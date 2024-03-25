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    Почему США встали на защиту российских НПЗ от атак Украины
    Главврач рассказал о пулях «неправильной формы», которыми стреляли в «Крокусе»
    Кедми привел аргументы против версии о причастности ИГИЛ к теракту в «Крокусе»
    МИД обвинил США в попытке присвоить дополнительные участки континентального шельфа
    При теракте в «Крокус Сити Холле» погибли трое граждан СНГ
    Адвокаты отказались защищать обвиняемых в теракте в «Крокусе»
    ВС России уничтожили два ЗРК Patriot в аэропорту Жуляны в Киеве
    На Украине заявили о занятии занятии ВС РФ четырех населенных пунктов
    Немецкий эксперт: Власти западных стран не на шутку напуганы терактом в Москве
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Давка идей так же опасна, как и давка при пожаре

    Одна из целей теракта – заставить российскую власть шарахаться, делать резкие движения, менять заранее намеченные планы. Поэтому после того, как были выплеснуты эмоции, без которых было не обойтись, нам всем предстоит с холодной головой продолжать делать то, что должно.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Я не буду помогать врагу

    Иногда отзывы на теракт напоминают известную фразу «они упустили возможность промолчать». Но мы можем вовремя заметить этот идущий к горлу ил – и не дать ему прорваться. Мы можем сказать – нет. Я не буду разгонять страхи, сеять ненависть и подрывать доверие в обществе. Я не буду увеличивать уровень гнева и горечи.

    25 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Это фирменный почерк террористической Украины

    На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.

    23 комментария
    25 марта 2024, 15:57 • Новости дня

    Стало известно о вербовке Украиной иностранных наемников для ВСУ через посольства

    Украина за рубежом вербует наемников для ВСУ даже после теракта в «Крокусе»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские посольства за рубежом занимаются вербовкой наемников для ВСУ, следует из информации на сайтах дипмиссий.

    Такая практика продолжается даже после теракта в «Крокус Сити Холле», из заявления экспертов следует, что вербовка убийц для нападения на концертный зал могла проходить через посольство Украины в Таджикистане, передает РИА «Новости».

    Вкладка для желающих вступить в так называемый интернациональный легион находится на первых страницах сайтов посольств Украины в Бельгии, Дании, Франции и Литве. Сайты диппредставительств в Финляндии, Исландии, Швеции, Латвии, США, Польши и Греции также содержат на сайтах информацию для потенциальных наемников.

    Так, представительство в Бельгии, помимо прочих требований к потенциальным наемникам, также указало на необходимость знания украинского, русского или английского языков, украинское посольство в Париже сообщает, что присоединиться к легиону наемников могут люди в возрасте от 18 до 60 лет без судимости и без хронических заболеваний и предлагает желающим прислать копии загранпаспорта и документы, подтверждающие военный или специализированный опыт.

    Посольство в Дании же просто публикует на главной странице ссылку, ведущую на сайт «интернационального легиона». Посольство в Литве среди необходимых условий отметило возможность самостоятельно и законным путем попасть на территорию Украины. На сайте также отметили, что наемники «интернационального легиона» входят в состав некоторых наиболее известных бригад ВСУ.

    Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что систематические удары Российской армии по оккупированной части Запорожской области привели к оттоку иностранных наемников ВСУ.

    25 марта 2024, 14:54 • Новости дня
    Кедми привел аргументы против версии о причастности ИГИЛ к теракту в «Крокусе»

    Яков Кедми: Версия о причастности к теракту в «Крокусе» ИГИЛ противоречит целому ряду фактов

    Кедми привел аргументы против версии о причастности ИГИЛ к теракту в «Крокусе»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ни один член ИГИЛ не скажет о том, что пошел на преступление ради денег. Кроме того, радикальные исламисты не стали бы создавать коридор для отхода боевиков на Украину, сказал газете ВЗГЛЯД экс-руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее в США возложили ответственность за теракт в Москве на ячейку ИГИЛ.

