    Ядерный щит России спрячут от слежки натовского ИИ
    Верховный суд разрешил штрафовать несколько раз за превышение скорости
    Пашинян заявил о невозможности производства коньяка в Армении
    Путин загоняет Запад в глухую оборону
    Стало известно об увеличении числа погибших и пострадавших при ЧП в Копейске
    Орбан назвал призывы Сикорского взорвать «Дружбу» «военным психозом»
    Трамп опроверг данные WSJ о снятии запрета Киеву на дальнобойные ракеты
    Рябков исключил возобновление обмена информацией по ДСНВ с США
    Экс-замглавы Минобороны Иванов заявил о готовности отправиться на СВО
    Василий Авченко Василий Авченко Правый руль шатается, но не сдается

    Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.

    9 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Репарации как идея фикс

    Репарации от России никто не получит. Уже хотя бы потому, что произносить всуе слово «репарации», тем более проигрывающей стороной – просто хамство, а с хамами какой может быть разговор.

    12 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов У России и Сирии большие взаимные интересы

    Москва для сохранения военных баз в Сирии готова пойти на многое. Кроме, разумеется, выдачи Асада. А чего Дамаск может хотеть от Москвы? И надо ли России активно участвовать в экономике Сирии?

    5 комментариев
    23 октября 2025, 01:48 • Новости дня

    Трамп назвал санкции против России «грандиозными» и понадеялся на отличный результат

    Трамп назвал санкции против Москвы «грандиозными» и понадеялся на отличный результат

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте объяснил, почему ввел антироссийские санкции именно сейчас и на какую реакцию России рассчитывает.

    «Я просто почувствовал, что пришло время. Мы долго ждали. Я думал, что мы все разрешим задолго до Ближнего Востока. <...> Все эти войны, которые я урегулировал, и вот одна, которая у нас осталась. У нас остался один конфликт. И их станет девять. И я думаю, с этим мы тоже справимся. Я думаю, мы на пути к тому, чтобы это сделать. Мы должны», – ответил Трамп на брифинге.

    Он добавил, что у него нет «точной хронологии», когда удастся добиться успеха в конфликте, так как «на войне этого не может быть» – все слишком непредсказуемо. Но, подчеркнул Трамп, сегодня определенно большой день.

    «Сегодня очень важный день с точки зрения того, что мы делаем. Послушайте, это грандиозные санкции. Они очень серьезные. Они направлены против двух их крупных нефтяных компаний. И мы надеемся, что они не продлятся долго. Мы надеемся, что конфликт будет улажен», – сказал американский президент.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США 22 октября сообщили о намерении объявить о «существенном усилении санкций» в отношении России в течение следующего дня.

    Министерство финансов США объявило о санкциях против крупнейших российских нефтяных компаний и призвало Москву немедленно согласиться на прекращение огня.

    22 октября 2025, 12:13 • Новости дня
    Песков: Ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую
    Песков: Ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Решение о проведении саммита между президентами России и США в Будапеште было принято по взаимной договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую во время этой встречи.

    Решение о проведении саммита между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом было принято обоюдно обеими сторонами, передает ТАСС. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Он добавил, что сложившаяся пауза в отношениях требует вмешательства на высшем уровне.

    Песков подчеркнул, что ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую во время этой встречи.

    «Это два президента, которые привыкли работать эффективно, с высокой результативностью. Но эффективность всегда требует подготовки», – пояснил он, комментируя слова американского лидера о важности результативности переговоров.

    Вместе с тем сроки проведения саммита в Будапеште пока не определены. Пресс-секретарь заявил, что этот вопрос еще предстоит согласовать, поскольку для подготовки столь важной встречи требуется дополнительное время.

    Власти Венгрии продолжают подготовку к возможному саммиту президентов России и США в Будапеште.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что пока решает, ехать ли ему на встречу с Владимиром Путиным.

