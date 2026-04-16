    Французских трудящихся лишают Первомая
    Набиуллина заявила о наступлении в России новой кадровой реальности
    Медведев назвал заводы БПЛА в Европе целями для ВС России
    Эксперт назвала самый благоприятный период для покупки дачного участка
    На украинском аэродроме уничтожены самолеты F-16 и Mirage
    Прибалтика поставила на Украину десятки тысяч дронов и комплектующих
    Экономика Китая показала уверенный рост вопреки войне на Ближнем Востоке
    Финляндия намерена пересмотреть сделки россиян с недвижимостью
    Депутат Останина заявила о негативном эффекте «соло-материнства»
    Андрей Манчук Андрей Манчук Ормузский пролив как главные морские ворота планеты

    Морской путь через Ормузский пролив, связывающий между собой Ближний Восток, Индию и Китай – важнейшие культурно-экономические зоны планеты, издавна являлся практически безальтернативным. По нему ходил сказочный Синдбад-мореход, но Трамп пройти сможет вряд ли.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Когда у Ирана закончится начальство

    Хотя убийства высокопоставленных иранцев и отличаются друг от друга деталями, в их основе неизменно присутствует традиционная для всех подобных акций основа – агентура, техническая разведка, наблюдение, анализ поведения и точное наведение.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Бога пытаются взять в военные союзники

    Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?

    16 апреля 2026, 14:14 • Новости дня

    Полиция Лондона задержала подозреваемых в попытке поджога синагоги

    Tекст: Денис Тельманов

    Мужчина и женщина были задержаны после попытки поджога синагоги на севере Лондона, что квалифицируется как антисемитское преступление.

    Двое подозреваемых задержаны полицией Великобритании по подозрению в попытке поджога синагоги в районе Финчли, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что 47-летняя женщина и 46-летний мужчина были задержаны в пригороде Лондона, Уотфорде. Инцидент рассматривается правоохранителями как преступление, совершенное на почве ненависти и антисемитизма.

    В официальном пресс-релизе полиции говорится: «В связи с попыткой поджога синагоги в Финчли задержаны два человека».

    По данным ведомства, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как двое подозреваемых, одетых в темную одежду и балаклавы, проникли на территорию синагоги после полуночи 15 апреля.

    Они установили две стеклянные бутылки возле окон здания, после чего бросили кирпич в синагогу.

    Одна из бутылок, предположительно наполненная бензином, была разбита кирпичом. Однако возгорания не произошло, после чего злоумышленники покинули место происшествия. Никто не пострадал, здание синагоги также не получило повреждений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лондоне задержали двух человек после поджога четырех машин скорой помощи еврейской волонтерской организации у синагоги в районе Голдерс-грин на севере города.

    Неизвестные подожгли четыре автомобиля волонтерской израильской организации в Лондоне, и взрывной волной выбило окна в близлежащих домах.

    Поздно вечером у здания организации «Христиане за Израиль» в Нейкерке на востоке Нидерландов прогремел взрыв.

    14 апреля 2026, 09:25 • Новости дня
    MWM сообщил о беспрецедентных потерях Израиля в боях с «Хезболлой»

    MWM сообщил о беспрецедентных потерях Израиля в боях с «Хезболлой»
    Tекст: Вера Басилая

    В последние недели интенсивность боевых действий на границе Израиля и Ливана резко возросла, причем удары FPV-дронов «Хезболлы» нанесли израильской бронетехнике самые серьезные потери с 1980-х годов, сообщает Military Watch Magazine.

    Военные аналитики издания Military Watch Magazine сообщили, что по данным израильских источников, недавние потери сухопутных войск Израиля в Ливане считаются беспрецедентными с 1980-х годов, когда армия вела бои против Сирии и местных формирований.

    Как отмечает издание, ливанское движение «Хезболла» активно публикует видеозаписи, на которых видно, как FPV-дроны атакуют основные боевые танки Merkava IV, бронированные бульдозеры Caterpillar D9 и тяжелые БТР Namer.

