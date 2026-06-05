Новый верховный лидер Ирана Хаменеи впервые провел амнистию

Tекст: Дарья Григоренко

Решение приурочено к празднованию Эйд-е Гадир – значимого дня для мусульман-шиитов, когда, согласно их верованиям, пророк Мухаммед передал власть своему зятю Али, передает РИА «Новости».

«Верховный лидер аятолла Моджтаба Хаменеи по случаю праздника Эйд-е Гадир удовлетворил просьбу главы судебной власти о помиловании или смягчении приговоров 2000 осужденных», – говорится в официальном сообщении пресс-службы.

Подобные мероприятия традиционно проводятся в Иране по случаю крупных религиозных праздников. Однако текущая амнистия стала первым подобным шагом нового руководителя государства с момента его вступления в должность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Ассамблея экспертов избрала Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Позже политик впервые обратился к нации с требованием компенсаций от США и Израиля.

В конце апреля агентство Reuters заявило о концентрации реальной власти в стране в руках Корпуса стражей исламской революции.