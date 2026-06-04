Сателлиты США уверены, что если успеют разместит на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будет обеспечена.0 комментариев
Саудовская Аравия назвала Россию стратегическим партнером в сельском хозяйстве
Россия стала стратегическим партнером Саудовской Аравии, а двусторонний товарооборот в сельскохозяйственной сфере достиг одного миллиарда долларов, заявил заместитель министра сельского хозяйства Али бен Мухаммед аш-Шейх.
Али бен Мухаммед аш-Шейх на полях Петербургского международного экономического форума высоко оценил уровень сотрудничества двух стран, передает РИА «Новости».
«Россия выступает нашим стратегическим партнером… Сейчас объем товарооборота в сельскохозяйственной отрасли составляет один миллиард долларов», – подчеркнул чиновник в беседе с журналистами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, делегация Саудовской Аравии во главе с тремя министрами примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.
Три отечественные авиакомпании планируют открыть прямое авиасообщение между государствами.
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