    Игорь Караулов Игорь Караулов Как СВО оживляет исторические фантомы

    У британской элиты Крым явно чешется. Поэтому общественное мнение этой страны довольно просто увлечь идеей о том, что надо бы что-то сделать с Крымом, нагадить русским именно в Крыму. Тем более если есть возможность совершить преступление чужими руками: ответ-то будет дан не по Лондону, а по Киеву.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов В борьбе с подростковой преступностью поможет опыт Сингапура

    В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.

    Борис Акимов Борис Акимов Постмодерн – это деменция человечества

    Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.

    3 октября 2025, 10:25 • Новости дня

    NYT сообщила о резком росте антисемитизма в Британии

    The New York Times: В Британии зафиксирован резкий рост антисемитизма

    Tекст: Мария Иванова

    Трагедия у синагоги в Манчестере, где два человека погибли и четыре получили ранения, стала новым тревожным проявлением роста антисемитизма в Британии, пишет The New York Times.

    В Британии наблюдается новый всплеск антисемитизма после нападения на синагогу в Манчестере, сообщает The New York Times.

    В четверг неизвестный протаранил автомобилем и напал с ножом на прихожан у синагоги Heaton Park Hebrew Congregation, убив двух и ранив четырех человек. В ответ на трагедию по всей стране усилили охрану еврейских центров и синагог.

    Эксперты отмечают, что нападение стало для британских евреев шоком, несмотря на общее увеличение числа антисемитских инцидентов за последние два года – после атаки боевиков ХАМАС на Израиль и последовавшей военной операции в Газе.

    Как подчеркнул профессор Дэвид Фельдман: «У нас не было подобных случаев. Это, в самом буквальном смысле, чрезвычайное событие». Пhb этом, по его словам, реакция внутри еврейского сообщества неоднозначна, поскольку оно сейчас более разделено, чем когда-либо.

    По данным Community Security Trust, в первые шесть месяцев 2025 года зафиксировано 1 521 случай антисемитизма, включая нападения, вандализм, угрозы и акты «экстремального насилия». Предыдущий антирекорд – 2 019 случаев – был отмечен в аналогичный период 2024 года, вскоре после атаки ХАМАС с седьмого октября 2023 года.

    Премьер-министр Британии Киир Стармер признал рост ненависти: «Мы должны ясно дать понять, что это растущая угроза, и Британия вновь должна одолеть ее». Между тем, еврейское население выражает тревогу за свою безопасность, опасаясь за детей и пожилых родственников даже в общественном транспорте, как рассказал бывший спецпредставитель Британии по вопросам Холокоста Эрик Пиклз.

    Политический фон остается напряженным – крупные демонстрации против военной кампании Израиля в Газе периодически перерастают в столкновения. Власти ужесточили меры к радикальным участникам и частично приостановили экспорт вооружений в Израиль, а Британия недавно признала палестинское государство. На этом фоне еврейское сообщество остается внутренне раздробленным – часть молодых евреев дистанцируется от сионистских идей.

    Напомни, накануне мужина совершил наезд на прохожих и напал на людей с ножом неподалеку от синагоги в Манчестере. В результате нападения погибли два человека.

    Полиция признала произошедшее террористическим актом.

    2 октября 2025, 20:15 • Новости дня
    Путин ответил Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»

    Путин заявил, что Россия успешно противостоит НАТО

    Путин ответил Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что Россия якобы является «бумажным тигром».

    «Но если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и это, значит, бумажный тигр, что тогда сама НАТО? Она что тогда из себя представляет?» – задался вопросом президент России, передает ТАСС.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров охарактеризовал высказывания Дональда Трампа о России как о «бумажном тигре» как обычные инструменты публичной дипломатии на международной арене.

    В ООН Лавров отметил, что Москва отмечает, что США продолжают придерживаться линии на открытый и честный диалог даже с теми странами, с которыми существуют серьезные разногласия.

    2 октября 2025, 15:10 • Новости дня
    Число пользователей Мax превысило 40 млн человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество пользователей мессенджера Мax превысило 40 млн с момента запуска, за это время было осуществлено более 500 млн звонков и отправлено свыше 2 млрд сообщений.