    Бои между «Хезболлой» и армией Израиля, по данным MWM, стали самыми ожесточенными за всю историю конфликта между этими сторонами. В издании подчеркнули, что «Хезболла» использует комбинированную тактику, совмещая традиционные и партизанские методы ведения боя. В отличие от израильской армии, основной упор делается не на бронетехнику, а на применение беспилотников с противотанковыми функциями, а также на различные виды артиллерии и ракет, которые хранятся под землей.

    По данным Military Watch, эти действия привели к значительному росту потерь среди израильских бронетанковых подразделений.

    «Хезболла» за сутки нанесла более 70 ударов по территории Израиля.

    За одни сутки шиитские формирования вывели из строя 29 танков «Меркава».

    В ответ израильская авиация поразила сотню командных пунктов и баз ливанского движения.

    15 апреля 2026, 16:25 • Новости дня
    Иран уничтожил редкий разведывательный БПЛА Triton ВМС США стоимостью 240 млн долларов
    Иранские средства ПВО уничтожили в районе Персидского залива редкий американский разведывательный беспилотник MQ-4C Triton стоимостью около 240 млн долларов.

    Как сообщает Military Watch Magazine, ВМС США 14 апреля подтвердили потерю аппарата, указав в официальной сводке, что 9 апреля с MQ-4C произошел «инцидент» в регионе Персидского залива, не раскрыв деталей произошедшего. В этот день беспилотник внезапно исчез с публичных сервисов трекинга полетов: сначала он подал аварийный код 7700 и за считаные минуты потерял высоту с примерно 15 км до менее чем трех км. В иранских медиа это событие подали как результат успешного поражения цели силами ПВО Исламской Республики.

    MQ-4C Triton относится к числу самых дорогих и технологически сложных аппаратов в арсенале ВМС США: его стоимость оценивается в 235–250 млн долларов, а всего на вооружении находится лишь около 20 таких машин. По ценности Triton заметно превосходит боевые самолёты, уже потерянные США и их союзниками в регионе, включая истребители F-15E и ударные дроны MQ-9. Более дорогостоящей целью ранее был лишь уничтоженный на земле в Саудовской Аравии самолет ДРЛО E-3 Sentry ВВС США.

    Инцидент с MQ-4C напоминает эпизод 2019 года, когда Корпус стражей Исламской революции сбил над районом Ормузского пролива схожий по конструкции разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk. Тогда иранская сторона заявляла, что аппарат, отключив системы опознавания, нарушил воздушное пространство страны и проигнорировал неоднократные радиопредупреждения. С конца февраля Тегеран отчитывается также о многочисленных перехватах других беспилотников, включая, 17 БПЛА MQ-9 и несколько израильских БПЛА Heron.

    MQ-4C Triton создан на базе платформы Global Hawk и предназначен для морской разведки и дальнего наблюдения. Он способен преодолевать более 13 тыс. км и длительное время находиться в воздухе над океанскими просторами, имея усиленный планер для работы в сложных погодных условиях. Бортовой комплекс включает РЛС AN/ZPY-3 с активной фазированной решеткой для кругового обзора морской поверхности, оптико-электронные и инфракрасные системы, а также средства радиоразведки. Данные с него в режиме реального времени передаются по спутниковым каналам другим воздушным, морским и наземным носителям в рамках единой сети.

    Triton особенно активно используется США в Индо-тихоокеанском регионе, однако его живучесть в условиях насыщенной ПВО уже не раз ставилась под сомнение.

    Ранее Иран приступил к расчистке завалов, заблокировавших входы в подземные ракетные базы, и насыпал груды земли на взлетную полосу аэродрома вблизи Исфахана, препятствуя его использованию США.

    16 апреля 2026, 13:00 • Видео
    Папа римский добил политический Запад

    Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    14 апреля 2026, 00:52 • Новости дня
    Эрдоган пригрозил военными действиями против Израиля
    Tекст: Катерина Туманова

    Турция может предпринять военные действия против Израиля в случае необходимости, предупреждает президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье обвинил Израиль в совершении зверств против Палестины и Ливана и пригрозил возможными военными действиями против еврейского государства.

