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    США и Израиль провоцируют большой конфликт на Ближнем Востоке
    Медведев: Лидеров Украины необходимо ликвидировать при удобном случае
    Генерал ВСУ призвал готовиться к обороне Харькова
    Умерла народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова
    Путин рассказал о проходящем переформатировании мира
    Си Цзиньпин обозначил Байдену «красную линию»
    В НАТО задумались о выделении помощи Киеву на 100 млрд долларов
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    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Рады видеть всех, кто искренне любит Россию

    Быть русским – значит быть в движении, творчески преобразовывать мир, строить свою страну, активно участвовать в цветущей сложности русской жизни. И если вы – шотландец, француз, швейцарец, таджик, узбек, эфиоп – хотите шагать с нами в этом нашем русском походе, то вперед. Айда к нам.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис У русских короткая память на зло

    Российское общество не склонно помнить зла, и этим пытаются воспользоваться те, кто еще вчера шли по пути расчеловечивания нашего народа. Но активисты ведут тщательную фиксацию «подвигов» русофобов – и в нужный момент напоминают о них.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Битва с дронами становится все более футуристической

    Нейросети идут по планете семимильными шагами. Но они способны не только нарисовать красивую аватарку или написать сочинение за восьмиклассника. Еще они могут распознать цель и нанести удар.

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    3 апреля 2024, 09:05 • Новости дня

    Захарова обвинила Швецию в подстрекательстве сограждан к службе в ВСУ

    Спикер МИД Захарова: Швеция подстрекает своих граждан воевать за ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Российской стороне известно о подстрекательстве шведских властей к участию в военных действиях на Украине собственных граждан, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    Дипломат осудила попытки Стокгольма легитимировать «солдат удачи», назвав это «полным безразличием к судьбам собственных подданных», передает ТАСС.

    По данным Минобороны России, на территории Украины действовало до 90 шведских наемников, 25 из которых уже уничтожены.

    Захарова призвала всех, кто «вынашивает планы заняться вооруженной деятельностью против российских войск», помнить об этом.

    Ранее МИД Швеции признал, что разрешает посольству Украины вербовать сограждан. До этого стало известно о вербовке Украиной иностранных наемников для ВСУ через посольства в Бельгии, Греции, Дании, Исландии, Латвии, Польши, США, Финляндии, Швеции.

    2 апреля 2024, 21:40 • Новости дня
    Медведев: Лидеров Украины необходимо ликвидировать при удобном случае
    Медведев: Лидеров Украины необходимо ликвидировать при удобном случае
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украина уже де-факто является террористическим государством, и признавать ее таковой на международном уровне не получится из-за русофобского консенсуса в ООН, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, поэтому не получится осудить украинских лидеров в международных судах, к ним необходимо применить иные меры.

    Медведев в своем Telegram-канале назвал вполне «схоластической» дискуссию вокруг возможного признания на международном уровне Украины террористическим государством.

    По его словам, по факту Украина уже является террористическим государством, которое свободно, без последствий, убивает своих и  чужих граждан в городах и окопах, «даже в тюрьмах». Медведев также отметил, что этот факт понятен всем «британским бабам с рыбьим лицом и маразматикам в больших кроссовках для устойчивости на лужайке Белого дома».

    Он подчеркнул, что при получении достаточных доказательств, что за терактом стояла «мразь типа «Азова» (запрещен в России), Буданова (внесен в список террористов и экстремистов) или Зеленского», их не будут судить в МУСе, потому что пробить такое решение при русофобском консенсусе в ООН нереально.

    Медведев считает, что нужно «просто крошить бандеровских свиней», а лидеров необходимо ликвидировать при удобном случае в Киеве или в любом другом подходящем месте.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия обратится в международные судебные инстанции по фактам терактов, совершенных Украиной. Сообщалось также, что МИД России передал Украине требования о немедленном аресте и выдаче причастных к террористическим актам в России.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему российские дипломаты избрали именно такую тактику привлечения Украины к ответственности и к чему она может привести на практике.

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    2 апреля 2024, 16:38 • Новости дня
    Генерал ВСУ призвал готовиться к обороне Харькова

    Генерал ВСУ Кривонос назвал опасной ситуацию в Часовом Яре и призвал готовиться к обороне Харькова

    Генерал ВСУ призвал готовиться к обороне Харькова
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Вера Басилая

    Положение украинской армии в районе города Часов Яр крайне опасное, кроме того, следует готовиться к обороне Харькова, заявил отставной генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Первый Западный».

