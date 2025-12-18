  • Новость часаКаллас оценила шансы на изъятие Европой активов России
    Многодетность на время или на всю жизнь
    18 декабря 2025, 11:38 Мнение

    Многодетность на время или на всю жизнь

    Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. При том, что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.

    Борис Акимов Борис Акимов

    учредитель АНО «Большая Земля»

    Несколько недель назад прошла новость: правительству поручено определить единые для всей страны критерии для получения статуса многодетной семьи. Государство не первый год старается превратить многодетность в норму жизни, но многодетность по-прежнему далека от нормы и пока рассматривается обществом, как редкое исключение.

    Я сам многодетный отец. И сыном я тоже был в многодетной семье. У родителей моих было пятеро детей. У меня с женой четверо. Можно сказать, что я «наследственный многодетный» поэтому с самого детства и до своих нынешних 47 лет вижу многодетную реальность, так сказать, изнутри.

    Из всего советского детства я помню, что нам как многодетным давали «продуктовые заказы». В эпоху дефицита это выручало. На этом, более-менее, все преимущества многодетности заканчивались. В нынешнее время для жителя, например, Москвы – бесплатная парковка, пожалуй, главное преимущество многодетности. К этому можно добавить приятный бонус в виде бесплатного посещения музеев и некоторых других учреждений. После переселения нашей семьи в деревню из Москвы остались только бесплатные музеи.

    При этом мы, как и все многодетные, сталкиваемся с необходимостью постоянно доказывать свою многодетность. Парковочное разрешение в Москве надо было продлевать каждые два года, а недавно, посещая один из московских музеев, выяснилось, что наше удостоверение, в котором написано, что оно действительно до 2030 года – уже не работает. Нужно прописать всех детей в госуслугах и получать новый документ.

    Но это полбеды. Все это можно стерпеть. Бюрократия непобедима и вездесуща. Она везде и всегда одинаково не шустра. Основная проблема, как всегда, глубже и носит, не побоюсь, символический, социокультурный характер. Многодетными у нас считают те семьи, где хотя бы трое детей остаются несовершеннолетними.

    Например, у вас пять детей. Двое еще школьники, а трое старше 18 лет (для студентов это действует до 23 лет) – и вы уже не многодетный родитель! Ну, ладно, мы с женой четырех родили. Но, например, есть у нас друзья – семья ждет уже 11-го ребенка. И вот пройдет лет 15 и мама с папой, родившие 11 детей, перестанут считаться многодетными.

    И это не укладывается в тот нарратив, который современное российское государство пытается продвигать. Это, скорее, продолжение прагматичного экономического подхода, рожденного внутри западного примитивно-материалистического подхода, и перекочевавшего на российскую почву. Его идея проста и совершенно пагубна: многодетность – это явление экономической жизни. Дети – это лишние расходы. Больше детей – больше расходов. Значит, государство помогает таким людям, как и, внимание, другим социально незащищенным группам граждан. Как только человек перестает принадлежать к экономически незащищенным – государство перестает ему предоставлять льготы. Эта логика, наверное, весьма верная во многих случаях – ущербна в случае с многодетностью.

    Весь дискурс многодетности строится вокруг того, что это не просто некоторая институция семейной экономической незащищенности, а важная для общества и страны, если позволите, деятельность: строить большие крепкие семьи – это уважаемый труд. И подобная риторика совершенно верна. Но по факту из фундаментального законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. При том, что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.

    Что это значит на практике? Первое, что нужно сделать уже сейчас – отменить утрату многодетного статуса для отца и матери. Дети после 18 лет (или после 23 лет, если студенты) – пусть уже думают о своих новых, дай Бог, многодетных, семьях, и в связи с этим логично лишать их многодетного статуса и благ. Но родители-то причем? Они уже сделали свое дело, и общество – раз оно действительно считает это заслуженной деятельностью – должно отдать многодетным родителям должное, а, значит, нужно считать их многодетными до конца жизни.

    Ветеран труда или боевых действий не перестает быть ветераном по достижении какого-то возраста. Статус пенсионера не исчезает через 10 лет после начала выплаты пенсии. Наше общество консенсуально принимает факт того, что заслуги отдельных наших граждан не могут со временем растаять.

    Многодетность сейчас – исключение из этой логики. Фактически общество отказывает признать это гражданской заслугой, а признает лишь фактором экономической жизни. Это архиневерно и срочно нужно менять. Дело тут не в благах или привилегиях – хотя это все тоже важно. Это вопрос здравого смысла и уважения к своим гражданам, которые совершают, возможно, самое главное дело для страны – создают ее будущее.

