Совет экспертов пообещал быстро выбрать нового верховного лидера Ирана

Совет экспертов заявил о быстрой процедуре выбора нового верховного лидера Ирана

Tекст: Вера Басилая

Выборы нового верховного руководителя Ирана не займут много времени, заявил член Совета экспертов Али Моалеми, передает РИА «Новости».

По его словам, Совет экспертов готов быстро приступить к процедуре избрания нового лидера страны.

После гибели действующего верховного лидера Али Хаменеи был сформирован временный руководящий совет, куда вошли президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи и член Совета стражей конституции Алиреза Арафи. Эта структура взяла на себя управление страной до избрания нового лидера Советом экспертов.

Совет экспертов – специальный орган, который обладает полномочиями по избранию верховного руководителя и контролю за его деятельностью. Власти страны подчеркивают важность скорейшего возвращения к стабильному руководству на фоне эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке.

На ваш взгляд Чем закончится операция США и Израиля против Ирана? Военным поражением и капитуляцией Ирана

Сменой власти в Иране изнутри

Заморозкой конфликта

Затяжной войной с втягиванием других государств

Иран сумеет выстоять и сохранить прежний курс

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Израиль и США нанесли массированные удары по Ирану, что привело к гибели верховного лидера Али Хаменеи и некоторых военачальников.

Бывший руководитель МИ-6 Джон Сойерс заявил, что ожидания смены власти в Иране после этих ударов выглядят нереалистично.

Газета ВЗГЛЯД писала, на какие последствия рассчитывает Вашингтон после атаки на Иран и убийства Хаменеи.