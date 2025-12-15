Аксаков: Криптовалюты никогда не станут деньгами в России

Tекст: Ольга Иванова

Криптовалюты не смогут стать официальным средством оплаты на территории России и должны рассматриваться исключительно как инструмент для инвестиций, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции, пишет ТАСС.

Аксаков подчеркнул, что расчеты между гражданами и компаниями должны осуществляться только в рублях. По его словам: «Надо понимать, что криптовалюты никогда не станут деньгами внутри нашей страны. Они могут быть использованы только как инвестиционный инструмент. Если оплата чего-то, то только за рубли».

Политик напомнил, что в настоящее время цифровые активы в России не признаются официальной валютой, несмотря на устойчивый интерес к их использованию для вложений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин заявил, что вся необходимая инфраструктура для работы с криптовалютой в России уже создана.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила о разработке изменений в закон для легализации инвестиций в криптоактивы для квалифицированных инвесторов при запрете расчетов криптовалютой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов Антон Силуанов сообщил о достижении договоренности с Центробанком по вопросу легализации расчетов криптовалютами для внешнеэкономической деятельности. Центробанк ранее предложил запретить использование криптовалют вне экспериментального режима.