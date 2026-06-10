Участников тестирования TOEIC в Южной Корее наказали за использование ИИ-очков

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел в Южной Корее на экзамене TOEIC, передает РИА «Новости». Это международный стандартизированный тест для сотрудников транснациональных компаний.

«По данным Южнокорейского комитета TOEIC от 10 июня, на регулярных экзаменах TOEIC, которые состоялись 10 и 31 мая, были выявлены по одному участнику, использовавшему ИИ-очки для жульничества», – отмечается в сообщении.

Нарушителей поймали с поличным прямо в аудитории. Их результаты немедленно аннулировали, а самим кандидатам запретили сдавать экзамен в течение четырех лет.

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