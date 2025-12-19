Tекст: Катерина Туманова

«Она стала как минимум 238-м ребенком, убитым киевским режимом с февраля 2022 года. Ребенок умер в день, когда десятки взрослых «цивилизованных европейцев» пытались украсть российские деньги, чтобы позволить извергам убивать снова и снова», – сказал дипломат ТАСС.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что 15-летняя Арина скончалась в одной из московских больниц после тяжелых ранений, полученных в результате атаки беспилотника 30 ноября.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 1 декабря Развожаев сообщал, что девочка находилась в крайне тяжелом состоянии после ранения во время атаки БПЛА ВСУ на Севастополь.

В ночь на пятницу, 19 лекабря, в Белгороде пятимесячный ребенок был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести после атаки БПЛА. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в этой связи высказалась о целях воюющего с белгородскими младенцами Киева.