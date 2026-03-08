Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.0 комментариев
Авиаудары США и Израиля превратили почти 10 тыс. иранских домов в руины
Красный Полумесяц насчитал 9,6 тыс. поврежденных объектов после ударов по Ирану
Массированные удары США и Израиля по Ирану повредили свыше 9,6 тысячи гражданских объектов, среди них почти 8 тыс. жилых домов и сотни коммерческих зданий.
Глава иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд раскрыл масштабы разрушений, передает ТАСС. Всего в республике пострадало свыше 9,6 тыс. различных построек.
«В результате авиаударов повреждено 9669 гражданских объектов, в том числе 7943 жилых домов и 1617 коммерческих зданий, а также ряд медицинских и образовательных учреждений, что существенно повлияло на жизнь людей и экономическую инфраструктуру», – говорится в заявлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил о гибели более 1330 гражданских лиц в результате ударов.
Глава иранского общества Красного Полумесяца ранее сообщил о повреждении свыше 3,6 тыс. гражданских объектов.
Официальный представитель правительства Фатеме Мохаджерани указала на высокую долю детей среди жертв атак.