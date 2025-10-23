Трамп назвал санкции против России «грандиозными» и понадеялся на отличный результат

Трамп назвал санкции против Москвы «грандиозными» и понадеялся на отличный результат

Tекст: Ирма Каплан

«Я просто почувствовал, что пришло время. Мы долго ждали. Я думал, что мы все разрешим задолго до Ближнего Востока. <...> Все эти войны, которые я урегулировал, и вот одна, которая у нас осталась. У нас остался один конфликт. И их станет девять. И я думаю, с этим мы тоже справимся. Я думаю, мы на пути к тому, чтобы это сделать. Мы должны», – ответил Трамп на брифинге.

Он добавил, что у него нет «точной хронологии», когда удастся добиться успеха в конфликте, так как «на войне этого не может быть» – все слишком непредсказуемо. Но, подчеркнул Трамп, сегодня определенно большой день.

«Сегодня очень важный день с точки зрения того, что мы делаем. Послушайте, это грандиозные санкции. Они очень серьезные. Они направлены против двух их крупных нефтяных компаний. И мы надеемся, что они не продлятся долго. Мы надеемся, что конфликт будет улажен», – сказал американский президент.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США 22 октября сообщили о намерении объявить о «существенном усилении санкций» в отношении России в течение следующего дня.

Министерство финансов США объявило о санкциях против крупнейших российских нефтяных компаний и призвало Москву немедленно согласиться на прекращение огня.

