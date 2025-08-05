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    Если искусно ставить нужные вопросы перед ИИ, то он поможет любому исследователю взглянуть на проблему под новым углом, сэкономит вам время и станет реальным интеллектуальным помощником, а не просто генератором текстов.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Три причины отказа Москвы от моратория по РСМД

    Говорить все страны должны не только о ракетах, но и об иных летающих средствах доставки заряда на средние расстояния – то есть и о БПЛА самолетного типа. Потому что если уж ограничивать эти опасные виды вооружений, то все вместе и всем вместе.

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв 50 лет Хельсинки, Индия и подводные лодки

    Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.

    5 комментариев
    5 августа 2025, 15:36 • Новости дня

    Швеция направила средства на покупку оружия для Украины

    Швеция выделила 275 млн долларов на американское оружие для ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Швеции подтвердило предоставление значительного финансирования для приобретения современных вооружений на американском рынке в интересах ВСУ.

    Как сообщает ТАСС, министр обороны Швеции Пол Йонсон объявил о решении страны выделить 275 млн долларов на закупку вооружений из США для Украины. Эти средства направляются в рамках инициативы, которую координирует НАТО, при участии Швеции, Норвегии и Дании.

    Йонсон подчеркнул, что помощь будет предоставлена немедленно, чтобы усилить возможности Украины к самообороне, а поставки вооружений начнутся уже в следующем месяце. По его словам, эта поддержка имеет стратегическое значение для укрепления трансатлантического сотрудничества.

    С февраля 2025 года общий объем шведской помощи Украине составил 92,8 млрд крон, что эквивалентно примерно 9,58 млрд долларов, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что теперь оплачивать поставки американского оружия на Украину будут европейские страны, чтобы разгрузить бюджет США.

    Партия американских вооружений, приобретенная Нидерландами по новой схеме, должна поступить на Украину в ближайшие недели. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен отметил, что американские власти с 2014 года участвуют в конфликте на Украине и до сих пор получают прибыль от этой ситуации.

    4 августа 2025, 20:56 • Новости дня
    Эксперт предположил дальнейшие меры Москвы после отказа от моратория на РСМД

    Военный аналитик Ермаков: Теперь на европейском и тихоокеанском театрах появятся «Орешник» и сухопутный «Калибр»

    Эксперт предположил дальнейшие меры Москвы после отказа от моратория на РСМД
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Несмотря на односторонний выход США из ДРСМД, Москва придерживалась моратория на ракеты средней и меньшей дальности по политическим соображениям. Более того, Россия дала достаточно времени другим странам подумать о последствиях отказа от самоограничений. Теперь на европейском и тихоокеанском театрах появятся «Орешник» и сухопутный «Калибр», сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по стратвооружениям Александр Ермаков.

    «Американская сторона и, если говорить шире, союзники США изначально отказались от нашего предложения по неразвертыванию подобных систем. Более того, они открыто обсуждали и подготавливали, а местами и осуществляли подобное», – напоминает Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам.

    По его словам, до сих пор Россия могла придерживаться моратория по «политическим соображениям». «Сейчас, судя по недавним новостям, у нас запущен в серию "Орешник", который начал поставляться в войска. Так что, какой уже мораторий… Можно считать, что мы дали достаточно времени подумать над этим предложением другим сторонам», – рассуждает аналитик. 

    Говоря о дальнейших действиях Москвы, эксперт допустил, что теперь «речь пойдет о развертывании на европейском и тихоокеанском театрах наших ракет средней дальности: как баллистических, так и, вероятно, в обозримой перспективе – крылатых».

    «К первым можно отнести "Орешник", который возможно оснастить гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками. В то время как ко вторым относятся, например, сухопутные версии «Калибров», о возможности разработки которых речь шла уже давно, в том числе открыто и официальными лицами», – заключил Ермаков.