    Кривонос считает, что в районе Часова Яра для ВСУ сложилась самая опасная и трудная ситуация. По его словам, украинские военные гибнут на всех направлениях, а российская армия активно наступает. Генерал ВСУ также считает, что Украине придется в скором времени оборонять Харьков, передает РИА «Новости».

    Между тем военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев в эфире «Соловьев Live» сообщил, что жители Харькова массово покидают город из-за нехватки продовольствия. По его словам, на выезде из города установлены блокпосты, где людей досматривают на наличие ценностей, а ВСУ грабят брошенные квартиры.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Часов Яр, который был важным логистическим хабом для украинских войск, теряет свое значение из-за взятия под контроль ведущих к нему дорог ВС России.

    До этого сообщалось, что российские десантники подошли на 650 метров к Часову Яру.

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    2 апреля 2024, 13:43 • Новости дня
    Шойгу назвал потери ВСУ с начала года

    Шойгу: ВСУ с начала года потеряли более 80 тыс. военнослужащих

    Шойгу назвал потери ВСУ с начала года
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    С начала года ВСУ потеряли более 80 тыс. военнослужащих, а также 14 тыс. единиц вооружения, в том числе 1,2 тыс. танков и бронемашин, сообщил глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу.

    По словам Шойгу, в марте российские силы нанесли два массированных и 190 групповых ударов по украинской территории, поразив объекты военной и энергетической инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

    Министр обороны заверил, что ВС РФ продолжат выдавливать противника с занимаемых рубежей и снижать его боевые возможности.

    Он заявил также, что украинские военные после провала контрнаступления до сих пор предпринимают безуспешные попытки закрепиться на отдельных рубежах.

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    2 апреля 2024, 20:48 • Новости дня
    Цивилева назвала число обработанных фондом «Защитники Отечества» обращений

    Tекст: Вера Басилая

    Фонд «Защитники Отечества» с начала своей работы в июне 2023 года обработал 910 тыс. обращений, 780 тыс. из них уже решены, сообщила председатель фонда Анна Цивилева на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Цивилева заявила, что уже 12 тыс. добровольцев получили удостоверения ветеранов боевых действий, а удостоверения членов семей погибших участников боевых действий получили 6 тыс. жителей ЛНР и ДНР. По ее словам, 780 тыс. обращений из поступивших в фонд «Защитники Отечества» 910 тыс. обращений уже решены за 10 месяцев работы, передает ТАСС.

    Она отметила, что большинство обращений – 70% – поступает от действующих военных, добровольцев, частных военных компаний и членов их семей, несмотря на то, что фонд создавался для уволенных со службы.

    Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин встретился с главой фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой.

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    2 апреля 2024, 23:58 • Новости дня
    Блинкен сказал, что «никаких войск США на Украине не будет»

    Блинкен отверг возможность отправки войск США на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Политика главы американского государства Джо Байдена «предельно ясна – никаких войск США на территории Украины не будет», заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

    Блинкен пояснил, что присутствие войск США на Украине «приблизило бы прямой конфликт с Россией», Вашингтон стремится не допустить этого. Такое развитие событий, по его словам, не отвечает интересам США или их союзников по НАТО. Он заявил, что Байден всегда подчеркивал необходимость «избежать войны с Россией, эскалации, будь то обычная или ядерная эскалация», передает ТАСС со ссылкой на LCI.

    Оценивая позицию президента Франции Эммануэля Макрона по вопросу отправки войск на Украину, Блинкен заявил, что «каждый должен принимать решения как на национальном уровне, так и на уровне альянса».

    Напомним, Макрон допускал возможность отправки европейских войск на Украину. Макрон не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

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    3 апреля 2024, 03:59 • Новости дня
    Британская пресса заявила о подготовке финского Ивало к «войне с Россией»

    Express заявила о подготовке финского городка Ивало на границе с Россией к «войне»

    Британская пресса заявила о подготовке финского Ивало к «войне с Россией»
    @ The Flightdeck View/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Небольшой финский городок Ивало, который находится в нескольких десятках километров от границы Финляндии с Россией, может оказаться «горячей точкой», если начнется война между Россией и НАТО, пишут британские СМИ.

    Как пишет Express, Ивало «готовится к войне». Рядом с ним расположена база НАТО, которую называют «Арктической Спартой». База у Ивало является одной из самых близких военных баз США к России. Еще несколько таких баз есть в Норвегии, Латвии, Эстонии, передает РИА «Новости».

    Напомним, НАТО проводило учения Nordic Response 4–15 марта. Учения проводились в северных районах Норвегии, Швеции и Финляндии.

