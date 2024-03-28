  • Новость часаВ ДНР сообщили о больших потерях ВСУ под Авдеевкой
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад судорожно ищет деньги на продолжение войны

    Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.

    10 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вопрос о смертной казни должен решаться на холодную голову

    На первый взгляд, аргументы противников возвращения смертной казни выглядят бледно по отношению к справедливой ярости в отношении террористов, расстрелявших мирных людей в «Крокусе».

    9 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зачем галициец обещал Америке русские меха

    По сравнению с немцами, французами и старинными шведами нынешние киевские куклы на веревочках, конечно, мелочь. Зато теперь понятно, что всю стаю западные дрессировщики специально на русский мех науськивали. На нефть, газ и алмазы. Учили. Готовили.

    17 комментариев
    28 марта 2024, 12:09 • Новости дня

    МИД Швеции признал, что разрешает посольству Украины вербовать сограждан

    МИД Швеции признал, что не запрещает посольству Украины в Стокгольме вербовать шведов для участия в боевых действиях

    Tекст: Александра Юдина

    Посольство Украины в Стокгольме может легально вербовать шведов для участия в боевых действиях в зоне СВО, это не противоречит международному праву, заявил пресс-секретарь МИД Швеции Тумас Ванеск.

    Так, на сайте посольства Украины в Стокгольме размещена ссылка на «Интернациональный легион», куда могут вступить шведы, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что ссылки на «Интернациональный легион» можно найти на сайтах посольств Украины и в других странах.

    Известно, что потенциальные наемники должны быть в возрасте от 18 до 60 лет, не иметь судимостей и хронических заболеваний, а также знать украинский, русский или английский языки.

    Ранее стало известно о вербовке Украиной иностранных наемников для ВСУ через посольства в Бельгии, Греции, Дании, Исландии, Латвии, Польши, США, Финляндии, Швеции.

    27 марта 2024, 18:55 • Новости дня
    СМИ: ВС России авиаударом уничтожили высокоранговых офицеров ВСУ

    InfoBRICS: ВС России авиаударом уничтожили высокоранговых офицеров ВСУ

    СМИ: ВС России авиаударом уничтожили высокоранговых офицеров ВСУ
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для InfoBRICS сообщает, что в результате авиаударов ВС России по центрам принятия решений на Украине погибли высокоранговые офицеры ВСУ.

    По мнению Лейроса, в атаке были применены гиперзвуковые ракеты. Он считает, что гибель высокопоставленных офицеров нанесет серьезный удар киевским силам, передает РИА «Новости».

    Эксперт отмечает, что подобные операции указывают на переход конфликта в новую фазу, и удары по важным объектам будут продолжаться.

    Накануне в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли групповой удар по украинским центрам принятия решения, объектам Службы безопасности Украины, украинским предприятиям ВПК.

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    27 марта 2024, 14:55 • Новости дня
    Стало известно о массовом уничтожении шведских танков на Украине

    Forbes: Не менее семи из десяти переданных Киеву Швецией танков выведены из строя

    Стало известно о массовом уничтожении шведских танков на Украине
    @ U.S. Army/Gertrud Zach

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли не менее семи из десяти переданных Киеву шведских танков Strv 122, сообщил журнал Forbes.

    По информации издания, всего за несколько месяцев 21-я шведская бригада, вооруженная поставленной Стокгольмом техникой, потеряла семь из десяти танков Strv 122, передает ТАСС.

    Forbes добавляет, что три танка украинцы планировали отремонтировать в Литве, но отсутствие запчастей приведет к тому, что на их ремонт потребуются месяцы.

    Ранее Forbes сообщил, что ВСУ потеряли пятую часть танков Leopard 2 из-за ударов ВС России.