    Судьба саммита в Будапеште, по словам Трампа, должна определиться в ближайшие два дня.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин и Трамп договорились провести следующий саммит по Украине именно в Будапеште.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 16:15 • Новости дня
    Бизнесмен Гуцериев выиграл иск об отмене санкций ЕС
    Бизнесмен Гуцериев выиграл иск об отмене санкций ЕС
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд Европейского союза отменил решение от 26 февраля 2024 года о введении санкций против российского бизнесмена Михаила Гуцериева.

    «Суд постановил отменить в отношении Михаила Гуцериева решение от 26 февраля 2024 года», – сказано в постановлении, передает ТАСС.

    Однако после вынесения этого решения Совет ЕС уже дважды продлевал аналогичные ограничения в отношении Гуцериева. Поэтому, несмотря на победу в суде, вердикт может не привести к автоматической отмене санкций.

    В 2021 году Гуцериев был включен в санкционный список ЕС по Белоруссии за поддержку белорусского президента Александра Лукашенко. После этого он принял решение покинуть совет директоров «Русснефти».

    Комментарии (4)
    22 октября 2025, 20:02 • Видео
    Главный город США достанется коммунистам

    Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 13:24 • Новости дня
    Дробницкий объяснил перспективы уголовного дела против экс-главы ЦРУ Бреннана

    Американист Дробницкий: Провал дела экс-главы ЦРУ Бреннана обрушит популярность Трампа

    Дробницкий объяснил перспективы уголовного дела против экс-главы ЦРУ Бреннана
    @ Alex Edelman/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    У расследования против экс-главы ЦРУ Джона Бреннана почти нет перспектив из-за неготовности Минюста идти против разведсообщества и глубинного государства. Провал этого дела еще больше обрушит рейтинг главы Белого дома Дональда Трампа в среде его сторонников, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в США обвинили Бреннана по делу о «вмешательстве» России в президентские выборы.

    «Главе Белого дома Дональду Трампу на фоне неубедительных внешнеполитических шагов нужна громкая внутренняя победа над демократами и так называемым глубинным государством. Для этого его администрация вытащила «из ящика» дело о якобы вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году, которое уже на всех уровнях признали почти полностью притянутым за уши и начали забывать», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «В разное время по этому делу под наибольшим прессингом находились экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, бывший директор ФБР Джеймс Коми и генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс. Теперь в этот список республиканцы хотят добавить бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана», – продолжил собеседник.

    «Но, по моему убеждению, у дела против Бреннана почти нет перспектив. Во-первых, из-за недостаточной, на мой взгляд, квалификации будущих исполнителей расследования – команды трамповских лоялистов под руководством прокурора по Восточному округу Вирджинии Линдси Халлиган. Во-вторых, предыдущие инициативы Белого дома по делу о «вмешательстве» Минюст так и не смог воплотить в жизнь», – напомнил спикер.

    «В-третьих, уже стало ясно, что Трамп в целом не готов «топтать» глубинное государство и расшатывать устои бюрократии в США. Таким образом, скорее всего, Белый дом добьется максимум условного приговора в отношении Болтона по обвинению в препятствовании расследованию о «вмешательстве». Американское разведывательное сообщество поспособствует выведению из дела «своих» участников, в том числе Бреннана», – спрогнозировал аналитик.

    «Но, к сожалению для нынешней администрации, провал расследования не пройдет бесследно, а еще больше обрушит популярность Трампа в среде его ядерных сторонников – движения MAGA («Make America Great Again»). Сейчас там растет раздражение главой Белого дома. Думаю, произошедшее упрочит уверенность республиканцев в необходимости поисков нового лидера», – резюмировал политолог.

    Ранее республиканцы судебного комитета Палаты представителей США передали в министерство юстиции материалы по обвинению бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана в даче ложных показаний в 2023 году перед судебным комитетом Конгресса о расследовании якобы наличия связей Дональда Трампа с Россией.