    «Запятнанная кровью сеть геноцида продолжает убивать невинных детей, женщин и гражданских лиц без каких-либо правил или принципов, игнорируя все виды человеческих ценностей», – приводит Jerusalem Post слова Эрдогана на Международной конференции политических партий Азии в Стамбуле.

    По словам турецкого лидера, несмотря на прекращение огня, Израиль вынудил 1,2 млн ливанцев покинуть свои дома из-за нападений на гражданские поселения, несмотря на то, что и Израиль, и Соединенные Штаты отвергли заявления о включении Ливана в нынешнее соглашение о прекращении огня с Ираном.

    Эрдоган назвал действия Израиля «варварскими», сославшись при этом на спорный закон, недавно принятый Кнессетом об утверждении смертной казни для террористов, который, по словам турецкого лидера, предназначен «только для палестинских заключенных».

    Позже в беседе с журналистами Эрдоган обострил риторику, предположив, что Анкара может принять решение о военном взаимодействии с Израилем.

    «Мы должны быть сильными, чтобы помешать Израилю сделать это с Палестиной. Так же, как мы вошли в Карабах, так же, как мы вошли в Ливию, мы сделаем то же самое с ними. Ничто не мешает нам сделать это. Нам просто нужно быть сильными, чтобы мы могли предпринять эти шаги», – сказал Эрдоган.

    Напомним, в 2024 году Международный уголовный суд выписал ордер на арест премьер-министра Израиля за военные преступления. Президент Турции Тайип Эрдоган публично поддержал данное решение международной инстанции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эрдоган обвинил Израиль в разжигании кризиса вокруг Ирана и спрогнозировал мировую борьбу за новый дефицитный природный ресурс.

    Прокуратура Турциипотребовала пожизненного заключения для Нетаньяху.


    15 апреля 2026, 11:12 • Новости дня
    Глава разведки Израиля назвал условие победы над Ираном

    Tекст: Мария Иванова

    Израильская разведка считает свою миссию незаконченной до тех пор, пока в Тегеране не сменится правящий режим, несмотря на нанесенный ему серьезный удар, заявил глава израильской разведывательной службы «Моссад» Давид Барнеа.

    Глава «Моссада» Давид Барнеа заявил, что военная кампания против Ирана нанесла серьезный ущерб руководству страны, однако миссия завершится только после смены режима в Тегеране, передает The New York Times.

    «Мы не думали, что эта миссия будет завершена сразу после окончания боевых действий. Скорее, мы планировали – и готовились – к тому, что наша кампания продолжится и найдет отражение после ударов по Тегерану», – отметил руководитель израильской спецслужбы.

    Барнеа выступил на церемонии, посвященной Дню памяти жертв Холокоста. В своей речи он ответил на критику внутри страны по поводу того, что Израиль не достиг поставленных целей, так как структура власти в Иране сохранилась.

    Ранее СМИ сообщали, что глава разведки предлагал американской администрации план быстрого внутреннего восстания в Иране. Однако американские чиновники отнеслись к этой идее скептически. Барнеа также добавил, что 45-дневная военная кампания была вынужденной мерой, в ходе которой удалось нанести беспрецедентный удар по иранскому руководству и нейтрализовать ракеты, угрожавшие Израилю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о продолжении войны с Ираном.

    Изначально израильское руководство рассчитывало спровоцировать массовые беспорядки для свержения местной власти. Глава спецслужбы «Моссад» Дэвид Барнеа представил этот план американской администрации.

    16 апреля 2026, 10:06 • Новости дня
    «Хезболла» остановила крупное наступление армии Израиля на юге Ливана

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные формирования ливанского движения заявили, что успешно отбили попытку прорыва границы, уничтожив несколько танков и бронетранспортеров наступающих сил противника.

    Представители шиитской организации заявили о срыве масштабной операции израильских военных в районе пограничного населенного пункта Кантара, передает РИА «Новости». В ходе боестолкновений защитники рубежей ликвидировали несколько единиц тяжелой техники.

    «Бойцы исламского сопротивления отразили попытку израильского подразделения продвинуться со стороны населенного пункта Тайби в направлении района Аль-Хаззан в поселении Кантара», – подчеркивается в официальном сообщении.

