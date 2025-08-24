Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?0 комментариев
Украина объявила о сотрудничестве со Швецией в сфере военной авиации
Украинские и шведские власти достигли договоренности о запуске совместных оборонных производств, расширив при этом сотрудничество в авиационной сфере, заявил украинский министр обороны Денис Шмыгаль.
По его словам, Украина и Швеция заключили соглашение о совместном производстве военной продукции на территории обеих стран, передает ТАСС. Шмыгаль, отметил, что детали по конкретным видам продукции пока не раскрываются.
Шмыгаль также подчеркнул, что ключевым направлением сотрудничества станет военная авиация. «Отдельная тема – сотрудничество в сфере военной авиации, в частности, обучение пилотов и работа над совместными проектами между шведскими и украинскими компаниями», – заявил он.
Украинский министр поблагодарил Швецию за передачу самолетов радиолокационной разведки и управления ASC 890. Кроме того, обсуждается возможность активизации совместных проектов в области космических технологий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Швеции подтвердило предоставление значительного финансирования для приобретения современных вооружений на американском рынке в интересах ВСУ. На Украине ликвидировали 30-летнего подданного Швеции, который участвовал в боях на стороне ВСУ. Захарова обвинила Швецию в подстрекательстве сограждан к службе в ВСУ.