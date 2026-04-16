    Андрей Манчук Ормузский пролив как главные морские ворота планеты

    Морской путь через Ормузский пролив, связывающий между собой Ближний Восток, Индию и Китай – важнейшие культурно-экономические зоны планеты, издавна являлся практически безальтернативным. И для Синдбада-морехода, и для Афанасия Никитина. А вот Трамп по нему пройти сможет вряд ли.

    Борис Джерелиевский Когда у Ирана закончится начальство

    Хотя убийства высокопоставленных иранцев и отличаются друг от друга деталями, в их основе неизменно присутствует традиционная для всех подобных акций основа – агентура, техническая разведка, наблюдение, анализ поведения и точное наведение.

    Сергей Худиев Бога пытаются взять в военные союзники

    Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?

    16 апреля 2026, 12:40 • В мире

    Французских трудящихся лишают Первомая

    @ Andy Barton/SOPA Images/ZUMA/TASS

    Tекст: Валерия Вербинина

    Под лозунгом защиты предпринимателей во Франции предпринята атака на одно из социальных завоеваний XX века - первомайский выходной день. Почему французское правительство пытается изменить статус праздника 1 мая и с помощью каких политических уловок французское общество убеждают в пользе этого начинания?

    Первое мая оказалось под ударом во Франции в результате стечения многих обстоятельств. Так как госдолг Франции вырос до размеров прямо-таки неприличных (117,4% ВВП по состоянию на конец прошлого года), правительству страны нужно было срочно придумать, как и чем его погашать. И какая-то светлая голова предложила следующее: уменьшить количество праздничных дней и заставить французов больше работать.

    По расчетам экономистов, пара лишних рабочих дней должна была принести французскому бюджету больше 4 млрд евро в год (4,2 млрд, если быть точным). Правило «время – деньги» тут работает в самом буквальном смысле.

    Летом прошлого года тогдашний премьер Франсуа Байру предложил для публичного обсуждения лишить статуса выходных дней понедельник после Пасхи и 8 мая. По словам Байру, весной и так полно выходных, так что нечего лишний раз расслабляться. При этом, несмотря на планируемое увеличение количества рабочих дней, увеличение зарплат и любых выплат трудящимся не предполагалось.

    Само собой, что это предложение не вызвало у французов энтузиазма, так что, когда Франсуа Байру был вынужден покинуть свой пост и его сменил Себастьен Лекорню, последний дал понять, что не собирается лишать граждан их права на отдых в вышеназванные дни. Однако французский сенат тихой сапой успел при Байру одобрить законопроект о том, чтобы сделать рабочим днем 1 мая – правда, с некоторыми оговорками.

    Обычно для окончательного принятия закона требуется, чтобы его одобрили обе палаты французского парламента, и он был отправлен на рассмотрение в Национальное собрание. После всех бюрократических проволочек текст закона был поставлен на обсуждение в апреле, можно сказать, прямо в качестве подарка на 1 мая, которое он собирался отменить.

    В сенате закон при поддержке тогдашнего правительства сумели провести сенаторы-центристы. Перед Национальным собранием защищать его собрался бывший премьер Габриэль Атталь, который опубликовал видео о том, что целью проекта является защита предпринимателей, в частности, производителей хлеба и продавцов цветов, которые по существующим законам «не имеют права открывать свои магазинчики 1 мая». И вообще надо разрешить гражданам трудиться в этот день, если они того хотят.

    В ответ глава крупнейшего профсоюза ВКТ Софи Бине опубликовала не лишенный остроумия ответ «Габриэль Атталь – это Пиноккио, только без носа», и добавила, что он «нагромождает одну ложь на другую».

    Дело в том, что французский Трудовой кодекс разрешает цветочнице или булочнику открыть свой собственный магазинчик в этот праздничный день, но не разрешает использовать наемных трудящихся под угрозой штрафа в 750 евро за каждого такого работника, а если работник окажется несовершеннолетним, то все 1,5 тыс. евро. Для наемных работников 1 мая – праздничный нерабочий день, и точка.