    Ранее МИД России заявил, что Москва больше не считает себя связанной ограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В документе, опубликованном на сайте ведомства говорится: «Так как наши многократные предостережения на этот счет были проигнорированы и ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе и АТР, МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США в настоящий момент не проводят переговоры по стратегическим наступательным вооружениям. В июне Москва предупредила о завершении одностороннего моратория на развертывание российских ракет средней и меньшей дальности после отсутствия ответных шагов Запада.

    Тогда замминистра иностранных дел Сергей Рябков отмечал: «Реальность такова, что проявленная Россией сдержанность в сфере "пост-ДРСМД" не была оценена США и их союзниками и не встретила взаимности. Как следствие, мы открыто и прямо заявили о том, что осуществление нами ранее введенного одностороннего моратория на размещение наземных РСМД приближается к своему логическому завершению. Наша страна вынуждена реагировать на появление новых и притом весьма чувствительных ракетных угроз».

    Кроме того, президент России Владимир Путин заявлял о готовности России ответить зеркально на размещение американских РСМД. США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года.

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    4 августа 2025, 23:17 • Новости дня
    Генерал-майор Попов назвал вероятные точки запуска дронов по Волгограду
    Генерал-майор Попов назвал вероятные точки запуска дронов по Волгограду
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Дроны по Волгограду могли запускать с территории России, Казахстана или с корабля в Каспийском море, допустил заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов.

    «Не исключено, что беспилотники летели со стороны юго-востока или даже востока. Их могли запустить даже с корабля или небольшого арендованного парохода в Каспийском море. Если с юго-востока, то запустить могли даже с территории Казахстана. И там могли найтись люди, согласившиеся за 100 евро или 100 долларов совершить такое», – сказал он «Аргументам и фактам».

    Попов добавил, что запуск с территории Украины практически невозможен, поскольку российские ПВО сбили бы аппараты гораздо раньше. По его оценке, максимальное расстояние запуска составило 150-300 км.

    Генерал-майор предположил, что использовались беспилотники самолетного типа, способные нести мощный груз с взрывчаткой. Среди сбитых аппаратов могли находиться «Бобер», «Коса», «Валькирия» и турецкий «Байрактар».

    В ночь на 4 августа Минобороны сообщило, что системы ПВО уничтожили 61 беспилотник над разными регионами, шесть из них – в Волгоградской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, движение на станции Арчеда в городе Фролово в Волгоградской области оказалось нарушено из-за падения обломков беспилотника, несколько поездов отменили, сообщили в Приволжской железной дороге – филиале РЖД.

    Кроме того, аэропорты Волгограда и Тамбова до 6.30 утра понедельника действовали в режиме ограничения полетов.

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    5 августа 2025, 15:55 • Видео
    Назван главный козырь Китая

    Американские СМИ выявили главный козырь Китая, который Пекин использует на переговорах с США – это редкоземельные элементы, необходимые для военного производства. Этот козырь позволяет Пекину чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы отвергнуть претензии Вашингтона насчет покупок российской нефти.

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    5 августа 2025, 08:45 • Новости дня
    ВСУ массово отказались штурмовать позиции ВС России в Юнаковке
    ВСУ массово отказались штурмовать позиции ВС России в Юнаковке
    @ Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Юнаковки на Сумском направлении украинские военные отказываются участвовать в штурме позиций российских войск из-за низкого морального духа и проблем в командовании, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинские войска на Сумском направлении существенно снизили интенсивность контратак, передает РИА «Новости». По информации из силовых структур России, военные ВСУ массово отказываются штурмовать позиции российских войск в районе Юнаковки.

    Собеседник агентства заявил: «ВСУ снизили интенсивность контратак, но не оставляют попыток прорвать правый фланг группировки войск «Север» в Новоконстантиновке (Перше Травня)». Также отмечается, что военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка и 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ отказываются выполнять приказы из-за низкого морально-психологического состояния и неадекватного командования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумской области боец ВСУ погиб во время съемки постановочного антироссийского видео.

    Северяне рассказали, что ВСУ использует живой щит из своих бойцов для защиты командиров на Сумском направлении.