    Отмечается, что по наступающим силам наносились удары управляемыми ракетами, в результате чего сгорели четыре танка и два бронетранспортера.

    Кроме того, ливанская сторона осуществила ракетные обстрелы северных территорий Израиля, включая поселения Кирьят-Шмона и Маргалиот. Накануне руководство движения выразило готовность к прекращению огня, если противник будет строго соблюдать договоренности. Однако военно-политический кабинет Израиля после четырехчасового совещания так и не принял решения о перемирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные формирования «Хезболлы» атаковали приграничные населенные пункты Израиля.

    Ливанское движение ранее сообщило о столкновениях с израильскими войсками в приграничном городе Хиям.

    Бойцы шиитской организации уничтожили два израильских танка Merkava.

    14 апреля 2026, 14:59 • Новости дня
    Вучич заявил о начале совместного производства беспилотников Сербией и Израилем

    Tекст: Мария Иванова

    Белград договорился с израильскими партнерами об открытии нового завода по выпуску военных дронов, которым обе стороны будут владеть на паритетных началах.

    Президент Сербии Александр Вучич рассказал о планах совместного производства беспилотников с израильскими партнерами. Новое предприятие будет принадлежать сторонам в равных долях, передает РИА «Новости».

    «Мы не можем делать дроны так, как может Израиль. Горжусь тем, что будем производить вместе, 50% на 50%. Это показывает, что у нас будут лучшие дроны в этой части мира», – подчеркнул глава государства.

    Запуск крупной фабрики по сборке летательных аппаратов намечен на конец марта или начало апреля. Всего за два года Белград планирует получить до 80 тыс/ дронов-камикадзе как собственного, так и зарубежного производства.

    Местные оборонные предприятия продолжают активно разрабатывать ударные и разведывательные комплексы. Часть этих систем уже выпускается серийно и массово поступает на вооружение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич анонсировал запуск крупного совместного производства высокотехнологичных беспилотников

    Власти страны в начале года сообщали, что направят на нужды обороны рекордные 2,65% ВВП.

    14 апреля 2026, 20:44 • Новости дня
    Польский депутат Беркович принес на заседание флаг Израиля со свастикой
    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Сейма Польши от партии «Конфедерация» Конрад Беркович пришел на заседание с флагом Израиля, в центре которого вместо звезды Давида была изображена нацистская свастика.

    Беркович, выступая за трибуной, объяснил свой поступок протестом против действий Израиля в Ливане, Иране и секторе Газа, передает ТАСС. «Израиль на наших глазах совершает геноцид с особой жестокостью. Израиль – это новый Третий рейх, и его флаг должен выглядеть именно так», – заявил он.

    В Польше пропаганда нацистской символики является уголовно наказуемой. Беркович ранее уже попадал в центр скандала – в октябре 2025 года его задержали в Кракове за попытку кражи кухонной утвари из магазина шведской сети Ikea.

    Ранее комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    13 апреля 2026, 14:53 • Новости дня
    «Хезболла» нанесла удар дронами по базе израильских десантников

    Tекст: Денис Тельманов

    Ливанское движение применило группу беспилотников для атаки на учебную базу парашютной бригады Израиля в Кармиэле.

    Ливанское движение «Хезболла» атаковало израильскую учебную базу парашютной бригады в поселении Кармиэль, передает РИА «Новости».

    В заявлении пресс-службы движения отмечается: «Бойцы исламского сопротивления в 13.00 в понедельник нанесли удар группой беспилотников по учебной базе парашютной бригады в поселении Кармиэль».

    С начала понедельника «Хезболла» объявило о проведении 15 боевых операций против израильской армии. Обстановка на границе Ливана и Израиля остается крайне напряженной на фоне эскалации конфликта.

    Ранее эскалация между Израилем и «Хезболлой» началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные обстрелы израильской территории.

    В ответ израильские военные предприняли серию масштабных ударов по Ливану и объявили о начале наземной операции на юге страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, массированные израильские атаки на территорию Ливана с 2 марта унесли жизни 2020 человек и привели к ранениям свыше 6 тыс. местных жителей.

