Коалиция в ФРГ согласовала новый план военного сотрудничества с Украиной
Правящая коалиция в Германии согласовала комплексный план из десяти пунктов по развитию военного сотрудничества с Украиной, пишет Bild.
Согласно выдержкам из документа, опубликованным Bild, ключевой целью является углубление оборонных связей между двумя странами и повышение эффективности помощи Киеву, передает ТАСС.
План подразумевает регулярные консультации военных ведомств по вопросам поставок оружия. Также в Берлине появится специальное координационное бюро украинской оборонной промышленности, которое поможет укрепить связи между предприятиями обеих стран и расширить присутствие германских компаний на Украине.
Кроме того, Германия намерена увеличить штат сотрудников военного атташата в посольстве в Киеве и дать им дополнительные полномочия. План также предусматривает постоянный обмен мнениями о необходимых вооружениях и системах для ВСУ.
Еще одним важным шагом станет формирование альянса с европейскими партнерами для совместных закупок вооружений в интересах Украины. Германия и другие страны ЕС хотят интегрировать украинскую оборонную промышленность в европейский рынок и регулярно обмениваться информацией о ситуации на фронте, включая передачу данных и обсуждение опыта применения немецких технологий в боевых условиях.
Ранее Украина объявила о сотрудничестве со Швецией в сфере военной авиации.
В октябре Украина и Британия подписали соглашение о военном сотрудничестве.