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    4 августа 2025, 21:50 • Новости дня
    Боец ВСУ погиб при съемке фейкового антироссийского ролика в Сумской области
    Боец ВСУ погиб при съемке фейкового антироссийского ролика в Сумской области
    @ The Presidential Office of Ukraine/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Боец ВСУ погиб во время создания постановочного видео в Сумской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Силовики сообщили, что боец ВСУ погиб во время съемки фейкового ролика, в котором украинские военные якобы захватывают российские позиции в Сумской области, передает ТАСС.

    По их данным, ролик снимали бойцы 144 и 73 центров Сил специальных операций ВСУ. На видео были только кадры катаний на багги и стрельбы по деревьям, при этом конкретных результатов атаки не показано. Официально было заявлено о победе и нескольких погибших российских военных, однако эксперты считают эти сведения недостоверными. Известно, что при съемках погиб 21-летний младший сержант ВСУ Василий Фетько, позывной «Вуйко».

    Собеседник агентства также высказал мнение, что эта потеря, вероятно, не единственная среди украинского спецназа в данном эпизоде.

    Ранее представители силовых структур сообщили, что что 144-й центр ССО был переброшен в район Юнаковки.

    До этого ВСУ начали стягивать резервы со всего фронта в Сумскую область.

    Российские военные группировки войск «Север» сообщили, что командиры ВСУ в Сумской области прикрывались «живым щитом» из рядовых, бросая их на убой.

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    5 августа 2025, 07:17 • Новости дня
    «Нафтогаз» заявил о победе по иску о взыскании собственности России
    «Нафтогаз» заявил о победе по иску о взыскании собственности России
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Районный суд Вены одобрил арест более 20 российских объектов недвижимости для продажи с аукциона по иску «Нафтогаза Украины» на сумму 120 млн евро, сообщила сама украинская компания.

    В заявлении компании говорится, что суд позволил наложить арест на более 20 объектов недвижимости, принадлежащих России, с последующей их продажей через аукцион, передает РИА «Новости».

    Общая стоимость арестованного имущества, по заявлению «Нафтогаза», превышает 120 млн евро.

    В компании уточнили, что разрешение касается принудительного исполнения арбитражного решения, обязывающего Москву выплатить компенсацию «Нафтогазу» за утраченные из-за событий в Крыму активы на сумму свыше 5 млрд долларов.

    Верховный суд Нидерландов в декабре 2022 года отклонил кассационную жалобу российской стороны и подтвердил решение Гаагского суда о взыскании с России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Петербурга поддержал иск Газпрома, полностью запретив «Нафтогазу Украины» добиваться исполнения иностранных судебных решений против российской компании.

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    5 августа 2025, 06:05 • Новости дня
    Новейший дрон «Бульдог-13» отправили на боевые испытания
    Новейший дрон «Бульдог-13» отправили на боевые испытания
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Донецке испытали многоразовый беспилотник «Бульдог-13», который оснащен дневной и ночной камерами, а также устройством для сброса боеприпасов.

    Российские инженеры создали новый многоразовый дрон «Бульдог-13» и направили на испытания в реальных боевых условиях, сообщает РИА «Новости». Об этом рассказал инженер FPV-дронов 10-го отдельного танкового полка Южного военного округа с позывным «Шустрый». По его словам, дрон оснащен сразу двумя камерами – дневной и ночной, а также наклоняемой камерой по аналогии с моделями Mavic. Устройство предусматривает возможность сброса боеприпасов и может использоваться неоднократно.

    По информации инженера, беспилотник способен переносить груз до 4 килограммов. Это дает возможность использовать его не только для боевых задач, но и для доставки провизии штурмовым подразделениям в труднодоступные места. Также в конструкции дрона можно заменить устройство сброса на барабан на 6 ВОГов, что позволит поочередно сбрасывать до шести гранат.

