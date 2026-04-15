Курс доллара на внебиржевом рынке опустился ниже 75 рублей
Расчетный курс американской валюты упал ниже 75 рублей впервые с января
Ориентировочная стоимость американской валюты на внебиржевых торгах достигла минимума за несколько месяцев, снизившись до отметки 74,93 рубля.
Показатель опустился на 29 копеек по сравнению с предыдущим закрытием площадки, передает РИА «Новости». Подобное падение расчетной стоимости ниже 75 рублей зафиксировано впервые с 30 января.
После приостановки прямых торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года главным ориентиром для рубля стала китайская валюта. Операции с юанем идут с десяти утра до 19.00 по московскому времени.
В этот период возможен точный расчет стоимости американских денег. Специалисты используют кросс-курс через отношение доллара к юаню на международном рынке и юаня к рублю на отечественной площадке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля расчетный курс доллара опустился ниже 76 рублей. В начале месяца этот показатель снизился до 78,62 рубля. 2 апреля американская валюта подешевела до уровня ниже 80 рублей.