    «Удивительно, что западные СМИ настолько отчаянно отстаивают версию о причастности к организации теракта ИГИЛ (запрещена на территории РФ). Расследование дела до сих пор продолжается. Общественность имеет доступ к ограниченному набору фактов. Составить на их основе полную картину произошедшего невозможно», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «Однако некоторые моменты уже заставляют усомниться в истинности американской и европейской версии. В основном журналисты в качестве доказательства ссылаются на видео, якобы опубликованное афганской ячейкой «Исламского государства». В нем объединение берет ответственность за трагедию на себя», – подчеркивает собеседник.

    «Даже если предположить, что запись не является фейковой, апеллировать к ней как к последней инстанции нельзя. Мелкие объединения в составе ИГИЛ часто приписывают себе теракты, осуществленные другими боевиками. Организацию не раз ловили на лжи. Данные заявления делаются зачастую с целью поднятия репутации формирования в террористических кругах», – уточняет эксперт.

    «Кроме того, афганская ячейка «Исламского государства» никогда не предпринимала враждебных действий по отношению к России. Непонятно, для чего им это потребовалось сейчас. Также важно понимать специфику поведения религиозных боевиков. Свои преступления они всегда совершают не ради денег», – считает Кедми.

    «Таким образом, признание террориста об оплате за содеянное выглядит крайне неубедительным. Настоящий член ИГИЛ никогда на это не пойдет. Расходится и почерк организации трагедии. Зачастую члены данного формирования используют так называемые пояса смертников. Это позволяет им действовать очень быстро», – акцентирует он.

    «Они готовы к собственной гибели и идут на преступление с осознанием скорой кончины. Также подчеркну, что ни один из задержанных до сих пор не подтвердил причастности к «Исламскому государству». Однако уже известно, что при попытке отхода они двигались в сторону Украины», – подчеркивает собеседник.

    «Не думаю, что ИГИЛ могло бы иметь какие-либо договоренности с этой страной. Следствию еще предстоит разобраться, кто именно и зачем планировал помочь беглецам. Совокупность всех этих фактов заставляет усомниться в истинности версии, предлагаемой западными изданиями», – замечает эксперт.

    Собеседник также обратил внимание на то, что сомнения есть и у израильтян. «Сейчас люди поделились на два лагеря. Одни слепо верят статьям американских и европейских СМИ. Другие, более детально вникающие в специфику произошедшего и принципы деятельности террористов, понимают, что причастность «Исламского государства» вызывает достаточно большое количество вопросов», – резюмирует Кедми.

    Ранее на официальном сайте Белого дома было размещено заявление пресс-секретаря Карин Жан-Пьер по поводу теракта в «Крокус Сити Холле». Она возложила ответственность на произошедшую трагедию на ИГИЛ.

    Reuters, со ссылкой на американские официальные лица, сообщило, что у Вашингтона есть разведданные о причастности именно этой террористической организации к атаке. Кроме того, агентство сообщило о Telegram-канале, в котором якобы появилось заявление об ответственности ИГИЛ за теракт. Однако эксперты вскоре подвергли сомнению достоверность этой публикации.

    Западная пресса, в свою очередь, продолжает настаивать на версии о причастности ИГ. Так, американская газета The New York Times со ссылкой на свои источники сообщает, что в марте США якобы собрали разведданные о том, что базирующееся в Афганистане отделение формирования планировало нападение на Москву. По словам одного из источников издания, члены группировки «активно действуют в России».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что если у США были достоверные данные по теракту, то их необходимо передать России. Она также указала, что вызывает вопросы реакция Вашингтона, где заявили, что Украина непричастна к теракту в «Крокусе». Дипломат задалась вопросом, «на каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-то выводы в разгар трагедии о чьей-либо причастности».

    Позднее в колонке для «Комсомольской правды» она заявила, что «американские политинженеры» загнали себя в тупик, утверждая, что теракт в «Крокус Сити Холле» совершило «Исламское государство*». Дипломат подчеркнула, что Вашингтон пытается обелить «своих подопечных» и хочет прикрыть себя и офис Зеленского пугалом запрещенного ИГИЛ.