    По словам председателя комитета Джима Джордана, данные, недавно рассекреченные управлением директора национальной разведки, указывают: Бреннан заявлял, что работа ЦРУ по расследованию якобы российского вмешательства в президентские выборы 2016 года «не была связана с досье Стила».

    Досье Стила – отчеты, составленные бывшим сотрудником MI6 Кристофером Стилом, в которых утверждалось о якобы наличии связи между предвыборной кампанией Трампа и Кремлем. Как отметил Джордан, эти «бездоказательные обвинения были оплачены предвыборным штабом Хиллари Клинтон».

    В итоге в письме генеральному прокурору Пэм Бонди Джордан потребовал начать уголовное расследование против Бреннана по обвинению во «множестве умышленно и намеренно ложных заявлений, которые противоречат данным, собранным постоянным комитетом Палаты представителей по разведке (HPSCI) и ЦРУ», сообщается на сайте судебного комитета.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что не исключает расследований против лиц, причастных к созданию и распространению опровергнутой теории о «российском следе», а также не возражает против ареста бывших руководителей ФБР и ЦРУ.

    Он также указывал, что документы, ставшие основанием для опровергнутой теории о «российском следе», должны быть обнародованы. Трамп подчеркивал, что публикация поможет выявить «мошенничество демократов». По его мнению, открытость в этом вопросе важна для общественности и политической системы США.

    В свою очередь директор национальной разведки Тулси Габбард представила рассекреченные данные о возможной фальсификации в администрации экс-президента Барака Обамы разведданных о якобы вмешательстве России в выборы президента 2016 года, назвав это «многолетним госпереворотом против Трампа».

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 06:05 • Новости дня
    Российские силы уничтожили украинскую ДРГ на территории ЛНР

    В ЛНР ликвидировали украинских диверсантов в российской форме

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие России уничтожили украинскую диверсионную группу возле населенного пункта Надия, у которой обнаружили форму армии РФ и поддельные документы.

    Российские военнослужащие в районе населенного пункта Надия в Луганской Народной Республике обнаружили и уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, передает ТАСС.

    По словам военного эксперта Андрея Марочко, украинские солдаты пытались скрытно пересечь линию боевого соприкосновения, однако были выявлены на замаскированном наблюдательном пункте российских сил.

    Марочко сообщил: «Российские бойцы в районе населенного пункта Надия в ЛНР выявили диверсионную группу противника, которая пыталась скрытно пройти через линию боевого соприкосновения. Замысел противника не был реализован, поскольку диверсанты вышли на замаскированный наблюдательный пункт ВС РФ».

    Он уточнил, что часть диверсантов была ликвидирована, однако точное число уничтоженных не назвал. При осмотре личных вещей ликвидированных украинских солдат были обнаружены гражданские вещи, форменная одежда армии РФ и поддельные документы.

    По мнению эксперта, вероятно, противник планировал провести очередную провокацию в прифронтовой зоне с целью дискредитации российских вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделение ФСБ уничтожило пять украинских диверсионно-разведывательных групп в районе Дзержинска. Российские военные ликвидировали украинскую ДРГ при попытке десанта на острова Днепра. В ДНР задержанный агент украинской разведки признался в причастности к подрыву автомобиля, в результате которого погиб мужчина.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 14:17 • Новости дня
    Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания
    Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи принял участие в тренировке стратегических сил сдерживания.

    Глава государства вышел на связь с представителями Генерального штаба из Кремля, передает ТАСС.

    По словам Путина, тренировка носит плановый характер. «Сегодня у нас плановая тренировка по управлению ядерными силами, как только что доложил министр обороны. Давайте начнем работать», – сказал он.

    Ранее Путин сообщил, что доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России достигла 95%.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 18:35 • Новости дня
    Политолог Ткаченко: Рано или поздно Сербию принудят к антироссийским санкциям
    Политолог Ткаченко: Рано или поздно Сербию принудят к антироссийским санкциям
    @ Christian Spicker/imago-images.de/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Давление на Сербию по вопросу организации антироссийских санкций со стороны ЕС будет усиливаться. Брюссель понимает, что общество республики нацелено на евроинтеграцию, поэтому рано или поздно Белграду придется согласиться на выдвигаемые организацией условия, сказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее в ЕС приняли резолюцию, останавливающую вступление Сербии до введения Белградом санкций против России.

