорт Геленджика приостановил приём и отправку рейсов, так же поступили в аэропорту Сочи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны заявило во вторник об уничтожении 60 украинских БПЛА над регионами и Азовским морем. При этом за три вечерних часа вторника средствами ПВО было уничтожено 53 дрона ВСУ над пятью регионами России, акваториями Чёрного и Азовского морей.