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Швеция направила средства на покупку оружия для Украины
Швеция выделила 275 млн долларов на американское оружие для ВСУ
Правительство Швеции подтвердило предоставление значительного финансирования для приобретения современных вооружений на американском рынке в интересах ВСУ.
Как сообщает ТАСС, министр обороны Швеции Пол Йонсон объявил о решении страны выделить 275 млн долларов на закупку вооружений из США для Украины. Эти средства направляются в рамках инициативы, которую координирует НАТО, при участии Швеции, Норвегии и Дании.
Йонсон подчеркнул, что помощь будет предоставлена немедленно, чтобы усилить возможности Украины к самообороне, а поставки вооружений начнутся уже в следующем месяце. По его словам, эта поддержка имеет стратегическое значение для укрепления трансатлантического сотрудничества.
С февраля 2025 года общий объем шведской помощи Украине составил 92,8 млрд крон, что эквивалентно примерно 9,58 млрд долларов, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что теперь оплачивать поставки американского оружия на Украину будут европейские страны, чтобы разгрузить бюджет США.
Партия американских вооружений, приобретенная Нидерландами по новой схеме, должна поступить на Украину в ближайшие недели. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен отметил, что американские власти с 2014 года участвуют в конфликте на Украине и до сих пор получают прибыль от этой ситуации.