    Газета «Монд» упирает на то, что не все так просто, и что хлеб нужен каждый день, а волна первомайских штрафов в Париже, а также регионах Вандея и Шаранта вынудила предпринимателей добиваться закона, который позволил бы наемным работникам некоторых заведений работать 1 мая. Речь идет о булочных, мясных, цветочных магазинах, а также некоторых культурных заведениях (театрах и кино).

    В проекте закона предлагалось, что в этот день смогут работать только «добровольные работники», которым заплатят вдвое больше обычного, и что отказ работать 1 мая не станет трактоваться ни как нечто негативное для работника, ни как повод для увольнения.

    Министр труда Жан-Пьер Фаранду пообещал, что если закон будет принят, правительство добьется того, чтобы он начал применяться уже в нынешнем году, и заверил граждан, что он не является посягательством на завоевания трудящихся. Однако после того, как Байру хотел заставить работать тех же граждан на два дня больше, не увеличивая им оплаты, в добрые намерения макронистского правительства как-то не верилось.

    Сейчас 1 мая во Франции – праздничный, нерабочий и притом оплачиваемый день. Если начать менять его юридический статус, то нет гарантий, что законодатели остановятся на добровольных работниках некоторых секторов, которым будут платить вдвое больше. Профсоюзы подозревают, что не успеешь оглянуться, как уже все будут обязаны работать по требованию нанимателей за обычную оплату, а за отказы начнут увольнять.

    Не повезло правительству и в том смысле, что в этом году празднику солидарности трудящихся исполняется 140 лет. Покушение на его статус накануне круглой цифры не укрылось от внимания профсоюзов, большинство которых стали грудью на защиту завоеваний прошлого. Марилиза Леон, глава Французской демократической конфедерации труда, высказалась против принципа «работать все больше и больше, особенно в день, который символизирует права, которые отстояли трудящиеся».

    «Если этот закон примут, он позволит заставить в этот день работать как минимум на 1,4 млн человек больше»,

    – заметила Софи Бине, которая считает, что понятие «добровольного труда» слишком размыто и позволит злоупотреблять правами граждан. Депутат от крайне левой «Непокоренной Франции» Тома Порт напомнил, что в свое время в проекте закона о работе по воскресеньям также подразумевалось, что она будет проходить «на добровольной основе», но в итоге все свелось к обязанности.

    Проект закона поддержали профсоюзы производителей – Французская конфедерация мясной и колбасной промышленности, объединение ремесленников и малых предпринимателей U2P. Но когда Софи Бине заявила: «Нас поддерживают профсоюзы всего мира, представители которых говорят нам, что если Франция отменит статус 1 мая как праздничного нерабочего дня, это будет негативный сигнал для всех трудящихся мира». Марилиза Леон призвала оставить в покое этот «символический» день, «который является не просто праздничным днем, как остальные».

    В итоге под давлением крупных профсоюзов правительство вынуждено было дать задний ход и, по крайней мере временно, отказалось от попыток провести закон через нижнюю палату. Министр труда Жан-Пьер Фаранду скрепя сердце согласился, что «1 мая не такой день, как все», и проект отозвали.

    Глава партии республиканцев Брюно Ретайо в раздражении бросил, что «правительство, как всегда, уступило шантажу левых, и лучше всего у него выходит отступать». Также он призвал воспользоваться возможностями 45 статьи конституции, чтобы принять закон вопреки его противникам. По его словам,

    разрешение работать 1 мая давно назрело хотя бы с точки здравого смысла.

    Его поддерживают владельцы булочных: так, Жюльен Корлей из города Брюз отметил, что 1 мая – «очень хороший день с точки зрения продаж», и что один хозяин в этот день не справляется, ему нужно обычно трое работников. Не против и наемные продавцы, по крайней мере, некоторые, тем более что закон обещает двойную оплату за работу в этот день. Однако в этом году уже ничего не изменится.

    Впрочем, стало известно, что правительство собирается еще раз вернуться к вопросу в работе 1 мая еще до наступления 2027 года. А там, глядишь, потихоньку извлекут из-под спуда и проект Байру об отмене двух праздничных дней без компенсации. И оправдание есть: это не правительство плохое, это экономика виновата.

