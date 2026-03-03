Совет экспертов пообещал быстро выбрать нового верховного лидера Ирана

Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм – только один из эпизодов широкой компании европейских властей по давлению на Церковь.0 комментариев
Совет экспертов заявил о быстрой процедуре выбора нового верховного лидера Ирана
Временный руководящий совет уже начал исполнять обязанности после гибели Али Хаменеи, процесс избрания преемника обещают завершить в кратчайшие сроки, заявил член Совета экспертов Али Моалеми.
Выборы нового верховного руководителя Ирана не займут много времени, заявил член Совета экспертов Али Моалеми, передает РИА «Новости».
По его словам, Совет экспертов готов быстро приступить к процедуре избрания нового лидера страны.
После гибели действующего верховного лидера Али Хаменеи был сформирован временный руководящий совет, куда вошли президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи и член Совета стражей конституции Алиреза Арафи. Эта структура взяла на себя управление страной до избрания нового лидера Советом экспертов.
Совет экспертов – специальный орган, который обладает полномочиями по избранию верховного руководителя и контролю за его деятельностью. Власти страны подчеркивают важность скорейшего возвращения к стабильному руководству на фоне эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке.
Израиль и США нанесли массированные удары по Ирану, что привело к гибели верховного лидера Али Хаменеи и некоторых военачальников.
Бывший руководитель МИ-6 Джон Сойерс заявил, что ожидания смены власти в Иране после этих ударов выглядят нереалистично.
