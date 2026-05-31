WSJ: В США нашли способ сбивать дроны без дорогостоящих ракет

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), комплекс состоит из двух бронемашин MADIS (Marine Air Defense Integrated System), оснащенных радаром, ракетами Stinger, пулеметами и средствами радиоэлектронной борьбы. Главная цель разработки заключается в предоставлении военным выбора между орудиями, ракетами и средствами подавления для защиты объектов без лишних затрат, пишет РБК.

Ключевой особенностью комплекса стала возможность стрельбы 30-миллиметровыми боеприпасами с неконтактным взрывателем.

Бывший техник НАТО Стивен Сойер отметил, что такие снаряды менее точны, но обходятся значительно дешевле. Пять выстрелов стоят около 11 тыс. 250 долларов, тогда как одна ракета Stinger оценивается в 430 тыс. долларов, а перехватчик Coyote – от 100 до 125 тыс. долларов.

Специалист добавил, что новые снаряды отлично справляются с аппаратами семейства Shahed. Однако оборонные предприятия все еще испытывают трудности с массовым выпуском таких боеприпасов. «Бесконтактные взрыватели – это точные электромеханические устройства, и производителей, которые создают их в больших масштабах, немного», – резюмировал Сойер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил о поиске новых методов борьбы с недорогими иранскими дронами.

Заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Радмила Шекеринская сообщила о разработке экономичных средств противодействия беспилотным аппаратам.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте указал на экономическую невыгодность применения зенитных ракет стоимостью сотни тысяч долларов для уничтожения подобных целей.