    «Резолюция Европарламента не является документом, устанавливающим обязательные условия. Это скорее рекомендательный акт», – отмечает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Сама по себе эта резолюция не окажет существенного влияния на Сербию. Однако мы наблюдаем усиление давления на Белград – недавно Урсула фон дер Ляйен прямо заявила, что страна не сможет вступить в ЕС без введения санкций против России», – поясняет эксперт.

    «Это свидетельствует о целенаправленной кампании по принуждению Сербии к ограничительным мерам в отношении Москвы. В перспективе давление будет только нарастать, и вопрос присоединения Белграда к санкциям становится вопросом времени», – полагает собеседник.

    «Скорее всего, решение отложат до окончания президентского срока Александра Вучича. Но в дальнейшем тема обострится, поскольку в сербском обществе существует консенсус о необходимости вступления в ЕС. Это неизбежно потребует определенных уступок по российскому направлению», – добавляет Ткаченко.

    Ранее Европарламент поддержал резолюцию, приостанавливающую процесс вступления Сербии в ЕС до введения Белградом санкций против России. В соответствующем голосовании участвовали 632 депутата. Из них 457 поддержали инициативу. В то же время против выступили 103 человека, а воздержались – 72.

    Резолюция была предложена на фоне критики реакции Белграда на протесты в Нови-Саде, которые прошли в ноябре 2024 года. Документ подчеркивает, что дальнейшее продвижение Сербии к членству в ЕС возможно только при «измеримом и устойчивом прогрессе» в ключевых сферах, включая верховенство закона, борьбу с коррупцией, независимость правосудия и свободу СМИ.

    Особое внимание уделяется необходимости полного согласования Сербии с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза, включая введение санкций против России. В резолюции отмечено, что только выполнение этих условий позволит продолжить переговоры о вступлении страны в ЕС.

    До этого глава ЕК Урсула фон дер Ляйен также отмечала, что присоединение к антироссийским ограничениям станет наглядным доказательством «соответствия Сербии внешней политике ЕС». По ее оценке, в настоящий момент дипломатия Белграда на 61% отвечает требованиям Брюсселя, однако этого показателя «недостаточно».

    На этом фоне президент республики Александр Вучич сказал, что главной причиной, отделяющей Сербию от союза, является отказ от введения санкций против Москвы, напоминает РИА «Новости». Он также добавил: если бы данное обстоятельство отсутствовало, Белград был бы уже «в самом конце пути» присоединения к ЕС.

    Комментарии (2)
    22 октября 2025, 15:14 • Новости дня
    В Госдуме предложили отменить льготное налогообложение устриц

    Володин предложил отменить льготное налогообложение для устриц

    В Госдуме предложили отменить льготное налогообложение устриц
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил за исключение устриц из перечня рыбопродуктов, облагаемых по сниженной налоговой ставке, указав на их элитарность.

    Володин заявил, что устрицы не являются продуктом массового потребления и не должны попадать под льготную шкалу налогообложения, передает ТАСС. По словам председателя Госдумы, сейчас устрицы приравнены к детскому питанию по налогам, однако он считает это неправильным.

    «Рыбопродукты облагаются по льготной шкале, но они разные все. Устрицы идут как детское питание по налогообложению. Но это не продукт массового потребления. Скорее всего, все согласятся с налогообложением не льготным этого продукта», – заявил Володин при обсуждении проекта бюджета на 2026–2028 годы.

    Он добавил, что те, кто любит устрицы, смогут платить за них по другой цене, если льготы отменят.

    Ранее севастопольские ученые научились укреплять иммунитет устриц.

