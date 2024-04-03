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Захарова обвинила Швецию в подстрекательстве сограждан к службе в ВСУ
Спикер МИД Захарова: Швеция подстрекает своих граждан воевать за ВСУ
Российской стороне известно о подстрекательстве шведских властей к участию в военных действиях на Украине собственных граждан, заявила спикер МИД Мария Захарова.
Дипломат осудила попытки Стокгольма легитимировать «солдат удачи», назвав это «полным безразличием к судьбам собственных подданных», передает ТАСС.
По данным Минобороны России, на территории Украины действовало до 90 шведских наемников, 25 из которых уже уничтожены.
Захарова призвала всех, кто «вынашивает планы заняться вооруженной деятельностью против российских войск», помнить об этом.
Ранее МИД Швеции признал, что разрешает посольству Украины вербовать сограждан. До этого стало известно о вербовке Украиной иностранных наемников для ВСУ через посольства в Бельгии, Греции, Дании, Исландии, Латвии, Польши, США, Финляндии, Швеции.