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    27 марта 2024, 13:40 • Новости дня
    Политолог оценил перспективы протестов против Орбана в Венгрии

    Политолог Трухачев: Орбан переживет уличные протесты в Будапеште

    Политолог оценил перспективы протестов против Орбана в Венгрии
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Протесты в Венгрии выгодны местной оппозиции, которая стремится получить больше поддержки населения перед выборами в Европарламент. Я не думаю, что Брюссель будет убирать Виктора Орбана с помощью демонстраций. ЕС просто подвергнет его обструкции и попробует привести лояльные себе силы на голосование, сказал политолог Вадим Трухачев. Ранее в Будапеште начались протесты с требованием отставки Орбана.

    «В Венгрии есть граждане, недовольные политикой Орбана. Более того, именно столица ранее голосовала против его партии. Поэтому неудивительно, что в Будапеште прошло факельное шествие», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Другое дело, что перспектив для расширения данного протеста практически нет. Во-первых, уличная политика – это обыденность для Европы. Во-вторых, Орбан переживал и гораздо более масштабные выступления против себя. Поэтому, я предполагаю, что он никак не будет реагировать на эту акцию», – отмечает собеседник.

    «В данном протесте заинтересованы лидеры венгерской оппозиции. Они хотят проявить себя, чтобы получить поддержку населения и Брюсселя. Дело в том, что в скором времени будут проводиться выборы в Европарламент. Практически все, что происходит в ЕС сейчас, следует рассматривать через призму этого голосования», – подчеркивает он.

    «Я не думаю, что против Венгрии будут применяться майданные технологии. Это страна Евросоюза, границы у нее открыты, и масштабные выступления могут быть опасны для соседних государств. Поэтому Орбана будут подвергать обструкции на уровне ЕС, не давать денег, поддерживать оппозицию и готовить общественное мнение против него. Все будет сделано для того, чтобы на следующих выборах пришли к власти лояльные Брюсселю силы», – резюмировал Трухачев.

    Ранее в Будапеште прошло факельное шествие с требованием отставки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и генерального прокурора Петера Полта. Несколько тысяч человек, многие из которых несли в руках факелы, устроили шествие от здания генпрокуратуры до парламента и провели митинг на центральной площади Лайоша Кошута.

    Отмечается, что призыв провести акцию выдвинул бывший правительственный чиновник Петер Мадьяр, который обвинил власти в системной коррупции. В частности, он опубликовал запись домашнего разговора со своей экс-супругой Юдит Варгой, которая работала министром юстиции страны, в котором она рассказывает о попытке уничтожить часть доказательств по делу госсекретаря минюста Пала Волнера, которому в 2022 году было предъявлено обвинение в получении взяток от экс-руководителя службы судебных приставов Дьердя Шадля.

    Ранее венгерское правительство сочло неподобающей речь посла США в Будапеште Дэвида Прессмана, в ходе которой он раскритиковал правительство республики за «антиамериканские отношения» и связи с Россией.

    Кроме того, в середине марта президент США Джо Байден утверждал, что Орбан стремится к диктатуре, сообщает ТАСС. Такую версию американский лидер изложил, выступая на встрече со сторонниками в Филадельфии. В ответ на это министерство иностранных дел европейской республики вызвало посла Штатов в Будапеште. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что подобные заявления Белого дома серьезно осложняют двусторонние отношения.

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    27 марта 2024, 16:11 • Новости дня
    Вокруг Киева началось укрепление оборонительных сооружений

    Очевидцы сообщили об усилении в Киеве и области оборонительных сооружений

    Вокруг Киева началось укрепление оборонительных сооружений
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Ольга Иванова

    Очевидцы сообщили, что в Киеве и области наблюдается усиление оборонительных мер. По их словам, по всему периметру города устанавливаются новые посты с военными, а старые окопы обновляются и углубляются.

    В лесопарковой зоне на северо-западе Киева, по словам очевидцев, «буквально за последние дни обновили, очистили от травы, даже углубили» старые окопы, вырытые еще год назад, передает ТАСС.

