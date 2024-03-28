МИД Швеции признал, что разрешает посольству Украины вербовать сограждан

Политолог оценил перспективы протестов против Орбана в Венгрии

Политолог Трухачев: Орбан переживет уличные протесты в Будапеште

Tекст: Илья Абрамов

«В Венгрии есть граждане, недовольные политикой Орбана. Более того, именно столица ранее голосовала против его партии. Поэтому неудивительно, что в Будапеште прошло факельное шествие», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

«Другое дело, что перспектив для расширения данного протеста практически нет. Во-первых, уличная политика – это обыденность для Европы. Во-вторых, Орбан переживал и гораздо более масштабные выступления против себя. Поэтому, я предполагаю, что он никак не будет реагировать на эту акцию», – отмечает собеседник.

«В данном протесте заинтересованы лидеры венгерской оппозиции. Они хотят проявить себя, чтобы получить поддержку населения и Брюсселя. Дело в том, что в скором времени будут проводиться выборы в Европарламент. Практически все, что происходит в ЕС сейчас, следует рассматривать через призму этого голосования», – подчеркивает он.

«Я не думаю, что против Венгрии будут применяться майданные технологии. Это страна Евросоюза, границы у нее открыты, и масштабные выступления могут быть опасны для соседних государств. Поэтому Орбана будут подвергать обструкции на уровне ЕС, не давать денег, поддерживать оппозицию и готовить общественное мнение против него. Все будет сделано для того, чтобы на следующих выборах пришли к власти лояльные Брюсселю силы», – резюмировал Трухачев.

Ранее в Будапеште прошло факельное шествие с требованием отставки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и генерального прокурора Петера Полта. Несколько тысяч человек, многие из которых несли в руках факелы, устроили шествие от здания генпрокуратуры до парламента и провели митинг на центральной площади Лайоша Кошута.

Отмечается, что призыв провести акцию выдвинул бывший правительственный чиновник Петер Мадьяр, который обвинил власти в системной коррупции. В частности, он опубликовал запись домашнего разговора со своей экс-супругой Юдит Варгой, которая работала министром юстиции страны, в котором она рассказывает о попытке уничтожить часть доказательств по делу госсекретаря минюста Пала Волнера, которому в 2022 году было предъявлено обвинение в получении взяток от экс-руководителя службы судебных приставов Дьердя Шадля.

Ранее венгерское правительство сочло неподобающей речь посла США в Будапеште Дэвида Прессмана, в ходе которой он раскритиковал правительство республики за «антиамериканские отношения» и связи с Россией.

Кроме того, в середине марта президент США Джо Байден утверждал, что Орбан стремится к диктатуре, сообщает ТАСС. Такую версию американский лидер изложил, выступая на встрече со сторонниками в Филадельфии. В ответ на это министерство иностранных дел европейской республики вызвало посла Штатов в Будапеште. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что подобные заявления Белого дома серьезно осложняют двусторонние отношения.