Набиуллина: Криптовалюта не может использоваться для расчетов внутри России

Tекст: Ольга Иванова

Криптовалюта не может использоваться для расчетов внутри России, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, передает ТАСС.

По ее словам, изменения в законодательство, которые сейчас прорабатывает ЦБ совместно с правительством и Минфином, позволят квалифицированным инвесторам легально вкладывать средства в криптоактивы.

«Мы при этом понимаем, что криптовалюта не может использоваться для расчетов внутри России. Но у нас есть экспериментальный правовой режим, который позволяет их использовать во внешнеторговых расчетах», – отметила Набиуллина.

Она подчеркнула, что внутренние расчеты с использованием криптовалют по-прежнему невозможны, и уточнила, что обсуждаемые изменения направлены исключительно на инвестиции и внешнеторговые операции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов Антон Силуанов сообщил о достижении договоренности с Центробанком по вопросу легализации расчетов криптовалютами для внешнеэкономической деятельности. Центробанк ранее предложил запретить использование криптовалют вне экспериментального режима.