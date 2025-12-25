Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.9 комментариев
Калужский аэропорт Грабцево вернулся к штатному режиму работы
Представитель Росавиации в Telegram-канале объявил о том, что калужский аэропорт Грабцево вернулся к штатному режиму работы, все ограничения сняты.
«Аэропорт Калуги (Грабцево): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он, напомнив, что мера применялась для безопасности полетов.
Ранее, около 18.30 в четверг Росавиация вводила в калужском аэропорту Грабцево временные ограничения.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над Россией 141 украинский беспилотник самолетного типа. В течение дня ПВО России за пять часов сбила 48 украинских дронов.