    Важной особенностью «Бульдога-13» стал уникальный протокол передачи данных для управления, который обеспечивает высокую помехоустойчивость и уровень шифрования. Это затруднит противнику перехват контроля над аппаратом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, донецкие изобретатели создали дрон для спецоперации на Украине из комплектующих гироскутеров при поддержке «Народного фронта». В зону спецоперации поступили 30 грузовых дронов «Хозяйка», которые могут перевозить до 15 килограммов провизии и воды, а также используются для сброса боеприпасов. Российская система связи и управления для FPV-дронов «Кузнечик» применена в зоне спецоперации на Украине и успешно обходит существующие средства радиоэлектронной борьбы.

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    4 августа 2025, 17:40 • Новости дня
    Боррель сообщил о заморозке помощи ЕС Украине

    Боррель: Помощь ЕС Киеву оказалась заморожена из-за Венгрии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военная помощь Евросоюза Украине в размере 6,6 млрд евро была заморожена из-за позиции Венгрии, сообщил бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в интервью порталу EUobserver.

    По его словам, с момента его ухода с поста ЕС не предоставлял Киеву новой военной поддержки, а средства Европейского фонда мира оказались заблокированы: «Это было концом этого инструмента. Теперь все должно быть на двусторонней основе», – заявил Боррель, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что Венгрия способна воспрепятствовать продлению антироссийских санкций. По его мнению, если Будапешт не согласует продление ограничительных мер против России, это приведет к тупиковой ситуации в Евросоюзе.

    Ранее ЕС приостановил финансовую поддержку Киева на фоне новых законов, сузивших полномочия НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

    В июле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал отклонить бюджет Евросоюза, предусматривающий выделение средств на Украину и ущемление интересов венгерских фермеров. Орбан заявил о необходимости отозвать проект бюджета ЕС. Он также сообщил о теоретической возможности выхода Венгрии из Евросоюза.

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    4 августа 2025, 22:47 • Новости дня
    Bloomberg заявил, что Россия использует нетерпение Трампа в своих интересах
    Bloomberg заявил, что Россия использует нетерпение Трампа в своих интересах
    @ Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Предполагается, что на этой неделе американский лидер Дональд Трамп окончательно потеряет терпение в отношении российского коллеги Владимира Путина, так как истечет срок его ультиматума по украинскому конфликту, однако ни Москва, ни потенциальные адресаты вторичных санкций не переживают об этом.

    Президент США Дональд Трамп угрожает ввести дополнительные пошлины для стран, покупающих российскую экспортную продукцию, если Владимир Путин не прекратит украинский конфликт к пятнице.

    Тем не менее, и Пекин, и Нью-Дели, ключевые импортеры российской нефти, дали понять, что не собираются уступать требованию о разрыве отношений с Москвой. Рынки также настроены скептически, передает Bloomberg.

    Трамп планирует отправить Стива Виткоффа в Россию в среду или четверг, хотя пока неясно, встретится ли Путин с послом США в пятый раз в этом году. Срочности, похоже, нет.

    «Тем временем, на этой неделе Путин примет короля Малайзии с первым государственным визитом в Россию. Он станет последним в череде лидеров стран глобального Юга, посетивших Россию, что продемонстрирует провал попыток США и Европы изолировать Россию. МИД Индии назвал партнерство с Россией «стабильным и проверенным временем», – говорится в статье

    Трамп перенес свой первоначальный 50-дневный срок ультиматума, заявив, что «разочарован» неуступчивостью Путина в вопросе перемирия. На это Путин ответил журналистам в пятницу, что «разочарования возникают из-за завышенных ожиданий».

    «Риск для Украины и европейских союзников заключается в том, что Трамп в конечном итоге уйдет, заявив, что сделал все возможное. Это позволит Путину обратить нетерпение Трампа на пользу России», – отмечает агентство.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, СМИ отмечали, что ультиматум президента США Трампа о прекращении огня между Россией и Украиной не приведет к изменению намерений президента России Владимира Путина.

    Президент России Путин озвучил ответ на ультиматум Трампа во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко и дал совет американскому президенту по поводу завышенных ожиданий.

    Британский портал Unherd указал на то, что заявления президента США Трампа о возможности введения новых санкций и пошлин против России негативно скажутся на попытках урегулирования конфликта на Украине.