    Шиитская милиция «Хезболлы» провела две операции на юге Ливана и подбила израильские бронемашины.

    Заместитель главы политического совета «Хезболлы» Махмуд Комати назвал заявления Украины о готовности помочь Израилю и странам региона в борьбе с Ираном абсурдными и отметил, что Украина не способна помочь даже себе.

    14 апреля 2026, 00:38 • Новости дня
    В Иране подсчитали ущерб от бомбардировок США и Израиля

    Tекст: Катерина Туманова

    Ущерб, нанесенный Ирану в результате бомбардировок США и Израиля, предварительно составляет более 250 млрд долларов, при этом оцениваются потери бюджета и промышленности, заявил официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани.

    «Предварительные и очень сырые цифры говорят об ущербе к настоящему моменту на 270 миллиардов долларов», – сказала Мохаджерани РИА «Новости».

    По ее словам, эти цифры являются предварительными и очень сырыми, а окончательная сумма будет определена экономическим блоком правительства по итогам многоэтапной проверки.

    Она уточнила, что первый этап оценки касается непосредственно разрушения зданий, а второй – учитывает потери доходов бюджета и вынужденную остановку промышленных объектов. Экономический блок правительства продолжает детальную работу по уточнению оценки ущерба.

    Мохаджерани добавила, что вопрос военных репараций Ирану со стороны США рассматривается иранской переговорной группой. Этот вопрос уже поднимался на недавних переговорах в Исламабаде.

    «Мы обязательно будем отстаивать юридическими методами права нашего народа, это касается и компенсаций за пролитую кровь наших близких в школе Минаба», – заявила Мохаджерани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса. Портал Axios сообщал, что США и Иран на переговорах спорили из-за размораживаемых активов, при этом СМИ сообщали, что Соединенные Штаты якобы согласились разморозить заблокированные иранские активы.

    МИД Ирана обвинил США в срыве сделки, а Пакистан ускорил попытки вернуть Иран и США к диалогу.

    15 апреля 2026, 12:06 • Новости дня
    Британия решила поставить Украине 120 тыс. беспилотников в 2026 году
    Tекст: Дарья Григоренко

    Британское Минобороны объявило о планах передать Киеву 120 тыс. беспилотников в течение 2026 года.

    В заявлении министерства говорится: «Великобритания объявляет о крупнейшей в истории поставке беспилотных летательных аппаратов Украине, в этом году на Украину будет поставлено не менее 120 тыс. БПЛА». Поставки приурочены к встрече контактной группы по Украине в формате «Рамштайн», которая пройдет в Берлине, передает РИА «Новости».

    Среди поставляемых дронов будут аппараты дальнего радиуса действия, разведывательные, логистические и морские беспилотники. Основная часть техники произведена на предприятиях Британии, в том числе Tekever, Windracers и Malloy Aeronautics. Министерство также подчеркнуло, что первые партии уже начали поступать на Украину в этом месяце.

    Кроме беспилотников, в 2026 году Британия дополнительно направит на Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов.

    Ранее сообщалось, что западные союзники киевского режима изменили структуру военной помощи, сделав главную ставку на отправку беспилотников самолетного типа.

    15 апреля 2026, 21:44 • Новости дня
    Росавиация разрешила рейсы из России в Израиль
    Tекст: Валерия Городецкая

    Росавиация разрешила российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Израиль только в дневное и вечернее время.

    С 16 апреля по 15 мая вылеты из российских аэропортов в Израиль возможны с 7.00 до 1.00 по московскому времени, сообщается в канале ведомства в Max. На ночное время – с часа ночи до семи утра – полеты запрещены.

    В ведомстве уточнили, что ограничения введены с учетом рекомендаций Минтранса и МИД России.

    Авиакомпаниям рекомендовано самостоятельно оценивать риски перед выполнением рейсов, используя, в том числе, рекомендации Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

    В марте Росавиация продлила ограничения на полеты в Иран и Израиль до 17 апреля.

    Вице-премьер Виталий Савельев отмечал, что решение о возобновлении авиасообщения с Ближним Востоком будет приниматься только после нормализации обстановки и оценки рисков для пассажиров.