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    2 апреля 2024, 22:15 • Новости дня
    ПВО сбила украинские беспилотники над Белгородской и Курской областями

    Российская ПВО сбила пять украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями

    Tекст: Антон Антонов

    Дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, еще четыре уничтожены над Курской, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что киевский режим предпринял попытку устроить террористические атаки, используя БПЛА самолетного типа.

    В свою очередь губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram о сбитых украинских беспилотниках над Курским и Октябрьским районами.

    Напомним, ранее во вторник Старовойт уже сообщал об уничтожении над Курском украинских БПЛА.


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    2 апреля 2024, 13:12 • Новости дня
    Захарова заявила, что в Швеции забили тревогу из-за осознания вступления в НАТО

    Спикер МИД Захарова заявила, что в Швеции забили тревогу из-за осознания вступления в НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    В Швеции начинают догадываться, что страна может быть втянута в военные противоречия между НАТО и Россией, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указала, что, согласно опросам, трое из пяти граждан старше 18 лет выступили против отправки шведских солдат для участия в боевых действиях или учениях НАТО, также полстраны «выступают резко против членства в Североатлантическом альянсе».

    По словам Захаровой, решение кабинета Ульфа Кристерссона о присоединении к альянсу поляризовало шведское общество, которое начинает осознавать серьезность ситуации.

    Так, шведский эксперт Ян Гийу заявил ведущей политической газете страны Aftonbladet, что «как видимо, Швеция вела войну с США и потерпела разрушительное поражение».

    Его мнение поддерживает колумнист Dagens Arena, заявивший, что «теперь Швеция становится вассалом США».

    «Шведы прямо задают вопросы: «Выходит, что усилившееся военное присутствие НАТО и США в Швеции будет означать, что теперь Швеция втянута в военные противоречия между НАТО и Россией?... Начинают о чем-то догадываться», – иронично заметила дипломат.

    В заключение представитель МИД подчеркнула, что членство в НАТО принесло Швеции рискованное и дорогостоящее изменение приоритетов, совершенно не нужное народу Швеции.

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    3 апреля 2024, 06:57 • Новости дня
    Мэр Харькова сообщил о разработанных планах эвакуации города
    Мэр Харькова сообщил о разработанных планах эвакуации города
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Планы эвакуации Харькова разработаны, но запускать их власти города пока не собираются, сообщил мэр Игорь Терехов.

    Терехов назвал ситуацию в Харькове спокойной. По его словам, «волны оттока» населения не наблюдается, власти «не видят», чтобы «люди бежали из Харькова, уезжали из Харькова». Терехов заверил, что «никакой паники в городе нет».

    МВД Украины также заявило, что поводы для эвакуации отсутствуют, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, на прошлой неделе Харьков полностью остался без электричества после взрывов.

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    2 апреля 2024, 22:52 • Новости дня
    США заявили об отсутствии свидетельств передачи Ираном ракет России

    Представитель Белого дома Кирби заявил об отсутствии свидетельств передачи Ираном ракет России для использования в СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон не получал сведений, указывающих на то, что Иран передавал России ракеты для использования в ходе специальной военной операции на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби заявил, что ему о таких поставках «ничего не известно». Однако он заявил, что Москва получает от Ирана беспилотники, а также ракеты от КНДР, передает ТАСС.

    В январе Тегеран в очередной раз опроверг поставки России БПЛА для использования на Украине. При этом в Белом доме заявляли, что Иран якобы может изучать перспективу передачи России баллистических ракет.

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    2 апреля 2024, 16:25 • Новости дня
    При обстреле ВСУ Белгорода пострадали десять человек

    Гладков: После двух обстрелов ВСУ в Белгороде повреждено более 200 квартир, пострадали десять человек

    Tекст: Вера Басилая

    Более 200 квартир и почти 100 автомобилей повреждено в Белгороде после двух обстрелов со стороны Украины, пострадали десять мирных жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Согласно данным в Telegram-канале Гладкова, в понедельник по семи районам Белгородской области было совершено шесть атак с помощью беспилотников, пострадали десять человек, из них пятеро – в больницах. Повреждены 39 многоквартирных домов, есть повреждения в 41 частном домовладении, 15 объектах и 114 автомобилях.

    По словам Гладкова, ВСУ дважды обстреляли Белгород: пострадали десять человек, в больнице – пять пострадавших, пять человек отпущены домой, разрушения выявлены в 237 квартирах, девяти частных жилых домовладениях, повреждены 97 автомобилей.

    Губернатор добавил, что было атаковано село Журавлевка 29 снарядами и дроном-камикадзе. Над селом Долбино системой ПВО сбит украинский беспилотник. В результате воздушной атаки со стороны ВСУ различные разрушения выявлены в восьми населенных пунктах района.