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    4 августа 2025, 22:20 • Новости дня
    На Украине решили обучать подростков «национальному сопротивлению» с 14 лет

    Власти Украины ввели в школах курс национального сопротивления «Защита Украины»

    На Украине решили обучать подростков «национальному сопротивлению» с 14 лет
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине подростков с 14 лет начнут обучать «национальному сопротивлению» и основам военной подготовки, в школах будут изучать новый предмет «Защита Украины», сообщил и. о. начальника отдела политики национального сопротивления Министерства обороны Украины Игорь Хорт.

    О планах начать подготовку молодежи к национальному сопротивлению с четырнадцати лет сообщил исполняющий обязанности начальника отдела политики национального сопротивления Минобороны Украины Игорь Хорт, передает ТАСС.

    Он отметил, что цикл подготовки стартует с участия подростков в движениях «Джура» и «Сокол», после чего они будут изучать обновленный предмет «Защита Украины».

    В университетах для всех студентов введут обязательный курс «Основы национального сопротивления» вместо базовой общевойсковой подготовки. По словам Хорта, новый предмет предусматривает тактическую, огневую подготовку и обучение обращению с оружием.

    «Не хочешь проходить – отчисляйся из учебного заведения», – заявил он.

    После завершения обучения каждый студент будет обязан пройти базовую военную службу. Также на Украине создаются военно-подготовительные центры «18-60+» для добровольцев любого возраста. Сейчас призыву подлежат мужчины от 25 до 60 лет. Мобилизация была ужесточена, власти испытывают трудности с комплектованием армии и ищут новые способы привлечения людей к службе.

    В начале года Минобороны Украины предложило контрактную службу для мужчин от восемнадцати до двадцати четырех лет, но по данным местных СМИ, предложение заинтересовало лишь несколько сотен человек.

    Ранее сообщалось, что украинские школьники проходят военную и идеологическую подготовку под контролем националистов и иностранных инструкторов. В числе иностранных инструкторов находятся граждане Британии.

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    5 августа 2025, 13:55 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал итоги визита Уиткоффа в Москву

    Американист Дробницкий: Трамп использует визит Уиткоффа для пересмотра ультиматума России

    Эксперт спрогнозировал итоги визита Уиткоффа в Москву
    @ Al Drago/Pool/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    По итогам визита спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву Россия заявит о доведении до американского делегата своей точки зрения по Украине и вопросам, касающимся глобальной безопасности. Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, заявит о прогрессе в двустороннем диалоге и использует этот тезис для пересмотра ультиматума Москве, предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Своим заявлением о перебазировании атомных подлодок ближе к России американский лидер Дональд Трамп создал болезненный фон в контексте планируемого визита Стива Уиткоффа в Москву. Те наработки и треки, которые создавались последние полгода, во многом нивелировались. Можно констатировать: «глобальная Демпартия», выходящая за пределы США, победила главу Белого дома», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Оказалось, что президент США не может приказывать Европе и не в силах взять под контроль так называемое «глубинное государство». Москва, Брюссель и американский конгресс в ходе необговариваемого консенсуса отказались реагировать на угрозы и ультиматумы Трампа. Ситуацию отягощает политическая, общественная и идеологическая поляризация американского общества», – указал спикер.

    «На этом фоне глава Белого дома ждет от Уиткоффа практически чуда: совмещения позиций всех сторон – Москвы, Брюсселя, Киева и Вашингтона – и предоставления плана по решению украинского кризиса», – продолжил собеседник. При этом он выразил скепсис в реальности достижения этой цели в ходе визита спецпосланника Трампа в Россию.

    «Очевидно, что российская и американская стороны поднимут в ходе бесед различные вопросы: Украина, экономика, архитектура глобальной безопасности, в свете в том числе отказа России от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Но я не вижу возможностей для прорыва даже по какому-то одному треку», – признался политолог.

    «По итогам переговоров, вероятнее всего, Москва заявит, что Россия стоит твердо на прежних позициях и что она донесла свою точку зрения до Уиткоффа. Трамп же сообщит о некоем прогрессе в диалоге с Владимиром Путиным и, вполне возможно, использует эту риторику для пересмотра срока своего ультиматума», – спрогнозировал американист.

