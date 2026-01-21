Силы ПВО сбили над регионами России за три часа более 50 дронов ВСУ

Tекст: Катерина Туманова

«С 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сообщили в Telegram-канале ведомства.

Там уточнили, что 29 БПЛА сбито над акваторией Азовского моря, по семь беспилотников уничтожено над Краснодарским краем и акваторией Чёрного моря.

Ещё шесть дронов ликвидировано над Республикой Крым, два БПЛА – над Ростовской областью и по одному беспилотнику сбито над Белгородской и Курской областями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны вечером вторника заявило об уничтожении 60 украинских БПЛА над регионами и Азовским морем.

Кроме того, БПЛА Supercam получили технологию дистанционного управления из любой точки мира.