    Атакам ВСУ, как уточнил Гладков, подверглись восемь из 21 района области, киевским режимом было выпущено минимум 48 боеприпасов и использовано для обстрелов шесть дронов.

    Ранее при обстреле ВСУ в Белгородской области пострадали девять человек.

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    3 апреля 2024, 08:51 • Новости дня
    Офицеры ВСУ назвали условие обрушения фронта

    Politico: Фронт ВСУ может рухнуть под натиском российской армии

    Офицеры ВСУ назвали условие обрушения фронта
    @ Wolfgang Schwan/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Высокопоставленные украинские военные в интервью Politico выразили опасения, что фронт ВСУ может обрушиться, если российская армия нанесет сконцентрированный удар в одном месте.

    «Офицеры говорят, что существует значительный риск прорыва фронта на том участке, где российские генералы решат сосредоточить свои усилия», – передает РИА «Новости» содержание публикации.

    Среди факторов, способствующих прорыву, командиры назвали численное превосходство российской армии и использование планирующих авиабомб. Один из офицеров добавил, что Запад уже не сможет помочь Украине справиться с наступлением России.

    «У нас военный кризис. <…> Россия собирает ресурсы и будет готова к мощному удару в августе или даже раньше», – выразил опасения другой военный.

    Британские СМИ писали ранее, что вооруженные силы Украины не могут эффективно противостоять российским планирующим авиабомбам.

    Кроме того, китайские СМИ писали, что использование Российской армией авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) способно изменить ситуацию в зоне СВО.

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    2 апреля 2024, 13:38 • Новости дня
    Шойгу: ВСУ безуспешно пытаются закрепиться на рубежах в зоне СВО

    Глава Минобороны Шойгу: ВСУ безуспешно пытаются закрепиться на рубежах в зоне СВО

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные после провала контрнаступления до сих пор предпринимают безуспешные попытки закрепиться на отдельных рубежах, сообщил глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу.

    В Telegram-канале ведомства указано, что российские военные продолжают отодвигать украинские формирования в западном направлении.

    По словам министра,  ВС России за месяц освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное в ДНР и поселок Мирное в Запорожской области.

    По данным оборонного ведомства, всего с начала года освобождено 403 кв. км территории.

    Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ практически завершили строительство оборонительных рубежей в районе Купянска.

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    3 апреля 2024, 08:12 • Новости дня
    В Госдуме заявили о планах ВСУ сделать из Славянска и Краматорска города-смертники

    Депутат Госдумы: Минируя Славянск и Краматорск, ВСУ стремятся сделать из них города-смертники

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные стремятся сделать из Славянска и Краматорска города-смертники, минируя все объекты социнфраструктуры, рассказал координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР и депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

    По его словам, главком ВСУ Александр Сырский подготовил так называемую линию обороны, по факту это означает, что ВСУ минируют линию Краматорск – Славянск – Красноармейск, чтобы сделать эти населенные пункты городами-смертниками, передает РИА «Новости».

    Водолацкий отметил, что украинские военнослужащие создают укрепрайоны – тяжелое вооружение сгружают в домах, детских садах и школах.

    Военные эксперты Алексей Леонков и Константин Сивков рассказали газете ВЗГЛЯД, что существенно продвинуться в сторону Краматорска и Славянска позволит взятие Часова Яра.

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    2 апреля 2024, 11:36 • Новости дня
    Эксперт: НАТО плохо подготовлена к противостоянию с Россией в Арктике

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Организация Североатлантического договора плохо подготовлена к тому, чтобы противостоять России в Арктике, заявила исследователь Гудзоновского института в Вашингтоне (признан в РФ нежелательной организацией) Лизелотта Одгаард в статье для журнала Foreign Policy.

    По ее словам, альянс плохо подготовлен к противостоянию с Россией в Арктике из-за отсутствия у стран НАТО кораблей с ледовым подкреплением со средствами ПВО и противолодочной обороны, передает ТАСС.

    Одгаард добавила, что российские АПЛ могут ударить по США, незаметно пройдя из Баренцева моря между Скандинавией и Шпицбергеном и подо льдом вдоль побережья Восточной Гренландии, что оставляет большую брешь в оборонительной позиции НАТО.

    Она добавила, что страны региона «имеют ограниченный оборонный бюджет» и не готовы повышать расходы в этой сфере, а расходы на строительство ледового военно-морского флота не включены в минимальные требования к силам альянса.

    Ранее издание Business Insider сообщило, что США усилили свое внимание к Арктическому региону и стали готовить армию для доминирования там, чтобы бросить вызов России и Китаю.

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