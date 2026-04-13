Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

Геворг Мирзаян
Коллективный Запад превращается в просто Запад
Без единой структуры, командования, общей стратегии нынешний коллективный Запад станет просто неким клубом по интересам. Содружеством государств разной судьбы, находящихся на разных континентах и преследующих собственные цели.
Сергей Лебедев
Израиль попытается сорвать американо-иранское урегулирование
Двухнедельное перемирие между США и Ираном, скорее всего, является стратегической паузой перед новым витком конфликта – и ничем более. Однако правое правительство Израиля не устраивает даже этот вариант.
Федор Лукьянов
Уход Орбана не решит геополитических проблем Венгрии
В Брюсселе и нескольких крупных столицах Европы праздник – Виктор Орбан проиграл на выборах в Венгрии. В очередной раз не сработала попытка участия команды Дональда Трампа, настойчиво призывавшего голосовать за Орбана.