    Капитализм против детей
    10 ноября 2025, 11:38 Мнение

    Капитализм против детей

    Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.

    Борис Акимов Борис Акимов

    учредитель АНО «Большая Земля»

    Человек вообще, а русский человек в особенности, столкнулся сегодня с массой экзистенциальных вызовов. От экономического кризиса и возможной третьей мировой до искусственного интеллекта, который грозит отодвинуть человечество куда-то на задворки. Но в целом при сильном желании это все можно предотвратить, а кое-что и пережить. А вот если не найдем ответа на главный вопрос: зачем нам заводить семьи и рожать детей – нам всем точно конец.

    Я родился в профессорской семье. Папа доктор наук, физик, завлабораторией в академическом институте. Мама была художником, но потом появились мы с братом и сестрами, и пять детей стали основным художественным высказыванием мамы. Все это случилось – точнее та часть, которую я помню – в поздние советские времена, в 80-е.

    И вот жила в Москве многодетная семья, где работающим был только один человек. По моим детским воспоминаниям наша жизнь была далека от «мажорного» образа жизни. Но у папы была «Нива», и у нас была дача – вернее, дом в деревне. К нам раз в неделю приходила уборщица тетя Надя, она убирала у нас не первый десяток лет к моменту моего появления на свет. Я помню, что мама, как это часто бывает, по-женски жаловалась на нехватку денег. Не хватало на какие-то, казалось, важные вещи – вроде поездки всей семьей на море. И тем не менее многодетная семья с одним зарабатывающим человеком жила, плодилась и размножалась. 

    Пожалуй, тема демографии, рода, семьи, деторождения – это то, о чем я здесь, во «Взгляде», чаще всего рассуждаю. И я не один такой. Об этом говорят все – начиная с президента Путина и заканчивая разного рода общественниками.

    Я тут нахваливал евреев, которые пока почти в одиночестве справляются с этой мировой напастью и продолжают создавать семьи и рожать. Но, откровенно говоря, их опыт «богоизбранного народа» настолько особенный, что копировать его в чистом виде просто невозможно.

    Но есть действенный способ всё исправить. Правда, вы его можете испугаться.

    Но сначала сделаем шаг в сторону и поговорим о том, что такое капитализм. Если совсем в общих чертах, то это экономическая формация, в которой мы живем сейчас. Она предполагает постоянный экономический рост как позитивный фактор, настаивает (даже по Налоговому кодексу это так), что экономическая деятельность обязательно должна стремиться к прибыли. А еще при капитализме, как мы его знаем, успех компании измеряется ее экспансией на новые территории – отсюда вся нынешняя глобальная экономика. Ну и постоянный рост значимости финансового спекулятивного капитала, куда без него. Сейчас более 97% (!) всех мировых ежедневных финансовых транзакций имеют отношение именно к нему, и только 3% – оплата реальных товаров и услуг, которые вне финансового сектора.

    Это все, скажем так, внешний контур капитализма. А каков его внутренний контур? Как он касается лично меня? Чего капитализм, в особенности в его сегодняшнем глобалистском извозе, требует от каждого конкретного человека?

    Общество победившего псевдорационализма, вульгарного материализма и потребления (уж простите, это наше с вами общество «цивилизованных людей») лепит из человеков агентов описанной выше экономической реальности. Весь этот внешний контур капитализма построен на нашем в вами поведении. Мы все частицы этой глобальной системы. И частицы эти стремятся иметь некоторые важнейшие особенности и характеристики, которые все вместе создают образ нашей «успешной», «правильной» и «эффективной» идентичности.

    Давайте попробуем обрисовать, на чем базируются приоритеты такой идентичности. Из чего вырастает успешность? «Пацан к успеху шел» – это как?

    Очевидно, что в центре этой парадигмы успешности стоит собственная потребительская потенция и ее планомерная и нарастающая реализация. Проще говоря, я должен потреблять без остановки, и с каждым годом мое личное потребление должно расти. Новые кроссовки, новые айфоны, новые автомобили, новые ретриты, новые психотерапевты и т. д. Я должен концентрироваться на себе и своих потребностях. Современная экономика не может не расти – нас приучили, что все должно расти постоянно. ВВП растет – хорошо. Не растет – плохо. Но это касается и каждой частицы глобальной экономики, каждого человека. Должно расти потребление каждого домохозяйства. Это базис современной экономической логики.

    Наша с вами концентрация на себе и своих без остановки растущих потребностях – это максимизация прибыли с каждого из нас для глобального капитала. Потребительство – это основа современной экономики, которая естественным образом приводит к смерти семьи и все большему падению рождаемости. Атомизация общества, о которой трубят психологи, социологи, а вслед за ними и политики – это совершенно естественное следствие глобального капитализма.

    Возродить институт семьи и поднять уровень рождаемости просто невозможно при сохранении нынешней экономической формации. Что и подтверждает опыт наиболее «успешных» стран.

    Я начал это повествование с моего счастливого советского детства и многодетного отца, который в одиночку работал и мог себе позволить содержать все наше семейство. Но это точно не ода советской экономике. Во-первых, детство у всех счастливая пора – вне зависимости от экономики взрослых. Во-вторых, в одну реку дважды, как известно, зайти не выйдет. В-третьих, в данном случае и не надо пытаться. Стоит признать, что в моем большом классе в центровой московской школе было представлено всего два многодетных семейства. Да и статистика показывает, что в позднем СССР многодетность была уже весьма редким явлением.

    Социализм позднего, уже брежневского разлива – совершенно потребительская цивилизация. Югославские сапоги, стенки из ГДР, редкие западные джинсы – символы личного успеха в то время. Потребительство лежало в основе и всех позднесоветских экономических программ. Обеспечить холодильниками, телевизорами. Помните бесконечные программы съездов и конференций КПСС?

    Возможность одного работающего родителя прокормить большую семью – лишь один из важных атрибутов потенциального преодоления демографической катастрофы. Важный, но решающий. Описать контуры созидательной, а не потребительской экономики будущего, невозможно в формате короткой колонки. Но давайте хотя бы договоримся об одном.

    Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.

    Скажу в пику Карлу Марксу – сознание определяет бытие. Если мы вместе осознаем тотальную несовместимость нынешнего капитализма и семьи – это будет уже серьезный шаг в сторону новой позитивной и конструктивной демографической программы.

    Либо капитализм, либо дети.