    «В сентябре же про эти ультиматумы все забудут, поскольку Конгресс попытается отобрать у главы Белого дома рычаги управления по важнейшим вопросам внешней политики – Украине, тарифам и санкциям. У законодателей это вполне может получиться. Такое развитие событий изменит властную конфигурацию в Вашингтоне. Но пока невозможно прогнозировать, как будет скорректирована позиция США в отношении России», – резюмировал Дробницкий.

    Ранее сообщалось, что спецпосланник США Стив Уиткофф посетит Москву на этой неделе, а Трамп конкретизировал даты, называя 6-7 августа. Пресс-секретарь президента России не исключил возможность личной встречи американского делегата с российским лидером Владимиром Путиным. «Мы всегда рады видеть господина Уиткоффа в Москве. И всегда рады контактам с ним, считаем их важными, содержательными и очень полезными», – сказал Песков.

    Визит состоится накануне истечение так называемого ультиматума Трампа Москве для урегулирования украинского кризиса. Все это также происходит на фоне ухудшения отношений двух стран. Российская сторона отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. Глава Белого дома ранее заявил об отправке двух АПЛ ближе к границам России.

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    4 августа 2025, 19:09 • Новости дня
    Financial Times: На Украине усилилось сопротивление мобилизации и критика власти

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На Украине усиливается протест против насильственной мобилизации, а случаи силового сопротивления сотрудникам военкоматов участились на фоне нехватки личного состава в ВСУ.

    Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материал Financial Times. В публикации отмечается, что в социальных сетях распространяются видеозаписи, где украинских мужчин силой задерживают на улицах, заталкивают в автомобили, а жители пытаются помешать этим действиям представителей военкоматов.

    Также фиксируются случаи применения насилия против сотрудников территориальных центров комплектования, вплоть до расправ, что свидетельствует о росте протестных настроений среди населения.

    Подчеркивается, что власти Украины пытаются стимулировать добровольную службу, однако Вооруженные силы страны постоянно сталкиваются с нехваткой личного состава и быстрым истощением воинских подразделений. В результате Киев продолжает делать ставку преимущественно на принудительный призыв, несмотря на усиливающуюся критику силовых методов.

    По словам автора публикации, в обществе усиливается недовольство не только действиями военкоматов, но и военным командованием, что выражается как в публичной критике, так и в попытках силового сопротивления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, женщины попытались прорваться на стадион в Виннице, чтобы освободить мужчин, собранных для мобилизации. Сотрудники военкомата на Украине мобилизовали и избили 65-летнего мужчину. Призывник в городе Черкассы выпрыгнул из окна медучреждения во время военно-врачебной комиссии.

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    5 августа 2025, 03:00 • Новости дня
    Turkiye узнала о скором визите президента Турции Эрдогана на Украину

    Tекст: Ирма Каплан

    Намерение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Украину, как сообщается, по приглашению Владимира Зеленского, вызвало неоднозначную реакцию в дипломатических кругах, пишет газета Turkiye.

    «Посол Украины в Анкаре Нариман Джелял заявил, что президент Турции Эрдоган вскоре посетит Киев, а одной из важнейших тем переговоров станет ратификация соглашения о свободной торговле», – приводит газета Turkiye данные украинского посла в Стамбуле.

    Он добавил, что повестка затронет и мирные усилия в российско-украинском конфликте.

    Газета отмечает, что помимо миротворческих усилий, президент Эрдоган будет преследовать и экономические цели

    «Экономическое сотрудничество также сыграет важную роль в визите Эрдогана в Киев. Ожидается, что соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией вступит в силу. Оно увеличит объем торговли между двумя странами и будет способствовать восстановлению Украины», – сказано в материале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что возвращение сотен граждан на Родину стало ключевым результатом прямых переговоров между Москвой и Киевом, которые прошли в Стамбуле.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что площадка в Турции пользуется доверием всех сторон при обсуждении урегулирования ситуации на Украине.

