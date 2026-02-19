Трамп призвал Стармера не отдавать остров Диего-Гарсия Маврикию

Трамп заявил о недопустимости передачи острова Диего-Гарсия Маврикию

Tекст: Вера Басилая

Дональд Трамп резко осудил решение Британии о передаче архипелага Чагос Маврикию, о чем он написал на своей платформе Truth Social, передает Sky News.

Президент США особо подчеркнул, что Диего-Гарсия необходимо сохранить под британским контролем, поскольку на острове размещена совместная военная база Великобритании и США.

«Нельзя терять контроль над Диего-Гарсия ради сомнительного столетнего лизинга. Эта земля не должна быть отдана Великобританией, и если это произойдет, это станет пятном для нашего великого союзника», – заявил Трамп.

Глава британского МИДа в ответ отметил, что соглашение по Чагосу – единственный способ гарантировать долгосрочную работу военной базы, важной для безопасности союзников.

Позиция Трампа по сделке менялась несколько раз: ранее он называл ее ошибкой, затем поддержал после разговора с Киром Стармером, а теперь вновь выступил против. Белый дом подтвердил, что этот пост отражает текущую политику администрации Трампа.

В британском парламенте вокруг сделки разгорелись споры. Лидер консерваторов Кеми Баденох поддержала слова Трампа, призвав отменить соглашение.

Законопроект о передаче островов Маврикию пока отложен в Палате лордов.

Ранее Кир Стармер заявил, что не видит попытки унизить Лондон в словах Дональда Трампа о передаче острова Диего-Гарсия Маврикию.

Трамп назвал передачу Маврикию архипелага Чагос актом «огромной глупости» и «абсолютной слабости», подчеркнув угрозу для военной базы США на острове Диего-Гарсия.

Высокий суд Англии и Уэльса в 2025 году запретил Британии завершать переговоры о передаче архипелага Маврикию, указав на необходимость учитывать права коренных жителей.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Британия продолжает контролировать архипелаг Чагос и Мальвинские острова, нарушая резолюции ООН.