    Ранее иностранные авиакомпании не возобновили полеты в Израиль после перемирия.

    13 апреля 2026, 21:56 • Новости дня
    Лидер «Хезболлы» назвал три условия окончания конфликта с Израилем

    Касем потребовал прекращения огня, вывода войск Израиля и освобождения пленных

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь движения «Хезболлах» Наим Касем заявил, что основные условия завершения конфликта в Ливане включают прекращение огня Израилем, вывод израильских войск с территории страны и освобождение ливанских пленных.

    Касем назвал три главных условия прекращения конфликта в Ливане: прекращение огня Израилем, вывод израильских войск с территории Ливана и освобождение ливанских пленных, передает РИА «Новости».

    Он напомнил, что эти требования были согласованы в соглашении о прекращении огня от 27 ноября 2024 года, однако Израиль, по его словам, не выполняет их уже 15 месяцев.

    Выступая с видеообращением, Касем указал, что «Хезболла» будет продолжать давать отпор Израилю, если тот продолжит атаки и оккупацию. Касем также отметил, что нынешнее противостояние – это по его словам «американо-израильская агрессия против Ливана».

    Лидер движения заявил, что структура сопротивления восстановилась и при возможности будет брать в плен врага. Он также отверг возможность переговоров с Израилем, назвав их бессмысленными, и призвал к единству Ливана ради изменения ситуации.

    Касем отдельно подчеркнул, что правительство страны не должно запрещать вооружённую деятельность «Хезболлы» и не должно сталкивать армию Ливана с движением. Он выразил уверенность, что «сопротивление и армия не могут находиться в состоянии конфликта».

    Ранее представители «Хезболлы» заявили, что США пытались заставить Сирию открыть фронт против Ливана.

    Военное руководство Ливана признало невозможным выполнение планов по изъятию арсеналов у членов «Хезболлы».

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что война Израиля против «Хезболлы» в Ливане продолжается.

    14 апреля 2026, 08:49 • Новости дня
    «Хезболла» обрушила на Израиль более 70 ударов за сутки

    Бойцы «Хезболлы» нанесли удары по базам и поселениям на севере Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    Шиитское сопротивление возобновило активные боевые действия, отразив более 20 попыток наступления противника и 75 раз атаковав военную инфраструктуру в приграничной зоне.

    За минувшие сутки бойцы ливанского движения совершили 75 атак на позиции израильской армии, передает РИА «Новости».

    Согласно отчетам, в понедельник были успешно отбиты 22 попытки наступления противника. Кроме того, по населенным пунктам в радиусе до 20 километров от границы нанесли 33 комбинированных удара.

    Целями атак также стали две военные базы, шесть приграничных опорных пунктов и 11 казарм на севере Израиля.

    «Бойцы исламского сопротивления атаковали место скопления вражеских сил в городе Байяда, применив артиллерию», – подчеркивается в официальном заявлении пресс-службы движения.

    Ранее группировка приостанавливала боевые действия на фоне сообщений о двухнедельном прекращении огня между Ираном и США. Однако 9 апреля операции возобновились. Поводом для этого стали массированные израильские удары по Бейруту и южным районам Ливана накануне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ливанское движение «Хезболла» сообщило о 74 боевых операциях против Израиля за сутки. Шиитские формирования осуществили 94 атаки на позиции израильских войск.

    14 апреля 2026, 01:25 • Новости дня
    Канцлер ФРГ Мерц призвал Израиль начать переговоры с Ливаном
    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе телефонного разговора канцлер Германии Фридрих Мерц призвал израильского премьера Биньямина Нетаньяху начать диалог с Ливаном и высказался за прекращение боевых действий на юге страны, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

    Мерц выразил поддержку дипломатическим инициативам по достижению соглашения между США и Ираном, а также подтвердил готовность Германии внести вклад в обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе после завершения конфликта при соответствующих условиях, рассказал Корнелиус.

    «Федеральный канцлер призвал премьер-министра Нетаньяху начать прямые мирные переговоры с правительством Ливана. Он выступил за прекращение боевых действий на юге Ливана. «Хезболла» должна сложить оружие», – приводит РИА «Новости» сообщение Мерца.