    Власти Турции выразили уверенность в необходимости поддерживать активный диалог по урегулированию конфликта на Украине, несмотря на регулярные попытки его сорвать.

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    5 августа 2025, 10:09 • Новости дня
    Economist: ВСУ ушли под землю из-за атак российских дронов

    Economist: ВСУ ушли под землю из-за массовых атак российских беспилотников

    Economist: ВСУ ушли под землю из-за атак российских дронов
    @ Diego Herrera Carcedo/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Военные Украины теперь вынуждены скрываться под землей из-за роста числа атакующих российских беспилотников, сообщает Economist.

    В материале Economist отмечается, что зона поражения дронов увеличилась, из-за чего военнослужащим ВСУ стало труднее выполнять поставленные задачи, передает РИА «Новости».

    Издание приводит слова одного из украинских военных: «Мы уходим под землю».

    Обозреватели Economist прогнозируют, что уже в следующем году развитие беспилотных технологий может изменить условия боевых действий и структуру фронта.

    Ранее сообщалось, что украинские войска начали строить подземные укрытия на правом берегу Днепра в Херсонской области для противодействия освобождению территории.

    Глава ВСУ Александр Сырский распорядился перевести процесс обучения военных максимально под землю после ракетных ударов по центру подготовки ВСУ.

    В результате удара «Искандером» по учебному центру в Черниговской области украинские военные понесли потери около 200 убитыми и ранеными.

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    4 августа 2025, 20:41 • Новости дня
    Нидерланды первыми решили поставить Киеву американское оружие

    Минобороны Нидерландов первым сообщило о поставках Киеву американского оружия

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Нидерландов сообщили о выделении Киеву крупной партии американских вооружений и ракет Patriot, что стало первым подобным шагом среди стран НАТО.

    О решении правительства сообщил и.о. министра обороны Нидерландов Рубен Брекелманс в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    По его словам, королевство стало первой страной НАТО, предоставившей Украине американские системы вооружения общей стоимостью 500 млн евро.

    В пакет помощи вошли, в частности, комплектующие и ракеты Patriot, необходимые для укрепления украинской противовоздушной обороны. Брекелманс указал, что Киев остро нуждается в дополнительной противовоздушной защите и боеприпасах.

    Ранее администрация США заявила о намерении усилить давление на Россию путем передачи американского оружия Киеву.

    НАТО разрабатывает новую схему закупок военной техники для Украины с акцентом на американские вооружения и приоритеты Киева.

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    5 августа 2025, 09:50 • Новости дня
    Пушилин сообщил о нарушении логистики ВСУ в Красноармейске ДНР
    Пушилин сообщил о нарушении логистики ВСУ в Красноармейске ДНР
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что поставки боеприпасов и проведение ротаций для ВСУ в Красноармейске и Димитрове существенно затруднены.

    Серьезные нарушения в логистике Вооруженных сил Украины в Красноармейске и Димитрове Донецкой народной республики наблюдаются после действий российской армии, передает ТАСС

    По словам Пушилина, «противник сейчас, если брать сам Красноармейск, обрезан в большинстве своей свободной логистической составляющей от возможностей доставлять боеприпасы, также и проводить ротации». Пушилин подчеркнул, однако, что о полном окружении Красноармейска говорить пока преждевременно.

    Он уточнил, что после освобождения Новоэкономического в Димитрове перерезаны основные пути снабжения: противник находится в сложном положении, когда даже отступление существенно затруднено. По словам Пушилина, обстановка в районе Красноармейска и Димитрова продолжает оставаться напряженной.

    Пушилин также заявил, что полная зачистка Часова Яра может занять от нескольких дней до нескольких недель. После завершения зачистки планируется приступить к разминированию населенного пункта. Глава региона отметил сложность оставшейся работы и подчеркнул, что окончательное освобождение города – лишь вопрос времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Для освобождения Часова Яра бойцы преодолели 20 километров под артобстрелами.

    В Часовом Яре уничтожили самую большую за историю спецоперации группировку ВСУ.

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