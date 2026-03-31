Противникам Трампа удалось сделать, казалось бы, невозможное: расколоть сторонников президента США, используя для этого самого Трампа, его эгоизм, самовлюбленность, уверенность в своей непогрешимости и неумение проигрывать.0 комментариев
Студенты из Китая начали списывать с умными очками
Rest of World: Студенты из Китая начали использовать умные очки для списывания
Китайские студенты все чаще применяют умные очки для списывания на экзаменах, несмотря на строгий запрет со стороны вузов, сообщает издание Rest of World.
По данным портала Rest of World, умные очки стремительно набрали популярность среди молодежи в Китае, прежде всего среди учащихся, сообщает Lenta.ru. Гаджет внешне напоминает обычные очки, но оснащен скрытыми экранами, подключен к интернету и позволяет общаться с искусственным интеллектом.
Стоимость таких устройств начинается примерно с 270 долларов, или около 22 тыс. рублей, и достигает 1тыс. долларов, что соответствует 82 тыс. рублей. Из-за высокой цены многие студенты предпочитают не покупать, а арендовать умные очки – это обходится примерно в шесть долларов, или около 500 рублей в сутки. Отмечается, что часть пользователей берет смарт-очки просто из любопытства.
В учебных заведениях Китая использование подобной техники строго запрещено, особенно во время экзаменов, однако опрошенные студенты признались журналистам, что этот запрет их мало беспокоит. При этом они признают многочисленные недостатки устройств: помимо дороговизны, владельцы жалуются на значительный вес очков и малое время автономной работы.
Ранее издание Futurism рассказывало о жителе США, который купил очки с ИИ для поиска пришельцев в пустыне и в итоге столкнулся с депрессией и суицидальными мыслями.
Почти восемь из десяти студентов российских вузов считают нейросети приемлемым инструментом для экзаменов и написания работ.
Замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил о практически полной утрате смысла домашних заданий для школьников из-за активного внедрения искусственного интеллекта.
Сооснователь Telegram Павел Дуров отметил превосходство китайского образования над западным в области искусственного интеллекта.