    По мнению главреда RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян к организации теракта специально привлекли людей, которых можно было бы выдать за членов «Исламского государства». При этом она отметила, что западные СМИ совершили «тупейший фальстарт» и начали публиковать статьи со своей версией произошедшего еще до задержания злоумышленников.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему к теракту, вопреки заявлениям Запада, может быть причастно не ИГИЛ, а Украина.

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    25 марта 2024, 11:37 • Новости дня
    В районе киевского аэропорта Жуляны прогремел сильный взрыв
    В районе киевского аэропорта Жуляны прогремел сильный взрыв
    @ Анна Марченко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Сильный взрыв прогремел в понедельник в районе аэропорта Жуляны в Киеве, сообщили очевидцы.

    По словам местных жителей, в центральных районах украинской столицы прогремело три сильных взрыва, передает ТАСС.

    Очевидец сообщил также, что несколько взрывов с разницей в десять секунд раздались в Голосеевском районе на юго-западе Киева. Здесь, по его словам, прозвучало не менее пяти взрывов.

    В столичном регионе Украины объявлена воздушная тревога.

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    24 марта 2024, 21:55 • Новости дня
    Командующий сухопутными войсками Украины пожаловался на травлю сотрудников военкоматов

    Tекст: Ольга Иванова

    Командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк назвал травлей критику в адрес сотрудников военкоматов за силовые задержания военнообязанных, сообщает издание «Страна».

    Он заявил, что такие действия подрывают обороноспособность страны. Павлюк считает, что главный акцент делается не на неправомерных действиях сотрудников военкоматов, а на нежелании мужчин защищать свою страну, передает РИА «Новости».

    Он также заявил, что видеоролики о силовых задержаниях не содержат контекста. По данным минобороны Украины, менее половины сотрудников военкоматов (46%) участвовали в боевых действиях.

    Ранее в Одессе женщина выгнала из трамвая сотрудника военкомата, который пытался проверить документы у мужчин.

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    25 марта 2024, 13:43 • Новости дня
    ВСУ на Авдеевском направлении за сутки потеряли до 120 военных и шесть танков
    ВСУ на Авдеевском направлении за сутки потеряли до 120 военных и шесть танков
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона в последние сутки на Авдеевском направлении потеряла до 120 человек, шесть танков и два автомобиля, сообщило Министерство обороны.

    Группировка войск «Центр» на этом направлении улучшила положение по переднему краю и отразила десять контратак украинских штурмовиков 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 53-й, 47-й механизированных бригад у Новгородского, Уманского, Тоненького, Семеновки, Первомайского и Бердычей в ДНР, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Там ВСУ потеряли до 120 человек, шесть танков, две боевые бронированные машины и два автомобиля. При контрбатарейной борьбе поражены САУ «Акация», гаубица Д-20, противотанковая пушка «Рапира», американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.

    На Купянском направлении Западная группировка отразила атаку украинских штурмовиков 57-й мотопехотной бригады ВСУ у Синьковки в Харьковской области. Там украинская сторона потеряла до 20 человек и САУ «Гвоздика».

    На Донецком направлении Южная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 3-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 56-й мотопехотной, 24-й, 28-й, 30-й механизированных, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ у Белогоровки (ЛНР), Клещеевки, Андреевки, Миньковки, Максимильяновки и Новомихайловки (ДНР).

    На этом направлении украинская сторона потеряла до 175 человек, две бронемашины, включая американскую БМП Bradley. При контрбатарейной борьбе поражены две польские САУ Krab, противотанковая пушка «Рапира», станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав-Н».

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила тактическое положение и поразила формирования 102-й, 121-йи 128-й бригад теробороны у Малиновки (Запорожская область), Старомайорского и Макаровки (ДНР). Там украинская сторона потеряла до 110 человек.

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила скопления живой силы и техники 28-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ у Работино, Нестерянки (Запорожская область) и Тягинки (Херсонская область). Украинская сторона потеряла там до 40 человек и девять пикапов.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 142 районах. Средства ПВО уничтожили 103 украинских дрона и 31 снаряд РСЗО HIMARS, Vampire и «Ураган».

