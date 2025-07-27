Четверть студентов в России использовала нейросети на экзаменах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Каждый четвертый студент в России использовал нейросети при сдаче экзамена, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование компании MWS AI, входящей в МТС. Большинство студентов – 79% – считают приемлемым применение искусственного интеллекта на экзаменах и при выполнении курсовых или дипломных работ. ИИ воспринимается учащимися как привычный инструмент, который помогает быстро обрабатывать информацию и структурировать сложный материал.

В то же время, только 25% опрошенных признались, что пользовались нейросетями непосредственно во время экзамена. Чаще всего ИИ применяют для поиска информации, подготовки к семинарам и выполнения письменных заданий. Каждый второй студент использует искусственный интеллект, в том числе, для объяснения сложных тем.

Самым популярным инструментом среди студентов стал ChatGPT, который опережает DeepSeek более чем в два раза по частоте использования. Однако только 4% респондентов серьезно изучают принципы работы нейросетей и внутреннюю логику ИИ, тогда как 44% имеют только базовые знания в этой области.

Управляющий директор MTS AI Дмитрий Марков отметил: «Очевидно, что нейросети уже стали неотъемлемой частью учебного процесса. Однако вместо осуждения студентов за использование искусственного интеллекта, вузам следует посмотреть на этот вопрос с другой точки зрения. В условиях, когда от ИИ никуда не деться, именно университеты могут стать площадкой для ответственного, осознанного и эффективного взаимодействия человека и новых технологий».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Генассамблея ООН приняла резолюцию по искусственному интеллекту по инициативе Таджикистана. Китай предложил создать новую международную организацию для регулирования развития искусственного интеллекта. Крестный отец ИИ Джеффри Хинтон призвал мировое сообщество предотвратить уничтожение человечества машинами.