Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.
Силы ПВО сбили над регионами России за три часа более 50 дронов ВСУ
По сообщению Минобороны, за три вечерних часа вторника средствами ПВО было уничтожено 53 дрона ВСУ над пятью регионами России, акваториями Чёрного и Азовского морей.
«С 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сообщили в Telegram-канале ведомства.
Там уточнили, что 29 БПЛА сбито над акваторией Азовского моря, по семь беспилотников уничтожено над Краснодарским краем и акваторией Чёрного моря.
Ещё шесть дронов ликвидировано над Республикой Крым, два БПЛА – над Ростовской областью и по одному беспилотнику сбито над Белгородской и Курской областями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны вечером вторника заявило об уничтожении 60 украинских БПЛА над регионами и Азовским морем.
Кроме того, БПЛА Supercam получили технологию дистанционного управления из любой точки мира.