    С начала СВО уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 17 011 дронов, 489 ЗРК, 15 598 танков и других боевых бронированных машин, 1256 машин РСЗО, 8521 орудие полевой артиллерии и минометов.

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    24 марта 2024, 20:46 • Новости дня
    Стало известно об отставке командующего подготовкой командования сухопутных войск ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Командующий подготовкой командования сухопутных войск Украины Виктор Николюк ушел в отставку, сообщил телеканал ТСН.

    Николюк заявил, что планирует продолжить службу в армии на другом направлении фронта, он переходит на должность командира одного из соединений на фронте, передает РИА «Новости».

    Николюк не уточнил, чем именно было вызвано его решение уйти с поста командующего.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что согласовал и подписал «ряд новых кадровых назначений для сил обороны» страны.

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    25 марта 2024, 03:19 • Новости дня
    Азербайджан отверг заявления о поставках минометных снарядов на Украину

    Азербайджан отверг утверждения в армянском сегменте Сети о поставках минометных снарядов на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство оборонной промышленности Азербайджана отвергло утверждения о поставках минометных снарядов Украине в 2022 и 2023 годах.

    Армянские СМИ и каналы в Telegram заявили, что в 2022–2023 годах по линии министерства оборонной промышленности Азербайджана Киев получил около 25 тыс. минометных снарядов калибра 82 мм, передает ТАСС.

    В ответ на армянские публикации министерство назвало эти сведения «фейками и дезинформацией». В ведомстве подчеркнули, что такие сообщения в армянских каналах уже появлялись. Министерство вновь подчеркнуло, что Азербайджан не поставлял никакой продукции военного назначения «в указанном направлении».

    Напомним, Украина жалуется на «огромный дефицит артиллерийских снарядов и других типов вооружений».

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    25 марта 2024, 02:30 • Новости дня
    Захарова обвинила США в попытках перекраивать миропорядок руками террористов

    Захарова после заявлений Вашингтона о теракте в «Крокусе» указала на роль США в появлении ИГ

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления США о том, что ответственность за теракт в «Крокусе» несет «Исламское государство», а не Украина.

    Захарова в колонке для «Комсомольской правды» заявила, что «американские политинженеры» загнали себя в тупик, утверждая, что теракт в «Крокус Сити Холле» совершило «Исламское государство».

    По словам Захаровой, у американцев «нет выхода»: миллиарды долларов, поставки оружия киевскому режиму, русофобия, запрет на переговоры, поддержка любых действий Киева, игнорирование украинских терактов – все это указывает на спонсирование Вашингтоном украинского терроризма.

    Отсюда и попытки обелить «своих подопечных» и попытки «прикрыть себя вместе с созданным ими же режимом Зеленского пугалом запрещенного ИГИЛ». Однако США «попали в свой же собственный ржавый капкан», заявила Захарова.

    Она напомнила о том, как в результате деятельности США в Афганистане, Ираке и Сирии возникли «Аль-Каида*» и «Исламское государство*». Захарова отметила, что «по странному стечению обстоятельств, в последние годы ИГИЛ скорректировал свои планы и теперь осуществляет вылазки в основном против врагов и противников США»: талибов, иранцев, сирийского правительства и России.

    В 1992 году США навязали палестинцам «демократический выборный процесс», что привело к созданию в секторе Газа партии ХАМАС, а в 2021 году Джо Байден разморозил выплаты ХАМАС в размере 360 млн долларов, указала Захарова.

    «В чем же логика, спросите вы? В деньгах и власти. А в условиях международно-правового запрета на прямые интервенции еще и в том, чтобы сеять «управляемый хаос» и перекраивать миропорядок руками террористов. Внимание, вопрос к Белому дому: точно ИГИЛ*, не передумаете?», – заявила Захарова.

    Напомним, в Белом доме заявили, что не видят признаков участия Украины в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Захарова призвала США запомнить, что в теракте они обвинили ИГ*. В экспертной среде считают, что Западу было бы выгодно возложить ответственность на ИГ*, чтобы скрыть причастность Украины.

