Газовщик из Белгорода получил 21 год за госизмену
Жителя Белгорода Александра Чеботарева признали виновным в госизмене, контрабанде оружия и сотрудничестве с украинскими террористами, ему назначено 21 год лишения свободы, сообщили в пресс-службе суда.
«Вторым Западным окружным военным судом на выездном заседании в помещении Белгородского областного суда рассмотрено уголовное дело по обвинению жителя Губкинского района Белгородской области Александра Чеботарева (внесен в РФ в перечень террористов). <…> Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 21 год, из которых первые четыре года он должен отбывать в тюрьме, а остальную часть – в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год со штрафом 700 тыс. рублей», – приводит ТАСС сообщение суда.
Александру Чеботарёву 37 лет, он был специалистом газовой службы в Белгороде. Суд установил, что обвиняемый вступил в контакт с представителями украинской террористической организации «Легион Свобода России» и согласился за вознаграждение выполнять поручения против безопасности РФ.
В частности, он выехал в Москву для сбора данных о российских телерадиовещательных организациях и передачи украинским кураторам.
«Мужчина выехал в конце апреля в столичный регион для сбора информации об интересующих украинскую сторону объектах, в частности, ведущих организацию телерадиовещания и расположенных в Москве на улице Правды», – добавили в пресс-службе суда.
