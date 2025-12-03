Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.0 комментариев
Песков: Коррупционные наклонности Киева хорошо известны
Коррупция среди высшего руководства Украины давно не удивляет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Свой комментарий он дал на фоне коррупционного скандала в Евросоюзе, связанного с бывшей главой европейской дипломатии Федерикой Могерини и экс-сотрудниками ее аппарата, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос, Песков заметил: «Коррупция в Киеве и коррупционные наклонности киевского режима хорошо известны». При этом он рассуждал о возможных рисках для чиновников ЕС, учитывая их тесные связи с Киевом.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что коррупция вокруг западного финансирования стала причиной серьезного политического кризиса в Киеве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT сообщила, что расследование может осложнить положение Андрея Ермака. Переговоры с участием Украины, России и европейских государств при посредничестве США могут быть сорваны из-за этого расследования.