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    25 марта 2024, 02:47 • Новости дня
    Одесса частично осталась без электричества

    После взрывов в Одессе повреждена энергетическая инфраструктура

    Одесса частично осталась без электричества
    @ Минобороны России/«Вконтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе, где произошли взрывы, повреждения получила энергетическая инфраструктура, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

    Кипер сообщил, что «в части Одессы нет электроснабжения», передает ТАСС.

    Кроме того, сообщается, что взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне.

    Напомним, в Николаевской и Одесской областях Украины прозвучала воздушная тревога, в Одессе прогремели взрывы.

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    24 марта 2024, 20:02 • Новости дня
    При обстреле Белгородской области пострадали четыре человека

    Tекст: Ольга Иванова

    Над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система ПВО, было сбито 22 воздушные цели на подлете к городу, четыре человека пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    Он сообщил, что среди пострадавших мужчина с проникающим осколочным ранением грудной клетки, женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибленной раной головы, мужчина с переломом костей предплечья, они доставлены бригадами скорой в городскую больницу №2. Еще один мужчина самостоятельно обратился в травмпункт, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

    В Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ, по предварительным данным, различные повреждения получили 22 квартиры в семи МКД, семь частных жилых домовладений и один хозсубъект. Также повреждены 11 автомобилей.

    Ранее Гладков сообщал, что в результате обстрела окраины села Муром Шебекинского городского округа Белгородской области со стороны ВСУ пострадал один человек.

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    25 марта 2024, 01:54 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Одессе

    Tекст: Антон Антонов

    В Одесской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Одессе прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ.

    Кроме того, воздушная тревога действует в Николаевской области, передает ТАСС.

    Накануне также сообщалось о взрыве в Одессе, при этом воздушная тревога в регионе не объявлялась.

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    25 марта 2024, 07:57 • Новости дня
    Украинские беспилотники перехвачены над Ростовской областью
    Украинские беспилотники перехвачены над Ростовской областью
    @ Минобороны России/«Вконтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО перехватила над Ростовской областью 11 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что ночью киевский режим пытался осуществить террористическую атаку, используя беспилотники самолетного типа.

    Напомним, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о пожаре на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС.

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    25 марта 2024, 14:19 • Новости дня
    В греческом парламенте Европу и США сравнили с проституткой и сутенером

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон сравнил Европу и США с проституткой и сутенером

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон выступил с докладом на конференции в греческом парламенте, в ходе которой обсуждали пути достижения мира на Украине.

    Джонсон, как пишет EU Today, представил «несколько необычную точку зрения». Он заявил, что в конфликте на Украине виновны Европа и США. Аналитик задался вопросом о том, зачем НАТО заключило с Украиной соглашение в 1997 году, ведь Россия тогда «не была военной державой, намеревавшейся вторгнуться в Европу».

    «В то время Россия находилась в экономическом хаосе. Давайте будем предельно ясны. Они хотели сломить Россию экономически. Не было никакого сотрудничества, не было никаких попыток построить мир с Россией», – подчеркнул американский эксперт.

    Революция на Украине в 2004-2005 годах, по оценке аналитика, не была «народной», а произошла в результате подстрекательства со стороны американских и британских спецслужб.

    Джонсон напомнил, что еще в 2007 году президент России Владимир Путин предупредил о недопустимости вступления Украины в НАТО.

    Однако, по словам аналитика, для американской военной промышленности вступление Украины в НАТО означало бы возможность ведения «огромного бизнеса», и Европа оказалась втянута в это.

    Зависимость Европы от США Джонсон сравнил с отношениями наркомана и его поставщика или проститутки и ее сутенера.

    Майдан 2014 года, по его словам, также был операцией, которую провели ЦРУ и МИ-6. «Это было частью более масштабного плана: укрепить украинскую армию, а затем угрожать и, возможно, уничтожить Россию», – уверен он.

    В период с 2014 по 2021 год Украина стала третьей по величине военной силой в НАТО, опередив США и Турцию, напомнил аналитик. «Все было сделано для того, чтобы оснастить и обучить Украину как западную армию. Все это было направлено против России», – подчеркнул он.

