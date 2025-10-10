Почему мы выбираем жизнь на 12 квадратных метрах

Недавно видел видео, в котором молодой человек с задором рассказывал, как можно жить в собственной квартире в Москве, общая площадь которой 12 кв. метров. И прихожая тут, и кухня тут, и душ, и спальня под потолком. И даже окно одно есть. И вид отличный. На одну из прекрасных московских автотрасс.

Потом проходит некоторое время – и такой вот счастливый парень со своей собственной квартирой в столице уже не очень счастливый. Он жалуется на невозможность создать семью и завести детей. Он впадает в социофобию, работает на удаленке и заказывает еду с доставкой. И вот уже этот парень два года не выходил ни разу из своей 12-метровой квартиры. Зато он живет в столице и с видом на пробку! Всего этого в видео не показывают, но прогноз примерно такой.

Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже. Стоит отбросить примитивный экономический материализм и выйти напрямую – на природу самого современного человека.

Так что давайте разберемся, почему же люди на самом деле хотят жить с видом на большую пробку из окна.

Я сам раза два в месяц вырываюсь из деревни и оказываюсь в гуще московской жизни – то бишь в пробках. Уже, кажется, стало общим местом ужасаться тотальной мегаполизации и вывозом всей России в человейники Москвы. И да – обычно все это списывается на экономическую мотивацию. Мол, люди бы рады жить в тишине и благости малого города и деревни – но нет денег, инфраструктуры и т. д.

Враки! На самом деле люди обусловлены гораздо в большей степени эстетической, нежели экономической стороной жизни.

Вот я еду по очередной новой московской трассе. Трасса широченная и всегда забитая машинами. Все двигается еле-еле. Вдоль трассы все больше и больше новостроек. Окна их выходят прямо на эти бесконечные пробки. Между пробкой и окнами всего-то метров 20. Там, наверное, живет теперь тот самый счастливый парень на 12 кв. метрах.

Еще недавно представить себе такое было невозможно. Кто и зачем может хотеть так жить? И как это может быть обусловлено чем-то материальным? Если у человека есть возможность поселиться в новой московской квартире, и он при этом считает вечную пробку в окне неприемлемым – он не станет так жить.

А это означает одно – вид на пробку желанный. Раньше ценился вид на лес, на озеро, на реку, на старинный монастырь, хотя бы на городскую архитектуру прошлых эпох. Но все это «пыльное» прошлое или устаревшее настоящее. Нам из каждого утюга навязывают образ будущего, в котором небоскребы, города-сервисы, летающие беспилотные роботы-курьеры и всякая футурологическая бессмыслица, убивающая всякую созидательную истинную жизнь.

Вид на вечную московскую пробку из окна – сегодня это квинтэссенция «успешной» жизни. Видишь в окне речку и домик деревенский – ты проиграл. Ты в «пыльном» мире. Видишь пробку – значит, скоро увидишь летающего робота-курьера, который тебе, не выходящему неделями из дома, живущему без семьи и детей, вот-вот доставит веганский корн-дог.

Мы отказываемся от освоения русского пространства, сжимаемся. Это философия и действие вымирания. И именно таким образом гигантская пробка пусть даже из 12-метровой квартиры приобретает эстетический характер. Она символ нового мира. Вы же хотите быть с теми, кто идет в будущее? Значит вам сюда – в квартирку-капсулу на 32-м этаже. Вид отличный. Вид на пробку, правда, расхватали. Ну ничего, у вас будет еще лучше – на такую же квартиру-капсулу напротив.

Дело не в девелоперах. Они лишь снимают все сливки, что могут, в условиях таких вот общественных настроений, такого нашего с вами образа будущего.

Вспоминается неказистый американский блокбастер, что-то вроде «Чужих», часть бог знает какая. Он начинался с того, что в далеком будущем 40 тыс. замороженных колонистов летят с умирающей Земли на другую планету. Двое из экипажа – муж и жена – рассуждают, рассматривая фотографии новой планеты, как они будут жить около озера в лесу, в собственном домике. Рядом пристань, лодка, дети купаются в чистой воде. При этом в реальности их на гигантском космическом корабле окружают человекоподобные биороботы, технологии дошли до того, чтобы перемещать людей на гигантские расстояния, и все прочее уже осуществилось – все, что нам сейчас рисуют образы будущего с квартиркой-капсулой. Но все это только для того, чтобы отправить одну семью из этого будущего – в другой мир. В свой дом, к озеру, в лес, к многочисленным собственным детям.

Поэтому давайте мы с вами заменим образ будущего и потечем вместе со всей Россией добровольно из мегаполисов, осваивая пространства и создавая новую реальность – в том числе и экономическую. И никакие девелоперы нам не помешают.