    Комментарии (5)
    22 октября 2025, 17:56 • Новости дня
    В Росрыболовстве спрогнозировали динамику цен на красную икру к Новому году

    В Росрыболовстве спрогнозировали снижение цен на красную икру

    В Росрыболовстве спрогнозировали динамику цен на красную икру к Новому году
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Цены на красную икру в России могут снизиться к Новому году на фоне увеличения ее производства, сообщил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Международного рыбопромышленного форума.

    «Чем больше предложение, тем ниже цена. Так должно быть в рыночной экономике. Будем надеяться, что так и будет», – заявил Шестаков, передает ТАСС.

    Он отметил, что по итогам 2025 года объем производства красной икры может достичь 15 тыс. тонн.

    Ранее глава Минсельхоза России Оксана Лут сообщила, что на Дальнем Востоке увеличился вылов лосося.

    Комментарии (4)
    22 октября 2025, 22:58 • Новости дня
    Губернатор Текслер сообщил о четырех погибших при взрыве в Копейске
    Губернатор Текслер сообщил о четырех погибших при взрыве в Копейске
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Не менее четырех человек погибли и несколько пострадали при взрыве на промышленном предприятии Копейска, сообщил в Telegram-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

    «По предварительной информации от предприятия, в результате взрыва погибло четыре человека, еще несколько пострадало. В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается», – сказано в посте.

    Как сообщили ТАСС в медицинских службах города, пять человек пострадали при взрыве.

    «В результате взрыва пять человек получили ранения, им оказывается медицинская помощь», – сказал источник агентства.

    Ранее губернатор Текслер сообщил о взрыве на предприятии в Копейске, заверив, что опасности для населения и гражданских построек нет.

    Комментарии (3)
    22 октября 2025, 22:41 • Новости дня
    США объявили о скором «существенном усилении санкций» в отношении России
    США объявили о скором «существенном усилении санкций» в отношении России
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    США планируют объявить о «существенном усилении санкций» в отношении России в течение следующего дня, сообщил американский министр финансов Скотт Бессент.

    «Мы собираемся либо объявить после закрытия торгов сегодня днем, либо первым делом завтра утром о существенном усилении санкций в отношении России», – приводит слова Бессента в Белом доме Bloomberg.

    Министр финансов не уточнил, что повлекло за собой новые меры. Это заявление было сделано после того, как Белый дом отказался от планов в отношении встречи президентов России и США в ближайшем будущем.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, работа над законопроектом об ужесточении санкций против России была остановлена из-за планируемой встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Президент Трамп заявил, что введение новых ограничительных мер против России сейчас может быть несвоевременным.

    Financial Times писала, что власти США оказывают помощь Киеву в нанесении ударов по энергетическим объектам России. Президент России Путин подчеркнул, что удары по мирным целям не помогут киевскому режиму.

    Власти Венгрии 22 октября сообщали, что продолжают подготовку к возможному саммиту президентов России и США в Будапеште, но Трамп, в свою очередь, заявил, что судьба саммита в Будапеште должна определиться в ближайшие два дня.

    Комментарии (3)
    23 октября 2025, 00:15 • Новости дня
    Трамп объявил об отмене встречи в Будапеште
    Трамп объявил об отмене встречи в Будапеште
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп заявил прессе в Белом доме о том, что встреча с главой российского государства Владимиром Путиным, которая планировалась в Будапеште, отменена, но возможна в будущем.

    «Мы отменили встречу с президентом Путиным. Мне  показалось неправильным. Потому что казалось, что мы добьемся того, что нужно. Потому я отменил ее. Но мы проведем ее в будущем», – сказал он журналистам в Белом доме после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская и американская сторона ранее обсуждали параметры возможной встречи лидеров России и США в Венгрии.


