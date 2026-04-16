Сотовых операторов в Белоруссии решили штрафовать за некачественную связь

Tекст: Дмитрий Зубарев

Административная ответственность для сотовых операторов за невыполнение требований к качеству услуг связи вводится в Белоруссии, передает РИА «Новости».

Министерство связи и информатизации страны уточнило, что закон об изменении кодексов по вопросам административной ответственности подписал президент Александр Лукашенко, и он вступит в силу через два месяца после публикации.

Согласно новым правилам, операторы будут привлекаться к административной ответственности за несоблюдение стандартов охвата территории и качества мобильной связи. Размер штрафа может достигать тысячи базовых величин, что эквивалентно 45 тыс. белорусских рублей или примерно 16 тыс. долларов.

Ключевые параметры, за нарушение которых предусмотрены штрафы, утверждены постановлением Совета министров в конце 2024 года. Документ определяет минимальные показатели качества мобильного интернета для разных типов населенных пунктов.

К концу 2026 года в Минске и областных центрах средняя скорость передачи данных должна быть не менее 60 Мбит/с, в районных центрах – 25 Мбит/с, а на остальных территориях страны – 10 Мбит/с. К 2030 году требования ужесточаются: не менее 135 Мбит/с в Минске и областных центрах, 110 Мбит/с в районных центрах, 30 Мбит/с – на остальной территории. Также к этому сроку охват мобильной связью LTE должен составить 99% территории страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил за сохранение проводной телефонной связи из-за уязвимости мобильных устройств.

Совет министров Союзного государства одобрил резолюцию об отмене роуминга между Россией и Белоруссией.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин объявил о начале серийного производства отечественных базовых станций связи четвертого и пятого поколений.