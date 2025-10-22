Дробницкий объяснил перспективы уголовного дела против экс-главы ЦРУ Бреннана

Американист Дробницкий: Провал дела экс-главы ЦРУ Бреннана обрушит популярность Трампа

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Главе Белого дома Дональду Трампу на фоне неубедительных внешнеполитических шагов нужна громкая внутренняя победа над демократами и так называемым глубинным государством. Для этого его администрация вытащила «из ящика» дело о якобы вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году, которое уже на всех уровнях признали почти полностью притянутым за уши и начали забывать», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

«В разное время по этому делу под наибольшим прессингом находились экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, бывший директор ФБР Джеймс Коми и генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс. Теперь в этот список республиканцы хотят добавить бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана», – продолжил собеседник.

«Но, по моему убеждению, у дела против Бреннана почти нет перспектив. Во-первых, из-за недостаточной, на мой взгляд, квалификации будущих исполнителей расследования – команды трамповских лоялистов под руководством прокурора по Восточному округу Вирджинии Линдси Халлиган. Во-вторых, предыдущие инициативы Белого дома по делу о «вмешательстве» Минюст так и не смог воплотить в жизнь», – напомнил спикер.

«В-третьих, уже стало ясно, что Трамп в целом не готов «топтать» глубинное государство и расшатывать устои бюрократии в США. Таким образом, скорее всего, Белый дом добьется максимум условного приговора в отношении Болтона по обвинению в препятствовании расследованию о «вмешательстве». Американское разведывательное сообщество поспособствует выведению из дела «своих» участников, в том числе Бреннана», – спрогнозировал аналитик.

«Но, к сожалению для нынешней администрации, провал расследования не пройдет бесследно, а еще больше обрушит популярность Трампа в среде его ядерных сторонников – движения MAGA («Make America Great Again»). Сейчас там растет раздражение главой Белого дома. Думаю, произошедшее упрочит уверенность республиканцев в необходимости поисков нового лидера», – резюмировал политолог.

Ранее республиканцы судебного комитета Палаты представителей США передали в министерство юстиции материалы по обвинению бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана в даче ложных показаний в 2023 году перед судебным комитетом Конгресса о расследовании якобы наличия связей Дональда Трампа с Россией.

По словам председателя комитета Джима Джордана, данные, недавно рассекреченные управлением директора национальной разведки, указывают: Бреннан заявлял, что работа ЦРУ по расследованию якобы российского вмешательства в президентские выборы 2016 года «не была связана с досье Стила».

Досье Стила – отчеты, составленные бывшим сотрудником MI6 Кристофером Стилом, в которых утверждалось о якобы наличии связи между предвыборной кампанией Трампа и Кремлем. Как отметил Джордан, эти «бездоказательные обвинения были оплачены предвыборным штабом Хиллари Клинтон».

В итоге в письме генеральному прокурору Пэм Бонди Джордан потребовал начать уголовное расследование против Бреннана по обвинению во «множестве умышленно и намеренно ложных заявлений, которые противоречат данным, собранным постоянным комитетом Палаты представителей по разведке (HPSCI) и ЦРУ», сообщается на сайте судебного комитета.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что не исключает расследований против лиц, причастных к созданию и распространению опровергнутой теории о «российском следе», а также не возражает против ареста бывших руководителей ФБР и ЦРУ.

Он также указывал, что документы, ставшие основанием для опровергнутой теории о «российском следе», должны быть обнародованы. Трамп подчеркивал, что публикация поможет выявить «мошенничество демократов». По его мнению, открытость в этом вопросе важна для общественности и политической системы США.

В свою очередь директор национальной разведки Тулси Габбард представила рассекреченные данные о возможной фальсификации в администрации экс-президента Барака Обамы разведданных о якобы вмешательстве России в выборы президента 2016 года, назвав это «многолетним госпереворотом против Трампа».