    В тестировании каналов мессенджера участвуют свыше 8 тыс. авторов и блогеров из платформ ВКонтакте, Дзен, Telegram и Одноклассники, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В числе новых участников – известные актеры, певцы и продюсеры, среди которых Сергей Безруков, Дмитрий Певцов, Анна Семенович, Валерия, Татьяна Мужицкая, Ольга Дроздова, Зоя Бербер и Иосиф Пригожин.

    С 15 сентября в Мax запущена возможность оформления Цифрового ID, который служит аналогом бумажных документов. Эта функция позволяет подтверждать статус студента, многодетного родителя и возраст при покупке товаров категории 18+.

    Внедрение Цифрового ID началось на кассах самообслуживания в крупнейших торговых сетях страны, включая «Пятерочку», «Магнит» и «Перекресток».

    Кроме того, в сентябре чат-боты МФЦ на базе Мax появились в 39 российских регионах. С помощью чат-бота граждане могут проверить статус обращения, записаться на прием, а также получить информацию по адресам, статистике посещения и состоянию очереди в отделениях.

    Ранее национальный мессенджер Max включили в список обязательной предустановки.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    2 октября 2025, 18:10 • Видео
    Ради Зеленского пойдут на ограбление века

    Фонд, созданный для закупок Украиной американского оружия, перестал пополняться. Так Евросоюз подошел к шагу, который давно откладывал – к изъятию российских активов.

    2 октября 2025, 21:54 • Новости дня
    Путин объяснил полеты военных самолетов над Балтикой с выключенными транспондерами
    Путин объяснил полеты военных самолетов над Балтикой с выключенными транспондерами
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» сообщил, что именно страны НАТО отказались от обязательного включения транспондеров во время полетов военных самолетов над Балтийским морем.

    Президент России Владимир Путин прокомментировал заявления Запада о полетах российских самолетов, которые не включают транспондеры над Балтийским морем, передает РИА «Новости».

    «Я обращал внимание, когда в Финляндию, Хельсинки, приезжал, на то, что летают натовские самолеты без транспондеров. И тогда финский президент сказал: «Давайте договоримся, чтобы все включали транспондеры», я говорю: «Мы согласны, Россия согласна». Чего ответили страны НАТО? «Не будем». Не будем, ладно, и мы летаем тогда без транспондеров», – отметил Путин.

    Ранее Путин заявил, что все государства НАТО воюют с Россией на Украине.

    Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    Президент также заявил, что если кто-то захочет бросить вызов России в военной сфере, то может попробовать свои силы.

    2 октября 2025, 23:57 • Новости дня
    Путин процитировал стихотворение Пушкина про агрессивность Европы
    Путин процитировал стихотворение Пушкина про агрессивность Европы
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин во время пленарной сессии клуба «Валдай» рассказал, что в одном из стихотворений Александра Пушкина нашел отражение современных событий.

    «У меня дома на столе лежит томик Пушкина. Я иногда люблю, когда пять минут есть, туда погрузиться», – сказал глава государства. Его слова приводит сайт Кремля. По словам главы государства, он обнаружил стихотворение «Бородинская годовщина», которое произвело на него сильное впечатление.

    «Это выглядит так, как будто Александр Сергеевич написал его вчера», – отметил Путин, после чего прочитал часть стихотворения: 

    «Великий день Бородина

    Мы братской тризной поминая,

    Твердили: «Шли же племена,

    Бедой России угрожая;

    Не вся ль Европа тут была?

    А чья звезда ее вела!

    Но стали ж мы пятою твердой

    И грудью приняли напор

    Племен, послушных воле гордой,

    И равен был неравный спор.

    И что ж? Свой бедственный побег,

    Кичась, они забыли ныне;

    Забыли русской штык и снег,

    Погребший славу их в пустыне.

    Знакомый пир их манит вновь –

    Хмельна для них славянов кровь;

    Но тяжко будет им похмелье;

    Но долог будет сон гостей

    На тесном, хладном новоселье,

    Под злаком северных полей!»

    «Здесь все сказано. Еще раз убеждаюсь в том, что Пушкин – наше все», – добавил президент.

    «Кстати, дальше Александр Сергеевич вообще раздухарился, я не стану это читать, но вы, если хотите, почитайте», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского клуба озвучил свое видение мировых процессов и назвал главные причины современных конфликтов, включая ситуацию на Украине.

    Путин отметил, что прежний моноцентричный мир строился на силе, а новый требует умения договариваться. Глава государства также заявил, что ООН нуждается в изменениях в условиях новой мировой ситуации.

    2 октября 2025, 17:40 • Новости дня
    Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Рыбин
    Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Рыбин
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Актер и каскадер Сергей Рыбин, известный по ролям в популярных российских сериалах, ушел из жизни на 52-м году.

    Об этом сообщил портал Кино-театр.ру. Рыбин был известен по ролям в популярных российских сериалах, среди которых «Тайны следствия», «Невский», «Улицы разбитых фонарей», а также участвовал в таких проектах, как «Война и мир» и «Морские дьяволы», передает «Рен-ТВ».

    На прошлой неделе, 27 сентября, умер еще один актер из «Тайн следствия» – Александр Иовлев. Он приобрел популярность благодаря ролям в сериалах «Тамбовская волчица», «Омут», «Ментовские войны» и «Попытка к бегству». Причины смерти актеров не уточняются.

    Ранее сообщалось, что Кирилл Датешидзе, сыгравший адвоката Геворкяна в «Улицах разбитых фонарей» и воспитавший сотни актеров в Петербурге, скончался после продолжительной болезни.

    2 октября 2025, 14:39 • Новости дня
    Макрон шлепнул по лицу премьера Албании после шутки о «конфликте с Азербайджаном»

    Макрон шлепнул по лицу премьера Албании после шутки о конфликте с Азербайджаном

    Макрон шлепнул по лицу премьера Албании после шутки о «конфликте с Азербайджаном»
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Во время саммита Европейского политического сообщества президент Франции Эммануэль Макрон в шутку шлепнул по лицу премьера Албании Эди Раму после его шутки о «конфликте с Азербайджаном».

    Премьер-министр Албании Эди Рама, находясь на саммите Европейского политического сообщества вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сделал шутливое заявление о конфликте между Албанией и Азербайджаном. Рама отметил, что Дональд Трамп якобы положил конец их «конфликту» и предложил Макрону поздравить их с «мирной сделкой», передает «Газета.Ru».

    Макрон, засмеявшись вместе с коллегами, в ответ на шутку шлепнул Раму по лицу и после этого покинул компанию. Шутка Рамы была связана с оговоркой, допущенной Дональдом Трампом в интервью Fox News, когда американский лидер перепутал Албанию с Арменией, рассказывая о якобы урегулированных им военных конфликтах.

    Президент США не смог выговорить несколько географических названий в эфире при беседе с журналистом Марком Левиным.

    Трамп объявил об окончании конфликта между «Абербайджаном» и «Албанией».

    2 октября 2025, 17:59 • Новости дня
    В Купянске сдалась в плен группа бойцов бригады ВСУ «Кара-Даг»

    Tекст: Ольга Иванова

    Трое украинских военных сдались в плен во время зачистки позиций у опорного пункта, подвергшегося авиаудару рядом с Купянском.

    Группа военнослужащих 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» Вооруженных сил Украины сдалась в плен в районе Купянска, передает ТАСС. В российских силовых структурах сообщили, что речь идет о трех украинских военных.

    По данным источника агентства, сдача произошла в ходе зачистки возле одного из опорных пунктов, который ранее подвергся авиационному удару. Представители силовых структур уточнили, что военнослужащие приняли решение сдаться после того, как позиции были атакованы и окружены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие 114-й бригады территориальной обороны ВСУ передали с помощью дрона российским войскам координаты личного состава 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг».

    2 октября 2025, 17:15 • Новости дня
    Песков предупредил о последствиях поставки Киеву ракет «Томагавк»

    Песков: Поставки Киеву ракет «Томагавк» станут серьезным витком напряженности

    Песков предупредил о последствиях поставки Киеву ракет «Томагавк»
    @ Ulf Mauder/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки крылатых ракет «Томагавк» Киеву, если они состоятся, приведут к росту напряженности и ответу Москвы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину отметил, что представители американского руководства допускали такие поставки и удары по территории России, передает ТАСС.

    «Это, конечно, достаточно опасный симптом, и он не может не быть замечен в Москве. Мы его заметили. И случись это, это будет новым серьезным витком напряженности, который потребует адекватный ответ российской стороны», – сказал он.

    Ранее Песков пообещал ответ России на передачу Украине ракет «Томагавк».

    Военный аналитик объяснил, что «Томагавки» не смогут покинуть территорию Украины из-за технических и организационных ограничений.

    2 октября 2025, 21:07 • Новости дня
    Путин назвал пиратством задержание танкера Францией
    Путин назвал пиратством задержание танкера Францией
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал ситуацию с задержанием танкера французскими властями.

    По словам главы государства, эти действия являются пиратством, передает РИА «Новости».

    «Это пиратство, этот случай мне известен. Танкер захвачен в нейтральных водах, без всякого основания», – подчеркнул Путин.

    Напомним, 1 октября французские военные захватили находящийся в международных водах нефтяной танкер, который шел под флагом Бенина, и арестовали двух человек: капитана и его помощника.

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил задерживать в море танкеры так называемого теневого флота на несколько дней или недель, чтобы нарушить поставки российской нефти.

    2 октября 2025, 12:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил сообщения о передаче Украине разведданных США для ударов по России

    Военный эксперт Анпилогов: Разведданные США не дадут Украине преимущества над Россией

    Эксперт объяснил сообщения о передаче Украине разведданных США для ударов по России
    @ REUTERS/Pichi Chuang

    Tекст: Анастасия Куликова

    Администрация Дональда Трампа хочет сократить финансирование ВСУ. При этом Белый дом стремится сохранить «страховой полис» от обвинений в том, что позиция Вашингтона способствовала поражению Украины, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее газета WSJ сообщила, что США предоставят Киеву разведданные для ударов вглубь России.

    «США регулярно предоставляли Киеву данные разведки, которые включали информацию и о ситуации в зоне боевых действий, и о стратегической инфраструктуре России. Сведения в дальнейшем использовались для нанесения ударов с территории Украины», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил, что Пентагон несколько раз ставил на паузу обмен разведданными.

    «Перерывы были непродолжительными. Они не носили системного характера, а, скорее, служили функцией наказания украинского руководства. Например, приостановка произошла после скандала в Белом доме, когда Владимир Зеленский неуступчиво и грубо вел себя по отношению к Дональду Трампу и Джей Ди Вэнсу», – уточнил собеседник. Сообщения же о предоставлении данных для ударов вглубь России – «словесная эквилибристика».

    «Главный вопрос состоит в том, чем собираются бить с территории Украины и о каком количестве ударных вооружений может идти речь. Ответ окажется неутешительным для киевских властей – темпы производства ракет и дронов недостаточны для «противодействия» России. В то же время, российская система ПВО и ПРО в значительной степени адаптировалась к ударам. Другими словами, противник – даже при помощи американской стороны – не сможет получить перевес в кампании», – акцентировал Анпилогов.

    По его мнению, публикация о том, что США предоставят Киеву разведданные, преследует несколько целей. «С одной стороны, это инструмент политического давления на Россию. Вашингтон таким образом показывает, что у него есть возможности эскалации конфликта. С другой, мне кажется, Трамп и его администрация использует фактор передачи сведений разведки как некий противовес критикам, которые обвиняют их в сокращении помощи Украине и приближении поражения», – считает эксперт.

    Вместе с тем, действия Вашингтона не способствуют мирному урегулированию. «Трамп всегда ограничивался общими фразами о желании остановить кровопролитие, но при этом никогда не брал на себя смелость связывать это с какими-то действиями США. У него есть четкое желание не тратить деньги на Украину, а также исключить прямое участие Штатов в конфликте, из которого страна не выйдет победительницей», – пояснил аналитик.

    «Повторю, цель американского лидера – не финансировать Киев, но в то же время сохранить «страховой полис» от обвинений в том, что США и их позиция поспособствовали поражению украинской стороны. То есть мы наблюдаем некую «вьетнамизацию», – заключил Анпилогов.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США предоставят Украине данные разведки, необходимые для ударов вглубь территории России. По информации источников издания, Дональд Трамп разрешил разведслужбам и Пентагону помогать Киеву. Целью ударов потенциально должны стать объекты энергетической инфраструктуры.

    Как сообщают собеседники издания, американские чиновники также обратились к союзникам по НАТО с призывом оказать украинской стороне аналогичную поддержку. Вашингтон также рассматривает возможность направить Украине крылатые ракеты Tomahawk и боеприпасы Barracuda, но решение по этому вопросу пока не принято.

    Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что публикации о передаче США разведданных Украине для ударов по России не являются случайными и возникают не на пустом месте. Он подчеркнул, что можно лишь предполагать, какие именно данные передаются Киеву. По его словам, задействование всей инфраструктуры НАТО и США для сбора и передачи украинцам разведданных очевидно.

    Напомним, Трамп выступал против дальнобойных ударов американскими ракетами. Он отмечал, что это приведет к еще большей эскалации конфликта. «Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы просто разжигаем эту войну и делаем ее еще хуже», – говорил политик в декабре 2024 года в интервью журналу Time.

    При этом в июле Трамп интересовался у Зеленского, способна ли Украина ударить по Москве или Санкт-Петербургу. «Безусловно. Можем, если дадите нам оружие», – такой ответ Зеленского передавала газета Financial Times. Он попросил Вашингтон передать боеприпасы Tomahaw, посчитав, что такой шаг станет одним из способов принуждения России сесть за стол переговоров.

    В то же время эксперты отмечают, что передача данных вооружений технически затруднительна: предоставить ВСУ средства запуска боеприпасов крайне сложно. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Украина и США муссируют эту тему.

    2 октября 2025, 15:25 • Новости дня
    МИД: В итальянских тюрьмах зафиксированы смерти российских граждан

    Tекст: Валерия Городецкая

    Условия содержания заключенных в тюрьмах Италии вызывают серьезные опасения, говорится в докладе МИД России.

    По данным доклада, в итальянских тюрьмах фиксируются смертельные случаи с гражданами России, передает РИА «Новости».

    «Серьезные опасения вызывают условия существования заключенных в итальянских тюрьмах, которые нередко представляют угрозу их здоровью и жизни... Фиксируются смертельные случаи с российскими гражданами в итальянских тюрьмах», – говорится в документе.

    В МИД напомнили, что в декабре 2024 года «Обсерватория по правам человека» опубликовала сведения о пытках и нечеловеческом обращении с заключенными в тюрьме города Трапани, в которых подозреваются более десятка сотрудников. По состоянию на 31 декабря 2024 года в тюрьмах содержалось 60637 человек при допустимой вместимости 51347 человек.

    МИД указал, что в 2020 году в итальянской тюрьме покончил с собой россиянин, а в 2023 году еще один гражданин России умер от остановки сердца в другой тюрьме, объявив голодовку из-за отказа в переводе в Россию.

    В августе Британия досрочно освободила 26 тыс. заключенных из-за переполненных тюрем.

    В марте Франция побила рекорд по числу заключенных в тюрьмах.

    2 октября 2025, 13:34 • Новости дня
    Макрон предложил на недели задерживать танкеры с российской нефтью

    Макрон выступил за длительную задержку танкеров с нефтью из России

    Макрон предложил на недели задерживать танкеры с российской нефтью
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил задерживать в море танкеры так называемого теневого флота на несколько дней или недель, чтобы нарушить поставки российской нефти.

    Президент Франции предложил в рамках коалиции задерживать суда, перевозящие российскую нефть, на длительный срок, передает ТАСС.

    Он заявил, что такие меры позволят уничтожить бизнес-модель перевозчиков и вынудят их менять логистику, что снизит эффективность транспортировки.

    Макрон отметил, что ранее Франция уже задержала у своих берегов танкер, следовавший из российского порта в Индию и шедший под «фальшивым флагом». По его словам, остановка судна на одну-две недели позволила подорвать поставки из России и проверить соответствие судна международным правилам.

    Он подчеркнул, что считает «теневой флот» отличной целью для повышения эффективности давления на Россию и предложил совместную работу с НАТО в рамках «коалиции желающих».

    Ранее несколько моряков с танкера Pushpa, который называют частью «теневого флота России», были задержаны военными Франции и допрошены по подозрению в нарушении морского законодательства.

    Владимир Зеленский ранее заявлял, что российские танкеры якобы превращаются в центры управления дронами, угрожающими европейским аэропортам.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о задержании нефтяного танкера у берегов Франции.

    3 октября 2025, 08:26 • Новости дня
    Китайские СМИ оценили слова Путина на «Валдае» про НАТО и США

    Китайские СМИ: Путин сказал западным элитам успокоиться

    Китайские СМИ оценили слова Путина на «Валдае» про НАТО и США
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Китайские СМИ выделили темы НАТО, отношений Москвы и Вашингтона, а также конфликта на Украине в выступлении российского президента Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Центральное народное радио Китая отметило слова Путина  о том, что восстановление полноценных отношений с США отвечает национальным интересам России. Также радио процитировало, что Россия будет продолжать поставки урана в США, потому что «это выгодно», передает РИА «Новости».

    Китайское государственное издание «Хуанцю шибао» опубликовало материал с заголовком «Путин Западу: успокойтесь, спите спокойно», отметив ответ Путина на обвинения в планах России «напасть на НАТО». Президент назвал такие заявления «чушью».

    Издание также отметило призыв Путина к западным элитам «успокоиться» и обратить внимание на социально-экономические проблемы в своих странах. В отдельном материале издание опубликовало комментарии Путина о задержании Францией танкера, которое он назвал пиратством.

    Центральное телевидение Китая выпустило несколько материалов с цитатами Путина. Так, они обратили внимание на слова президента о том, что «украинского конфликта можно было бы избежать, если бы НАТО не приблизилось к границам России…». Также опубликовано заявление Путина о том, что «без участия России международное равновесие невозможно».

    Телеканал также опубликовал реакцию Путина о том, что поставка ракет Tomahawk Украине спровоцирует новый виток эскалации, но не изменит ситуацию на поле боя, навредит отношениям между США и Россией.

    Кроме того, Центральное телевидение Китая обратило внимание на комментарии Путина по поводу высказывания президента США Дональда Трампа о «бумажном тигре».

    «Если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и значит, это «бумажный тигр», что тогда сама НАТО, она что тогда из себя представляет?» – поинтересовался Путин.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине.

    2 октября 2025, 13:48 • Новости дня
    Дипломат объяснил запуск Россией выборов нового генсека ООН

    Дипломат Долгов: Гутерриш – откровенно слабый генсек ООН

    Дипломат объяснил запуск Россией выборов нового генсека ООН
    @ Xie E/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Новый генсек ООН должен будет вернуть странам понимание важности многосторонней глобальной политики, чего не смог сделать нынешний генеральный секретарь Антониу Гутерриш. Без этого не удастся решить ни один мировой кризис и создать рамки архитектуры безопасности, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Россия анонсировала запуск процесса выбора нового генсека ООН.

    «Думаю, Россия намерена запустить процесс смены Антониу Гутерриша более, чем за год до окончания его полномочий, чтобы создать максимально большой временной задел для проведения консультаций по поводу кандидатов на этот пост. Фигура генсека ООН – это всегда результат межгосударственного компромисса, а позиции Москвы и Запада сейчас как никогда далеки», –пояснил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Гутерриш – откровенно слабый генсек, во многом подпавший под влияние Запада. Я даже не могу вспомнить ни одного его решения или высказывания по наиболее наболевшим и актуальным вопросам. Как, например, он реагировал на обстрелы Украиной западным вооружением наших мирных жителей? По сути – никак», – поделился личным мнением собеседник.

