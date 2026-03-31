Студенты из Китая начали списывать с умными очками

Rest of World: Студенты из Китая начали использовать умные очки для списывания

Tекст: Вера Басилая

По данным портала Rest of World, умные очки стремительно набрали популярность среди молодежи в Китае, прежде всего среди учащихся, сообщает Lenta.ru. Гаджет внешне напоминает обычные очки, но оснащен скрытыми экранами, подключен к интернету и позволяет общаться с искусственным интеллектом.

Стоимость таких устройств начинается примерно с 270 долларов, или около 22 тыс. рублей, и достигает 1тыс. долларов, что соответствует 82 тыс. рублей. Из-за высокой цены многие студенты предпочитают не покупать, а арендовать умные очки – это обходится примерно в шесть долларов, или около 500 рублей в сутки. Отмечается, что часть пользователей берет смарт-очки просто из любопытства.

В учебных заведениях Китая использование подобной техники строго запрещено, особенно во время экзаменов, однако опрошенные студенты признались журналистам, что этот запрет их мало беспокоит. При этом они признают многочисленные недостатки устройств: помимо дороговизны, владельцы жалуются на значительный вес очков и малое время автономной работы.

Ранее издание Futurism рассказывало о жителе США, который купил очки с ИИ для поиска пришельцев в пустыне и в итоге столкнулся с депрессией и суицидальными мыслями.