    Джонсон также отметил, что в современную эпоху Россия не вторгалась в Европу. Однако в период с 1812 года в Россию вторгались Франция, Турция, а затем Германия в двух мировых войнах, напомнил он. У русского народа, по словам аналитика, есть «историческая неприязнь» к Западу.

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    25 марта 2024, 08:21 • Новости дня
    Politico: На Украине все больше сомневаются в успехе на поле боя в зоне СВО

    Газета Politico заявила о растущем числе сомневающихся в успехе ВСУ украинцев

    Tекст: Александра Юдина

    Увеличивается число украинцев, которые сомневаются в успехе ВСУ на поле боя в зоне СВО, пишет европейская газета Politico.

    В частности, на Украине зафиксировано снижение патриотического настроения на фоне того, что конфликт в зоне спецоперации длится уже третий год, все больше жителей страны гибнет на поле боя или возвращаются с травмами домой, передает ТАСС.

    Накануне стало известно, что ВСУ потеряли за сутки свыше тысячи солдат.

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    25 марта 2024, 14:33 • Новости дня
    Шведский профессор назвал политиков своей страны «детьми» по сравнению с Путиным

    Профессор Арнстберг: Шведские политики ведут себя как недоумки или просто лжецы

    Tекст: Вера Басилая

    Шведский профессор этнологии Карл-Улов Арнстберг в эфире подкаста SwebbTV резко раскритиковал политиков своей страны, назвав их поведение «детским садом» по сравнению с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД России Сергеем Лавровым.

    Арнстберг назвал шведских политиков недоумками и лжецами, обвинил их в недальновидности, непонимании причин российской спецоперации на Украине и игнорировании рисков членства в НАТО. По его словам, шведские политики принимают важные решения о будущем страны так, словно сидят в пузыре и полностью оторваны от реальности, передает «Газета.Ru» со ссылкой  на SwebbTV.

    Профессор также выразил сомнение в целесообразности военной помощи Украине со стороны Швеции, заявив, что она не поможет Киеву добиться победы.

    Ранее министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что страны НАТО и ЕС должны быть готовы к затяжному конфликту с Россией.

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    25 марта 2024, 14:24 • Новости дня
    На западе Украины люди вышли на митинг против «бандитских методов мобилизации»

    В городе Мукачево на западе Украины люди вышли на митинг против «бандитских методов мобилизации»

    Tекст: Александра Юдина

    Жители города Мукачево на западе Украины собрались на акцию протеста из-за массовой мобилизации в регионе и «бандитских методов мобилизации», пишет украинское издание «Страна.uа».

    В частности, люди перекрыли дороги в Закарпатье в районе города Мукачево – они перекрыли дороги на пешеходных переходах, чтобы не дать повода их наказать за нарушения ПДД, передает РИА «Новости».

    При этом издание отмечает, что полиция пытается разогнать митингующих, среди которых только женщины.

    Известно, что организаторы акции распространяли в интернете анонс мероприятия в течение недели – они призывали выйти на улицу тех, кого не могут мобилизовать: женщин, людей старше 60 лет и многодетных.

    Как отметили организаторы, митинг направлен против методов мобилизации на Украине, когда силовики в балаклавах избивают и похищают людей с улиц.

    Митингующие требуют, чтобы военкоматы вручали повестки только  законным методом», подчеркнув, что нынешние действия подрывают доверие к власти и главнокомандующему.

    Ранее сообщалось, что пассажиры одесской маршрутки отбили мужчину у сотрудников военкомата, обвинив их в попытке получить взятку. В январе женщины в Одессе не пустили сотрудников военкомата в маршрутку.

    Напомним, Зеленский распорядился проверить обоснованность выдачи справок о непригодности к военной службе, выписанные после 24 февраля 2022 года. Как отмечал украинский политолог Владимир Скачко, перепроверка справок на пригодность к службе позволит увеличить ряды ВСУ на сотни тысяч человек.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о мотивах такого решения украинского руководства.

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