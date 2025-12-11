Tекст: Елизавета Шишкова

Детективы НАБУ и прокуроры САП предъявили подозрения трем лицам, занимающим руководящие посты на государственных и частных оборонных предприятиях, сообщает РИА «Новости». Их обвиняют в хищении более 102 млн гривен, что эквивалентно 2,4 млн долларов, предназначенных для поставки динамической защиты для танков.

По данным антикоррупционных ведомств, фигуранты схемы заключили договор с министерством обороны на поставку бронетехники еще в апреле 2022 года. Деньги выводились через фиктивные компании по завышенным почти втрое ценам и затем переводились на счета, подконтрольные подозреваемым для дальнейшей легализации.

В числе задержанных бывший гендиректор государственного оборонного предприятия, действующий коммерческий директор и директор частной структуры. Организатор схемы уже находится под арестом и привлечен к ответственности за связанные преступления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит проверку лиц, внесших залоги за фигурантов дела бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича.

Представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что власти на Украине и их европейские спонсоры пытаются создать видимость непричастности Зеленского к преступной схеме.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что коррупция среди высшего руководства на Украине давно не вызывает удивления.