    Корнелиус отметил, что в разговоре с Нетаньяху Мерц выразил серьезную обеспокоенность развитием ситуации на палестинских территориях. Канцлер подчеркнул, что фактическая частичная аннексия Западного берега недопустима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц приветствовал двухнедельное прекращение огня между США и Ираном, он также объявил о возобновлении переговоров ФРГ с Ираном. Журналист 13 апреля сообщил о дате нового раунда американо-иранских переговоров.

    14 апреля 2026, 14:15 • Новости дня
    Очевидец рассказал об ударах Израиля по жилому району Тегерана

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе недавних бомбардировок израильские силы нанесли удар по густонаселенному району столицы Ирана, что привело к жертвам среди мирного населения, рассказал местный житель Реза Хоссейни.

    Израильская армия подвергла бомбардировке жилой район Тегерана, атаковав безоружных граждан, передает РИА «Новости».

    Местный житель Реза Хоссейни поделился подробностями трагедии, произошедшей на юго-востоке иранской столицы в районе Боруджерди.

    «У жителей не было ни оружия, ничего подобного. Многие жили обычной жизнью. В один из дней был мощный взрыв, который привел к этой катастрофе. Израильский режим показал свою жестокость. Как некоторые говорят, они захотели продемонстрировать свою силу за счет беззащитных, которых они принялись уничтожать», – рассказал очевидец.

    По словам горожанина, удары по этому полностью жилому кварталу были нанесены в начале марта. В результате атаки пострадали мирные люди.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали серию ударов по иранской территории, включая Тегеран. В ответ Иран атаковал израильские позиции и американские военные объекты на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские и израильские силы нанесли ночные авиаудары по жилым кварталам Тегерана

    Иранское общество Красного Полумесяца зафиксировало атаки на шесть столичных районов.

    Созданные по схеме Сырского подразделения ВСУ понесли масштабные потери
    «Хезболла» заявила об отражении крупного наступления армии Израиля
    Пашинян признал проникновение мафии в правительство и суды Армении
    Грузия «разрушила» миф о немецкой точности
    Мадьяр отказался занимать роскошную резиденцию Орбана
    Составлена крупнейшая в истории карта Вселенной
    Слухи о смерти военкора Земцова опровергли

    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Западу для войн нового типа понадобилась Украина

    Запад обсуждает создание нового военного альянса, в который войдет Украина. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Киев, который многие годы безуспешно пытается вступить в ЕС и НАТО, рад такой возможности. Какая миссия будет возложена в этом альянсе на США, Европу и Украину и какие риски для Москвы несет создание такого блока? Подробности

    Как Россия приближает освобождение Славянска и Краматорска

    Российские войска развивают наступление на ключевом для освобождения всего ДНР направлении – на Славянско-Краматорскую агломерацию. Как выглядит продвижение 20-й и 25-й армий ВС РФ, какие особенности поля боя затрудняют проводимую операцию – и когда можно ожидать непосредственного приближения российских штурмовых групп к Славянску? Подробности

    Французских трудящихся лишают Первомая

    Под лозунгом защиты предпринимателей во Франции предпринята атака на одно из социальных завоеваний XX века – первомайский выходной день. Почему французское правительство пытается изменить статус праздника 1 Мая и с помощью каких политических уловок французское общество убеждают в пользе этого начинания? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Папа римский добил политический Запад

      Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    • В США истерика: в Иране нашли руку Китая

      В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    • Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

      Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Нерестовый запрет 2026 в России: даты, где нельзя ловить и какие штрафы грозят

      С наступлением весны у рыбаков начинается горячая пора. Но не только потому, что рыба активизируется после зимней спячки. В апреле–июне по всей России вводится нерестовый запрет – время, когда рыболовство ограничивается для сохранения популяций. В 2026 году ограничения действуют с начала апреля по 20–25 июня в зависимости от региона. В этот период нельзя ловить рыбу в местах нереста, использовать моторные лодки и многие виды снастей. Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. рублей и даже уголовная ответственность. Разбираемся, когда, где и какие запреты вводятся, чтобы не испортить себе весенний отдых.

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