    Комментарии (4)
    22 октября 2025, 07:55 • Новости дня
    Трамп: Индия уменьшит закупки нефти у России
    Трамп: Индия уменьшит закупки нефти у России
    @ Allison Robbert /Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Индийская сторона якобы сократит свои закупки российской нефти, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    «У нас (с премьер-министром Индии Нарендрой Моди – прим. ВЗГЛЯД) очень хорошие отношения. И он не собирается закупать много нефти у России», – сказал Трамп, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что Индия якобы уже сократила и продолжает сокращать объем закупок российской нефти.

    Ранее СМИ сообщали, что США и Индия существенно сократили разногласия по таможенным тарифам, однако вопрос импорта российской нефти Индией по-прежнему вызывает напряженность на переговорах.

    Напомним, Вашингтон ввел 50% тарифы на индийские товары. В МИД Индии назвали новые пошлины США несправедливыми.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 03:02 • Новости дня
    Одесское подполье заявили о росте числа последователей

    Tекст: Денис Тельманов

    Число последователей одесского пророссийского подполья стало увеличиваться, несмотря на попытки СБУ внедрить своих агентов в организацию.

    Представитель одесского и николаевского пророссийского подполья сообщил об увеличении числа участников, передает ТАСС.

    Он отметил, что «работа подполья продолжается» и каждый день становится все больше последователей.

    По словам представителя, несмотря на рост поддержки, организация сталкивается с действиями украинских спецслужб. Сотрудники Службы безопасности Украины пытаются внедрить в подполье своих людей, однако пока эти попытки оказываются безуспешными.

    «Работа подполья продолжается. Работы много, последователей становится с каждым днем больше. Хотя нам известны и случаи, когда сотрудники СБУ пытаются подослать к нам своих людей, но пока не выходит», отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумской области удары ВС России пришлись по ангару с бронетехникой и пункту штурмовиков, а также детонировал один из складов в восточном пригороде Сум.

    Под Запорожьем российские войска уничтожили цех по сборке дронов, склад и группу операторов БПЛА, среди которых были иностранцы. На нефтеперерабатывающем заводе в Чугуеве ночной взрыв привел к тяжелым ранениям десятков иностранных военных, находившихся на объекте.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 05:48 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали предприятие в Мордовии

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ночной атаки беспилотников в Мордовии зафиксированы повреждения на одном из местных предприятий, экстренные службы уже работают на месте.

    Как передает ТАСС, ночью на территорию Мордовии была совершена массированная атака украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Артем Здунов.

    Губернатор заявил: «Сегодня ночью совершена массированная атака вражеских беспилотников на территорию Мордовии. В результате одно из наших предприятий получило повреждения. На месте работают экстренные службы, задействованы все необходимые силы и средства».

    По словам Здунова, в ликвидации последствий участвуют все необходимые службы. Других подробностей о характере повреждений и о пострадавших не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники ВСУ предприняли попытку атаки на промышленный объект в Оренбургской области, в результате частично пострадала инфраструктура газзавода.

    В Свердловской области ряд предприятий перевели в упреждающий режим реагирования на угрозу атак беспилотников и эвакуировали работников. Украинский беспилотник атаковал градирню Нововоронежской АЭС в ночь с шестого на седьмое октября.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 10:54 • Новости дня
    Орбан заявил о продолжении подготовки к встрече Путина и Трампа в Венгрии

    Орбан сообщил о продолжающейся подготовке встречи Путина и Трампа в Будапеште

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Венгрии продолжают подготовку к возможному саммиту президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Орбан заявил, что власти Венгрии продолжают подготовку к мирному саммиту Путина и Трампа в Будапеште, несмотря на отсутствие согласованной даты, передает ТАСС.

    «Дата пока не определена. Когда придет время, мы его организуем», – заявил Орбан на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что пока решает, ехать ли ему на встречу с Владимиром Путиным.

    Также Трамп заявил, что судьба саммита в Будапеште должна определиться в ближайшие два дня.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слухи о срыве переговоров между Путиным и Трампом «инфобалаганом партии войны».

    Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште. Венгрия выразила готовность обеспечить безопасность встречи двух лидеров.

    Комментарии (0)
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации