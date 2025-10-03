У британской элиты Крым явно чешется. Поэтому общественное мнение этой страны довольно просто увлечь идеей о том, что надо бы что-то сделать с Крымом, нагадить русским именно в Крыму. Тем более если есть возможность совершить преступление чужими руками: ответ-то будет дан не по Лондону, а по Киеву.0 комментариев
NYT сообщила о резком росте антисемитизма в Британии
Трагедия у синагоги в Манчестере, где два человека погибли и четыре получили ранения, стала новым тревожным проявлением роста антисемитизма в Британии, пишет The New York Times.
В Британии наблюдается новый всплеск антисемитизма после нападения на синагогу в Манчестере, сообщает The New York Times.
В четверг неизвестный протаранил автомобилем и напал с ножом на прихожан у синагоги Heaton Park Hebrew Congregation, убив двух и ранив четырех человек. В ответ на трагедию по всей стране усилили охрану еврейских центров и синагог.
Эксперты отмечают, что нападение стало для британских евреев шоком, несмотря на общее увеличение числа антисемитских инцидентов за последние два года – после атаки боевиков ХАМАС на Израиль и последовавшей военной операции в Газе.
Как подчеркнул профессор Дэвид Фельдман: «У нас не было подобных случаев. Это, в самом буквальном смысле, чрезвычайное событие». Пhb этом, по его словам, реакция внутри еврейского сообщества неоднозначна, поскольку оно сейчас более разделено, чем когда-либо.
По данным Community Security Trust, в первые шесть месяцев 2025 года зафиксировано 1 521 случай антисемитизма, включая нападения, вандализм, угрозы и акты «экстремального насилия». Предыдущий антирекорд – 2 019 случаев – был отмечен в аналогичный период 2024 года, вскоре после атаки ХАМАС с седьмого октября 2023 года.
Премьер-министр Британии Киир Стармер признал рост ненависти: «Мы должны ясно дать понять, что это растущая угроза, и Британия вновь должна одолеть ее». Между тем, еврейское население выражает тревогу за свою безопасность, опасаясь за детей и пожилых родственников даже в общественном транспорте, как рассказал бывший спецпредставитель Британии по вопросам Холокоста Эрик Пиклз.
Политический фон остается напряженным – крупные демонстрации против военной кампании Израиля в Газе периодически перерастают в столкновения. Власти ужесточили меры к радикальным участникам и частично приостановили экспорт вооружений в Израиль, а Британия недавно признала палестинское государство. На этом фоне еврейское сообщество остается внутренне раздробленным – часть молодых евреев дистанцируется от сионистских идей.
Напомни, накануне мужина совершил наезд на прохожих и напал на людей с ножом неподалеку от синагоги в Манчестере. В результате нападения погибли два человека.
Полиция признала произошедшее террористическим актом.