    «Кроме того, в последние годы ООН большую часть аппарата организации составляют или ставленники Запада, или сотрудники, исповедующие прозападную идеологию. Это совершенно очевидно не устраивает Россию, а также, думаю, ряд стран Глобального юга и Азии», – подчеркнул собеседник.

    «Реформа ООН давно назрела, поскольку сейчас Запад пытается использовать ее против России. Новом генсеку нужно прекратить эту практику. Также ему предстоит купировать намерение ряда западных стран вести организацию по пути Лиги наций, которая была создана для способствования разоружению и обеспечения коллективной безопасности, но не смогла предотвратить крупнейший в истории военный конфликт – Вторую мировую войну, и в итоге распалась», – указал он.

    «И, наконец, главное – новый генсек должен вернуть членам ООН понимание важности многосторонней глобальной политики, чего не смог сделать Гутерриш. Без этого не удастся решить ни один мировой кризис и создать рамки новой архитектуры безопасности», – детализировал дипломат.

    «При этом, новый генсек не обязательно должен быть выходцем из мировой державы, вроде России, Китая или Индии, чтобы заручиться авторитетом в глазах членов организации. Тезис о высокой роли отдельной личности в истории – это как раз про должность генерального секретаря ООН», – резюмировал собеседник.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва намерена инициировать процесс выбора генсека ООН в период своего председательства в Совбезе. Процедура стартует с отправки совместного письма от глав Генассамблеи и Совбеза. Это не означает подготовку письма уже в октябре. Дипломат напомнил, что в прошлый раз этот этап пришелся на середину декабря, сообщает РИА «Новости».

    Москва выступает против попыток западных стран узурпировать секретариат ООН, заявил глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи. «Нельзя допускать попыток «дворцового переворота» в секретариате, его приватизации небольшой группой стран. Состав секретариата должен отражать новые реалии, обеспечивать справедливую представленность стран мирового большинства», – подчеркнул он.

    Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что комплексная реформа ООН, недавно предложенная Гутерришем, должна обсуждаться открыто и базироваться на уставе организации, а не на «порядке, основанном на правилах» Запада.

    Сам Гутерриш заявил, что не намерен уходить раньше истечения срока полномочий – 31 декабря 2026 года. «Многие приветствовали бы мою отставку, так что я не доставлю им эту радость», – сказал он в ответ на вопрос журналистов, планировал ли он оставить пост «в знак протеста против провала Совбеза» в решении мировых кризисов. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему ООН теряет влияние на мировой арене.

    2 октября 2025, 13:15 • Новости дня
    Захарова заявила о чудовищной лжи Зеленского про якобы возвращенных из России детей
    Захарова заявила о чудовищной лжи Зеленского про якобы возвращенных из России детей
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подвергла резкой критике заявления Владимира Зеленского о возвращении несовершеннолетних с территории России на Украину, опровергнув указанные цифры.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Владимира Зеленского о возвращении на Украину 1,6 тыс. детей из России выдумкой, передает ТАСС. Она подчеркнула, что российским уполномоченным органам не известно о передаче на Украину 1,6 тыс. несовершеннолетних, как заявляет украинский лидер.

    «Он продолжает лгать о возвращенных из России детях в количестве 1600 ребят», – заявила Захарова.

    Она добавила, что подобные заявления – это «чудовищная, бессовестная, бездушная выдумка». Захарова также отметила, что официальная российская сторона не располагает сведениями о подобных случаях передачи детей Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что большинство украинских детей из списка, переданного представителями Киева российской делегации на встрече в Стамбуле, не подтвердили свое нахождение на территории России.

    В июле Россия представила Украине на переговорах список для возвращения домой 20 детей.

    Помощник российского лидера Владимир Мединский указывал на особенности работы с киевским списком возвращающихся детей, так как большая часть имен в нем – это либо взрослые люди, либо дети, никогда не бывавшие на территории России.

  • О газете
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации