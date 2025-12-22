Выяснилось, что среди наших соседей – бывших республик СССР и даже стран Восточной Европы – велик запрос на простые человеческие истории о любви и преданности. Что забота о животных и признательность к ним – универсальна.9 комментариев
Силы ПВО уничтожили более 1370 дронов ВСУ над регионами России за неделю
Силы ПВО перехватили и уничтожили не менее 1377 дронов ВСУ над территорией России, следует из данных Минобороны страны.
«Наибольшее количество беспилотников было сбито 15 и 18 декабря - 545 и 216 единиц соответственно», – подсчитало РИА «Новости».
Там уточнили, что большинство БПЛА-атак совершались на европейскую часть России.
Напомним, с 8 по 14 декабря ПВО России перехватила не менее 1677 украинских дронов.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу, 19 декабря, в Белгороде пятимесячный ребенок был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести после атаки БПЛА. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в этой связи высказалась о целях воюющего с белгородскими младенцами Киева. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что в результате атак ВСУ с февраля 2022 года погибли не менее 238 детей.