    В районе Вышгорода в Киевской области по направлению к Белоруссии также наблюдается усиленный контроль со стороны военных.

    Ранее российские ученые Александр Бартош и Анатолий Летяго из Академии военных наук в статье, опубликованной в журнале «Национальная оборона», раскрыли план Великобритании по созданию буферной зоны вокруг Киева с помощью сил НАТО.

    Согласно предложению Британии, к маю 2024 года крупные мобильные силы НАТО из Румынии и Польши должны были быть готовы к вводу на Украину. Целью операции было создание буферной зоны в районе занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева.

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    27 марта 2024, 15:19 • Новости дня
    ВСУ обстреляли болгарское поселение на Украине болгарскими снарядами

    «Боевое братство»: ВСУ бьют по болгарам в Херсонской области болгарскими боеприпасами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ обстреливают поселение этнических болгар в городе Алешки Херсонской области боеприпасами болгарского производства, сообщил руководитель херсонского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», депутат регионального парламента Игорь Телегин.

    Как рассказал Телегин на круглом столе, посвященном поставкам странами НАТО оружия на Украину, ВСУ из 120-мм минометов обстреливают Алешки, где есть болгарское поселение, болгарскими снарядами, передает ТАСС.

    Факт обстрелов снарядами болгарского производства левобережья Днепра подтвердил и представитель отдельного добровольческого разведывательного батальона им. Маргелова Алексей Бурлаков, заявивший, что 120-мм снаряды действительно произведены на болгарском заводе «Арсенал». Он уточнил, что боеприпасы были произведены в 2016 году.

    Военный волонтер Алексей Живов во время своего выступления назвал убийство этнических болгар с помощью оружия, официально поставляемого для ВСУ со стороны Болгарии, геноцидом, который осуществляют болгары по отношению к своим культурно-этническим соотечественникам.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Болгария вооружила Украину втайне от болгар.

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    27 марта 2024, 17:31 • Новости дня
    Беспилотник ВСУ врезался в административное здание в Белгороде

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Белгороде украинский БПЛА попал в административное здание, разбив окно, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    По его словам, в результате происшествия есть одна пострадавшая – у женщины осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки. Ее доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь, говорится в Telegram-канале главы региона.

    В результате взрыва в здании выбиты окна на третьем и четвертом этажах, посечен фасад. На месте работают все оперативные службы.

    Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили над Белгородом 18 воздушных целей.

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    28 марта 2024, 10:20 • Новости дня
    Подсчитаны убытки зарубежных компаний после ухода из России

    Убытки зарубежных компаний после ухода из России превысили 107 млрд долларов

    Подсчитаны убытки зарубежных компаний после ухода из России
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Убытки покинувших российский рынок после февраля 2022 года иностранных фирм превысили 107 млрд долларов, следует из анализа агентства Reuters.

    По данным агентства, потери связаны с недополученными доходами и списанием российских активов с балансов компаний, передает ТАСС.

    При этом Reuters отмечает, что эти данные говорят о масштабах финансовых потерь глобального корпоративного сектора после начала спецоперации.

    Как отметил представитель консалтинговой компании S-RM Ян Мэсси, компании, которые все еще стремятся уйти из России, столкнутся с дополнительными трудностями, после этого будут вынуждены пойти на большие списания активов, вследствие чего понесут большие убытки.

    В декабре сумма убытков ушедших из России западных компаний составляла 103 млрд долларов.

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    28 марта 2024, 08:15 • Новости дня
    Назван срок наполнения Каховского водохранилища после восстановления плотины

    Балицкий: Каховское водохранилище наполнится за девять месяцев при восстановлении плотины ГЭС

    Tекст: Ольга Никитина

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище, которое было опустошено после подрыва Украиной плотины Каховской ГЭС, может вернуться к прежним отметкам в течение семи-девяти месяцев после восстановления плотины.

