В Лондоне подожгли четыре израильские машины скорой помощи

Неизвестные подожгли четыре израильские машины скорой помощи в Лондоне
Неизвестные подожгли четыре автомобиля волонтерской израильской организации в Лондоне, в результате чего взрывной волной выбило окна в окрестных домах.
Четыре автомобиля скорой помощи израильской волонтерской организации «Ихуд хацала» были подожжены на севере Лондона, передает ТАСС.
Информации о пострадавших не поступало, однако жителей ближайших домов эвакуировали из-за угрозы безопасности.
Согласно заявлению полиции, сотрудники прибыли на место возгорания около 01:45 по местному времени и зафиксировали взрывы. Причиной взрывов стали газовые баллоны, находившиеся в автомобилях. В результате инцидента окна в близлежащих домах были выбиты взрывной волной, сообщает городская пожарная служба.
Полиция Лондона заявила, что рассматривает случившееся как умышленный поджог на почве антисемитизма. Ведомство начало расследование обстоятельств происшествия и устанавливает личности причастных к инциденту.
Ранее американская пресса сообщила о резком росте антисемитизма в Британии.
До этого неизвестный совершил наезд на прохожих у синагоги в Манчестере.