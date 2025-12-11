Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.0 комментариев
На Украине раскрыли хищение 2,4 млн долларов в оборонной сфере
Группа сотрудников оборонного предприятия на Украине обвиняется в хищении свыше 102 млн гривен (2,4 млн долларов) выделенных на закупку динамической защиты для танков. Об этом сообщили Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
Детективы НАБУ и прокуроры САП предъявили подозрения трем лицам, занимающим руководящие посты на государственных и частных оборонных предприятиях, сообщает РИА «Новости». Их обвиняют в хищении более 102 млн гривен, что эквивалентно 2,4 млн долларов, предназначенных для поставки динамической защиты для танков.
По данным антикоррупционных ведомств, фигуранты схемы заключили договор с министерством обороны на поставку бронетехники еще в апреле 2022 года. Деньги выводились через фиктивные компании по завышенным почти втрое ценам и затем переводились на счета, подконтрольные подозреваемым для дальнейшей легализации.
В числе задержанных бывший гендиректор государственного оборонного предприятия, действующий коммерческий директор и директор частной структуры. Организатор схемы уже находится под арестом и привлечен к ответственности за связанные преступления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит проверку лиц, внесших залоги за фигурантов дела бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича.
Представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что власти на Украине и их европейские спонсоры пытаются создать видимость непричастности Зеленского к преступной схеме.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что коррупция среди высшего руководства на Украине давно не вызывает удивления.