    Если противника удастся отогнать от Каховки быстро, то все изменится, сказал Балицкий в интервью ТАСС.

    Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что плотина Каховской ГЭС, которая была частично разрушена в результате удара ВСУ, подлежит восстановлению.

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    27 марта 2024, 13:24 • Новости дня
    Эксперт оценил небоевые потери на учениях в армии Польши

    Военный эксперт Бартош: Высокая смертность на учениях говорит о плохой подготовке армии Польши

    Эксперт оценил небоевые потери на учениях в армии Польши
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова,
    Евгений Поздняков

    Польша направила на Украину огромное количество наемников и собственной военной техники. Это серьезно бьет по обороноспособности страны. Кроме того, пристальное внимание к ВСУ отвлекает Варшаву от организации и подготовки своей армии, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее после гибели служащего спецназначения в Польше были остановлены все военные учения в стране.

    «Известные нам факты гибели польских солдат на учениях говорят о крайне низком уровне организации подготовительных мероприятий. Обычно подобные учения планируются задолго до их начала. Руководство старается продумать каждый шаг предстоящих тренировок. Разумеется, создание безопасных условий для служащих должно быть приоритетом для командного состава», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «По всей видимости, Варшава слишком увлеклась конфликтом на Украине. До организации учений у нее попросту не доходят руки. Польша значительно израсходовала запасы собственных вооружений. Огромное количество техники и наеников отправлено ВСУ. Конечно, страна пытается восполнить потери этих двух лет», – отмечает он.

    «США и Южная Корея активно осуществляют поставки Варшаве современных образцов боевых машин. Однако встает вопрос: а насколько умело с этими новинками обращаются местные солдаты? Не думаю, что они успели на приличном уровне освоить пользование данной техникой. Скорее всего, в этом плане тоже до сих пор возникают определенные проблемы. В целом, мы можем говорить о неадекватности как политических, так и военных элит Польши. Если на учениях у них такие результаты, то что будет в случае реальных боевых действий?», – подчеркивает собеседник.

    Ранее после гибели служащего спецназначения в Польше были остановлены все военные учения в стране. Об этом говорится на официальном сайте министерства обороны страны. Инцидент произошел в Татрах во время занятий по горной подготовке. При этом трагедия стала пятым случаем смерти военнослужащих государства в рамках проводимых мероприятий.

    До этого в результате взрыва на полигоне в Солярне тяжелые ранения получили два сапера. Своевременно оказать медицинскую помощь им не удалось – оба скончались на месте учений. В начале марта в одном из учебных центров на двух солдат наехала боевая машина пехоты. Об этом сообщает ТАСС.

    При этом указ о приостановке подготовительных мероприятий не касается «действий, проводимых структурами, которые готовятся к участию в зарубежных миссиях и операциях за границами государства, а также обучающими украинских солдат». Параллельно с этим оперативное командование вооруженных сил страны в соцсети Х (запрещена на территории РФ, ранее – Twitter) сообщило о гибели бригадного генерала.

    Отмечается, что Адам Морчак умер «по естественным причинам, в свободное от службы время». Ряд экспертов считают, что с помощью такой формулировки власти страны могли замаскировать гибель офицера на территории Украины.

    До этого сообщалось, что в Польше стартуют маневры Dragon-24 в рамках крупнейших за последние десятилетия учений НАТО Steadfast Defender 2024, в которых будут участвовать около 20 тыс. военных из десяти государств – членов альянса, включая мотострелков, бронетанковые войска и части специального назначения, а также 3500 единиц техники.

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    28 марта 2024, 09:09 • Новости дня
    МО: Освобождение Новомихайловки даст ВС России преимущество под Угледаром

    МО: Освобождение Новомихайловки даст ВС России оперативное преимущество под Угледаром

    МО: Освобождение Новомихайловки даст ВС России преимущество под Угледаром
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Освобождение Новомихайловки позволит российским войскам выйти на оперативный простор на Угледарском направлении, сообщили в Минобороны.

