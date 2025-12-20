Без любви не только детей не бывает, но и вообще ничего путного в жизни не получается. На «Прямой линии» Владимир Путин признался, что он влюблён. И это хороший пример всем нам, ведь, как писал Александр Блок, «только влюблённый имеет право на звание человека».0 комментариев
Карасин призвал к жесткому международному суду над хозяевами «Миротворца»
Сенатор Карасин: Владельцы «Миротворца» достойны жесткого суда на международном уровне
Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин считает, что владельцы украинского экстремистского сайта «Миротворец» должны предстать перед судом на международном уровне.
Владельцев украинского сайта «Миротворец» необходимо привлечь к суровой ответственности на международном уровне, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, передает ТАСС. Сенатор отметил, что этот ресурс является экстремистским, и подобные действия не должны оставаться безнаказанными.
Карасин не исключает, что владельцы портала будут пытаться уйти от ответственности, меняя свое местоположение или документы, однако уверен: подобные действия будут квалифицированы как международно наказуемые.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский экстремистский сайт «Миротворец» внес в свою базу данных 25 российских детей в возрасте от трёх до девяти лет.
До этого знаменитые российские футболисты, в том числе Дмитрий Аленичев и Андрей Тихонов, оказались в этой базе за участие в «Матче Героев» с военнослужащими.
Напомним, ранее сообщалось, что суд в Донецке будет рассматривать дела ключевых военных преступников Украины, и Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении политического и военного руководства страны.