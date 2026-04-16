Аксаков заявил о вере в криптовалюту
Криптовалюта может стать источником привлечения денег в России, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Аксаков выразил уверенность в потенциале криптовалюты для российской экономики, передает РИА «Новости».
Он отметил на Биржевом форуме Московской биржи: «Приток денег через крипту, я в нее верю… Криптоинструменты, на мой взгляд, это такое направление, которое может дать возможность стать источником привлечения денег».
Аксаков ранее подчеркивал, что легализация крипторынка позволит защитить права инвесторов и расширить возможности для осуществления внешнеторговых расчетов российским бизнесом.
В этом году правительство внесло в Госдуму законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах», предусматривающий создание правовой базы для легального обращения криптовалют в России. Закон, согласно плану, вступит в силу с 1 июля 2026 года.
Документ нацелен на развитие собственной финансовой инфраструктуры для операций с цифровыми валютами, как пояснил премьер-министр Михаил Мишустин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральный банк России подготовил концепцию регулирования криптовалют.
Депутат Анатолий Аксаков назвал цифровые активы исключительно инструментом для инвестиций.
Министерство финансов насчитало в стране около 20 миллионов пользователей криптовалюты.