    Как сообщили в Минобороны, освобождение Новомихайловки позволит ВС России выйти на более широкий оперативный простор на Угледарском направлении, передает ТАСС.

    Там добавили, что штурмовики 155-й отдельной бригады морпехов ТОФ выдавливают ВСУ с этого участка фронта, при этом противник оказывает ожесточенное сопротивление, ведет интенсивные обстрелы села из танков и ствольной артиллерии. В Минобороны отметили, что результате успешного штурма морские пехотинцы захватили и зачистили в Новомихайловке более 20 зданий и установили на освобожденной территории флаги.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ покинули позиции в центре Новомихайловки под Угледаром.

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    27 марта 2024, 23:27 • Новости дня
    В Белоруссии заявили о возможных диверсантах с Украины

    В Белоруссии считают, что диверсанты будут пытаться проникнуть в страну с Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Диверсионные группы, состоящие из противников властей Белоруссии, наиболее вероятно могут проникнуть на территорию республики из Украины, заявил заместитель начальника факультета Генерального штаба Военной академии страны полковник Андрей Богодель.

    «Проникновение подобных прокси-сил наиболее вероятно именно оттуда. Это и «полки Калиновского», и какие-то «хоругви», – приводит ТАСС слова Богоделя в интервью агентству БелТА.

    По его словам, белорусские силовики знают «пофамильно» всех возможных участников диверсионных групп и «куда они могут пойти».

    «Мы, конечно же, готовы к любому развитию событий, мы будем действовать вместе с нашими ближайшими союзниками – Российской Федерацией», – подчеркнул Богодель.

    О планах противников белорусских властей «группой от 100 до 300 человек зайти со стороны Украины» и захватить «населенный пункт, желательно районного значения», в октябре 2022 года сообщил председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель. По его словам, после захвата «плацдарма» боевики планировали «потихоньку двигаться в сторону Минска».


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    27 марта 2024, 14:03 • Новости дня
    Российские войска улучшили положение на Авдеевском и Донецком направлениях
    Российские войска улучшили положение на Авдеевском и Донецком направлениях
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки заняли более выгодные позиции на двух направлениях, сообщили в российском Министерстве обороны в среду.

    На Донецком направлении Южная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 3-й штурмовой, 56-й мотопехотной, 28-й, 30-й механизированных, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ у Зализнянского, Богдановки, Часова Яра, Клещеевки и Андреевки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона потеряла до 220 человек, два танка, две БМП и три автомобиля. При контрбатарейной борьбе поражены американская САУ М109 Paladin, американская гаубица М198, немецкая САУ PzH 2000, САУ «Гвоздика», гаубица Д-30, станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав-Н» и склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

    На Авдеевском направлении группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю и отразила девять контратак украинских штурмовиков 24-й, 47-й, 53-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной бригад у Шумов, Ленинского, Тоненького, Водяного, Первомайского и Бердычей в ДНР.

    ВСУ потеряли там до 255 человек, две БМП и шесть автомобилей. При контрбатарейной борьбе поражены САУ М109 Paladin, американская гаубица М777 и САУ «Гвоздика».

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила тактическое положение и отразила три контратаки украинских штурмовиков 128-й бригады теробороны у Старомайорского в ДНР.

    ВСУ потеряли до 60 человек, два БТР, польскую САУ Krab и САУ «Гвоздика».

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    28 марта 2024, 09:29 • Новости дня
    Военврач предотвратил прорыв ВСУ на месте командира танка

    Минобороны: Военврач предотвратил прорыв ВСУ на месте командира танка

    Военврач предотвратил прорыв ВСУ на месте командира танка
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский военный врач во время попытки украинских боевиков прорваться к Козинке Белгородской области на месте командира танка остановил их атаку, сообщили в Минобороны.

    Согласно сообщению военного ведомства, ежедневно бойцы группировки прикрытия границы отражают атаки украинских боевиков, передает РИА «Новости».

    В Минобороны добавили, что в ходе очередной попытки националистов прорваться к населенному пункту Козинка Белгородской области военный врач с позывным Велес занял место командира танка, вел огонь прямой наводкой по штурмовым подразделениям противника и корректировал крупнокалиберную артиллерию, в результате чего ВСУ понесли существенные потери и были вынуждены отступить.

    Таким образом, благодаря самоотверженности и героизму военного врача Велеса удалось предотвратить прорыв ВСУ и защитить мирных жителей населенного пункта Козинка.

    Ранее начальник медслужбы сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Дуга рассказала, что боевики ВСУ целенаправленно пытаются уничтожать российский медицинский персонал на линии боевого соприкосновения.

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    27 марта 2024, 17:02 • Новости дня
    Посол: Москва и Париж не обсуждают перемирие на Украине на время Олимпиады

    Посол Мешков: Россия и Франция не ведут диалог по перемирию на Украине на время Олимпиады

    Посол: Москва и Париж не обсуждают перемирие на Украине на время Олимпиады
    @ Michael Kalyanov/URA.RU/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Париж не ведут обсуждений по вопросу приостановки боевых действий на Украине на время проведения Олимпийских игр, заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

    В эфире телеканала «Россия 24» Мешков заявил, что стороны не ведут диалог по этой теме на государственном уровне, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о намерении предложить России установить режим прекращения огня на Украине на время Олимпиады.

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    28 марта 2024, 08:24 • Новости дня
    ВСУ перебросили резервы под Часов Яр

    Марочко: ВСУ перебросили резервы под Часов Яр для стабилизации линии фронта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ перебросили под Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) личные резервы командования сухопутных войск для стабилизации линии боевого соприкосновения, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, для стабилизации ситуации на Донецком направлении в район Часова Яра стягиваются дополнительные силы, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что переброска военной техники и личного состава идет с тыла, также задействованы резервы командования сухопутных войск.

    В связи с этим трафик военных колонн ВСУ в ДНР значительно вырос и идет практически круглосуточно. По словам Марочко, колонны идут также в обратном направлении, но уже с разбитой техникой и погибшими военнослужащими.

    Ранее ВС России нанесли удар термобарической бомбой по базе ВСУ в Часовом Яре.

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    Террористическая атака на «Крокус Сити Холл» активизировала дискуссию об отмене в России моратория на смертную казнь. В Госдуме готовы основательно изучить этот вопрос, но не подходить к нему сгоряча, однако в Совфеде превалируют другие мнения. Каковы главные аргументы противников и сторонников отмены смертной казни? И что ждет стрелков из «Крокуса», если мораторий все-таки будет отменен? Подробности

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    Болгарам дали шанс покончить с русофобией

    В некогда «братской», а теперь антироссийской Болгарии очередной кризис власти. Скорее всего, в ближайшие дни будет объявлено о новых выборах, по итогам которых болгары получат новое правительство. Большинство из них категорически против военной поддержки Украины и втягивания в конфликт с Россией. Но способно ли это большинство что-то изменить? Подробности

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    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

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    • Зеленский уволил нациста и хама

      Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Алексея Данилова, одного из наиболее одиозных деятелей своего режима. К сожалению, это означает, что у Данилова хорошие шансы на то, чтобы уйти от ответственности.

    • Япония хочет предотвратить войну

      Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына заявила, что премьер-министр Японии Фумио Кисида напрашивается на встречу с ее братом. Такого раньше не было, у Токио и Пхеньяна даже нет дипломатических отношений. Зачем это Японии?

    • Теракт в «Крокусе»: главное

      Подозреваемые в нападении на «Крокус Сити Холл» отправлены под стражу, им грозит пожизненное заключение. Но главная задача следствия: установить организаторов одного из самых страшных терактов в истории России.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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